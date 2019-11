Fique de olho: Mesut Özil, meia da Alemanha

Um dos principais nomes da atual geração da Alemanha, Mesut Özil é mais um dos jogadores que participaram da campanha do título europeu sub-21 em 2009 a integrar a equipe principal de Joachim Löw desde a Copa do Mundo de 2010. O meia canhoto se firmou entre os titulares da seleção alemã durante as eliminatórias para Mundial na África do Sul e acrescenta aos germânicos um toque de criatividade no meio de campo.

Filho de pais turcos, ele foi descartado nas categorias de base do Schalke 04 por ser muito franzino. Anos depois, despontou para o futebol com a camisa do clube, em que começou a brilhar aos 18 anos. Foi vendido aos 19 para o Werder Bremen, por 4,3 milhões de euros. O jogador esguio e habilidoso é conhecido por suas assistências e ainda tem ótimo faro para o gol. Na edição de 2009/2010 da Bundesliga, foram nove gols e 13 assistências para os companheiros do Werder Bremen.

Na seleção alemã, também tem a função de municiar o ataque. Foi o que aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre a Rússia, que garantiu a classificação da Alemanha para o Mundial da África do Sul. Depois de jogada individual, Özil deu a assistência para Klose fazer o único gol da partida.

Em 2010, o atleta esteve na África do Sul com a seleção alemã e foi uma das revelações do Mundial. A Alemanha fez uma boa campanha na Copa do Mundo, mas caiu na semifinal diante da Espanha. Mesmo assim, o time ainda acabou na terceira colocação ao bater o Uruguai.

Após o Mundial de 2010, Özil foi vendido para o Real Madrid, por cerca de 15 milhões de euros, junto ao Werder Bremen. Pelos merengues, o meia turco-alemão participou de 105 jogos, tendo marcado 19 gols e 42 assistências. Özil ainda conquistou o título do Campeonato Espanhol, na temporada 2011/2012, além da Copa do Rey da Espanha, em 2010/2011 e a Supercopa da Espanha, em 2012.

Özil foi um dos principais jogadores da Alemanha na qualificação para a Euro 2012. Com exceção das anfitriãs Polônia e Ucrânia, os alemães foram os primeiros à garantirem sua vaga no torneio, e Mesut marcou cinco vezes durante a campanha e deu sete assistências, mais do que qualquer jogador durante as eliminatórias para a Euro. Marcou o seu único gol na semifinal da Eurocopa contra a Itália na derrota por 2 a 1. Terminou a campanha na semifinal após vencer todos os jogos na fase de grupos contra Portugal, Dinamarca e Holanda.

Na edição de 2014 da Copa do Mundo, Özil ajudou sua seleção nas eliminatórias com quatro gols e cinco assistências. Em um grupo que contava com Suécia, Áustria, Irlanda, Cazaquistão e Ilhas Faroe, a Alemanha se classificou com folga em primeiro, com nove vitórias e apenas um empate, conseguindo assim, uma campanha invicta. Já no Mundial, pelo Grupo G, a Alemanha avançou e primeiro no grupo, após golear Portugal, na estreia, por 4 a 0, empatar com Gana em 2 a 2 e vencer os Estados Unidos, por 1 a 0. Özil foi titular em todas as partidas, porém não marcou nenhum gol, nem deu assistências.

Ficha técnica Nome Mesut Özil Data de nascimento 15 de outubro de 1988 Idade 25 anos Altura 1,81m Peso 76kg Clube Arsenal (ING) Contrato até 30 de junho de 2018

Temporada 2013/2014

Restando poucas horas para o encerramento da janela de transferências, em setembro de 2013, Mesut Özil deixou o Real Madrid - que havia contratado Gareth Bale por cerca de 100 milhões de euros -, para assinar com o Arsenal, da Inglaterra. A transação girou em torno dos 50 milhões de euros. O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, contratou o meia turco-alemão para ser titular absoluto da equipe e, logo em sua estreia pela Premier League, contra o Sunderland, Özil deu duas assistências para os gols de Giroud e Ramsey, na vitória por 3 a 1.

O primeiro gol pelos Gunners veio na rodada seguinte, na vitória por 4 a 1 diante do Norwich, em casa. Em 40 jogos disputados pela equipe de Londres, Özil marcou sete gols e anotou 13 assistências. O jogador ainda conquistou o título da FA Cup, no último mês de maio, em final contra o Hull City, tirando o Arsenal de uma fila sem títulos de oito anos.

Números pelo Arsenal em 2013/2014 Competição Partidas Gols Assistências CA CV Minutos jogados Premier League 26 5 9 0 0 2.340 FA Cup 5 1 2 0 0 450 Capital One Cup 1 0 0 0 0 90 Champions League 8 1 2 1 0 720 Total 40 7 13 1 0 3.600

CA: Cartões amarelos. CV: Cartões vermelhos.