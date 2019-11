Fique de olho: Bryan Ruiz, meia da Costa Rica

O futebol costarriquenho não vive apenas da fama de bons jogadores como Paulo Wanchope. A atual geração também tem seus destaques, mas é liderado por uma estrela solitária, o atacante Bryan Ruiz. O jogador de 28 anos é a principal fonte ofensiva de equipe de Jorge Luis Pinto e já marcou dois gols nesta Copa do Mundo.

Ruiz começou a ser profissional ainda na Costa Rica, onde disputou por três anos o campeonato nacional e marcou 21 gols e acabou ganhando fama de goleador e de bom jogador para criar jogadas. O bom desempenho o levou ao Gent, da Bélgica, onde ele continuou se destacando, até três anos mais tarde chegar ao futebol holandês, no Twente.

A Holanda fez bem para Ruiz. Lá ele melhorou seu futebol e começou a ocupar de vez o posto de principal costarriquenho de sua geração. Os 35 gols em duas temporadas o credenciaram a chegar na Inglaterra e atuar pelo Fulham, mas o péssimo desempenho e pouca presença no time titular fez com que ele fosse emprestado ao PSV no ano de 2014.

De volta ao futebol holandês, Ruiz voltou a praticar o bom futebol. Em 14 jogos pelo PSV, ele marcou cinco gols e ajudou na boa temporada da equipe. Também voltou a atuar em bom ritmo pela seleção e chegou à Copa do Mundo como destaque, onde confirmou isso classificando a equipe até as quartas de final da competição.

Neste Mundial, Ruiz desempenha um papel importante na Costa Rica. Jogando tanto como atacante ou até mesmo como meia-atacante, o atleta ajuda a dar assistências, mas também a marcar, e já anotou gols contra a Itália e Grécia. Bryan Ruiz será o principal perigo ao escrete holandês, futebol que conhece muito bem.

Ficha técnica Nome Bryan Jafet Ruiz González Data de nascimento 18 de agosto de 1985 Idade 28 anos Altura 1,86m Peso 70kg Clube PSV (HOL) Contrato até 30 de junho de 2015

Temporada 2013/2014

A última temporada foi de altos e baixos para Ruiz. Com um primeiro semestre fraco no Fulham, onde na maioria dos jogos entrava no decorrer da partida, o craque costarriquenho acabou sendo emprestado ao PSV por seis meses.

Participando da Eredivisie, Bryan Ruiz voltou a ser um jogador importante para sua equipe. Sendo titular na maioria das vezes, participou de bom número de jogos e marcou gols importantes, além de dar assistências e ajudar na briga pelo título.

No clube holandês, o jogador desempenhou um papel muito parecido com o que apresenta na Seleção Costarriquenha nesta Copa do Mundo, como um meia-ofensivo, mas que aparece na área como homem surpresa.