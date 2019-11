Fique de olho: Per Mertesacker, zagueiro da Alemanha

Seria praticamente impossível para a Alemanha compensar a ausência de Per Mertesacker. O jogador de quase dois metros de altura se estabeleceu como uma fonte de segurança na zaga da seleção alemã graças ao físico imponente, à grande experiência internacional e às características de liderança. A sua combatividade e a qualidade no jogo aéreo também são insubstituíveis. Além disso, o zagueiro vem se desenvolvendo muito no aspecto técnico e na construção de jogadas.

Na realidade, o atleta nascido em Hannover queria parar de jogar futebol quando ainda era garoto, mas passou por uma grande melhoria no seu rendimento e pouco depois de completar 19 anos estreou pela Bundesliga com a camisa do Hannover 96. Depois de 20 atuações pelo Campeonato Alemão, Mertesacker foi convocado pela primeira vez para o selecionado germânico. Depois disso, tudo transcorreu muito rápido e ele atuou como titular já na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, então comandado por Jürgen Klinsmann.

Em seguida, Mertesacker se transferiu para o Werder Bremen, desempenhando um papel fundamental na conquista da DFB-Pokal em 2009 e na campanha da Uefa Cup do mesmo ano, quando o clube foi vice-campeão. Na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, ele se tornou um dos xodós da torcida, que com frequência o aclamava gritando "Merte", e ficou em campo durante os 90 minutos das sete partidas.

Um ano depois, o jogador transferiu-se para o Arsenal, da Inglaterra, clube que ele admirava desde criança. Sob o comando do treinador Arsène Wenger, Mertesacker também se tornou um dos líderes da equipe de Londres. Graças ao seu excelente posicionamento e inteligência tática, o zagueiro consegue cometer poucas faltas durante os jogos. O estilo de jogo leal de Mertesacker costuma receber muitos elogios.

Depois de chegar a trajar a braçadeira de capitão da Alemanha na ausência de Philipp Lahm e Bastian Schweinsteiger, o jogador agora quer chegar ao centésimo jogo pelo seu país durante a Copa do Mundo de 2014. Além disso, ele fará de tudo para que o selecionado de Joachim Löw desta vez consiga mais do que a terceira colocação, posição em que ficou nos dois últimos Mundiais.

Ficha técnica Nome Per Mertesacker Data de nascimento 29 de setembro de 1984 Idade 29 anos Altura 1,98m Peso 90kg Clube Arsenal (ING) Contrato até 30 de junho de 2016

Temporada 2013/2014

Na última temporada, Mertesacker chegou a atuar de capitão em algumas partidas pelo Arsenal no Campeonato Inglês, FA Cup e Uefa Champions League, após as lesões de Thomas Vermaelen e Mikel Arteta. O primeiro gol na temporada veio de cabeça, na vitória sobre o Stoke City após cobrança de falta do seu compatriota, Mesut Özil. O zagueiro foi um dos principais nomes que consolidaram os Gunners na liderança do campeonato até meados de novembro de 2013.

Ao todo, Mertesacker atuou em 35 partidas na Premier League pelo Arsenal, tendo marcado três gols e levado apenas três cartões amarelos. O auge da temporada do zagueiro alemão veio na semifinal da FA Cup, em abril contra o Wigan, onde marcou o gol da vitória e da classificação para a final do torneio, que viria a ganhar no mês seguinte, tirando os Gunners de uma fila de títulos de oito anos.

Números pelo Arsenal em 2013/14 Competição Partidas Gols Assistências CA CV Minutos jogados Premier League 35 2 0 3 0 3.150 FA Cup 6 1 0 1 0 540 Capital One Cup 1 0 0 0 0 90 Uefa Champions League 10 0 0 0 0 900 Total 52 3 0 4 0 4.680