Com gol de Higuaín, Argentina vence Bélgica pelo placar mínimo e avança às semis

Mais uma vez por um gol de diferença, a Argentina venceu seu adversário mais difícil nessa Copa do Mundo, e garantiu vaga nas semifinais do mundial. Dessa vez, a vitória veio por 1 a 0, gol de Gonzalo Higuain, em cima da Bélgica. O tento, marcado logo no início, ditou o ritmo da partida: mesmo em desvantagem no placar, os belgas não tomaram o protagonismo do jogo.

Como de costume, Messi ajudou a decidir. Apesar de não ter sido tão insinuante como nas outras quatro partidas da Argentina, aonde foi eleito o melhor em campo em todas elas, o camisa 10 deu as cartas. Higuaín, que desencantou após cinco partidas, teve as principais chances argentinas no confronto, e saiu de campo como destaque. A má notícia ficou por conta da lesão muscular de Di Maria, que preocupa para as semifinais.

A Bélgica, por outro lado, não fez grande apresentação. O craque Hazard, grande esperança dos Diabos, fez uma partida muito apagada, e não conseguiu se sobressair. Dessa vez, o técnico Marc Wilmots não conseguiu impor a força física de seu elenco: Chadli, Mertens e Lukaku, que entraram na segunda etapa, não brilharam como normalmente fazem os substitutos belgas.

Agora, os hermanos esperam o vencedor do confronto entre Holanda e Costa Rica, que se enfrentam ainda neste sábado (5), em Salvador. A semifinal será disputada na próxima quarta-feira (9), na Arena Corinthians, em São Paulo.

Higuaín faz golaço e Argentina manda no jogo

O jogo começou bem aberto, e logo com um minuto a animada torcida de Brasília gritou "olé" contra os argentinos. O cartão de visitas de Messi foi aos três minutos, em linda inversão de jogo para Di Maria. A bola, no entanto, foi cortada pela defesa belga após o cruzamento do camisa sete.

Buscando mais o jogo desde o início, os hermanos foram recompensados. pós boa jogada de Messi, Di Maria tentou o passe, mas a bola foi desviada. Ela, então, sobrou para Higuaín, na entrada da área, bater de primeira, com estilo, e marcar um belo gol: o seu primeiro na Copa do Mundo.

A partida seguiu sem muitos lances de perigo para ambos os lados, mas com ampla superioridade argentina. Aos 25, a primeira boa chance belga: De Bruyne chutou de fora da área, para boa defesa de Romero. Aos 31, uma baixa importante para a Argentina. Angel Di Maria, autor do gol nas oitavas de final contra a Suiça, teve de sair de campo, lesionado. Em seu lugar, o meio-campista Enzo Pérez.

Perto do fim do jogo, outra brilhante jogada de Messi. Na meia-lua, ele segurou a bola passando por três defensores, até sofrer a falta. Na cobrança, bateu forte, no canto do goleiro, mas para fora. Na sequência, a Bélgica respondeu bem: cruzamento de Vertonghen e Mirallas, sozinho, cabeceou para fora.

Bélgica tenta pressionar, mas melhores chances são argentinas

Na volta do intervalo, a Argentina voltou a dar as cartas. Logo aos seis, Higuaín fez jogada pela diagonal e bateu para o gol: a bola desviou em Van Buyten e por pouco não entrou no contrapé de Courtois.

E era o próprio Higuaín quem mais mostrava vontade em campo. Aos nove minutos, em contra-ataque, fez boa jogada pela direita, colocando a bola entre as pernas de Kompany, e finalizou forte: a bola bateu no travessão e saiu.

A primeira chance belga no segundo tempo veio aos 15: cruzamento da esquerda e Fellaini, de cabeça, mandou para fora. A Bélgica continuou atacando atrás do empate, e, quando Garay tentou cortar cruzamento da direita, assustou o goleiro Romero.

A Bélgica até pressionou mais que a Argentina, mas não conseguia concluir em gol. Tanto que os principais momentos vieram só no fim: aos 39, a bola sobrou para De Bruyne, que bateu forte, de fora. Ela desviou no meio do caminho, passando perto do gol.

Nos minutos finais, a partida se transformou em um óbvio ataque contra defesa, mas os Diabos Vermelhos não conseguiram emplacar uma boa chance. A melhor oportunidade, inclusive, foi da Argentina: Messi saiu cara a cara com Courtois, mas o arqueiro fez grande defesa. A partida terminou em 1 a 0, e o time de Lionel Messi segue em busca do título.