Fique de olho: Wesley Sneijder, meio-campista da Holanda

Um dos principais jogadores da seleção da Holanda é o experiente Wesley Sneijder. O atleta de 30 anos foi Bola de Prata e o principal jogador da Holanda vice-campeã do mundo em 2010, e, no Brasil, quer se vingar da batida na trave de quatro anos atrás. Campeão em todos os lugares que jogou, Sneijder leva a sua experiência para os mais novos e acrescenta criatividade para os holandeses.

Filho de um ex-jogador de futebol, Sneijder, com 19 anos, fez sua estreia na Laranja Mecânica em 2003, contra a seleção portuguesa. Campeão holandês na temporada 2003/04, o talentoso meio-campista foi convocado para disputar a Eurocopa de 2004, onde a Holanda caiu nas semifinais. Na época, o jovem holandês era reserva e só havia disputado duas partidas na fase de grupos. Após se destacar em seu clube, Sneijder foi comprado pelo Real Madrid, onde ficou somente duas temporadas e foi para a Internazionale em 2009, onde ganhou todos os títulos possíveis.

A Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, foi o auge de Sneijder. O atleta esteve na grande campanha da Holanda, que chegou na grande final, onde perdeu para a seleção da Espanha por 1 a 0. Com cinco gols, o atleta foi um dos artilheiros da Copa e marcou dois gols contra o Brasil nas quartas de final.

Após a Copa da África, Sneijder voltou a participar de uma competição com a sua seleção. Apontada como uma das favoritas, a Holanda desapontou na Eurocopa de 2012 e foi eliminada na primeira fase. Os holandeses foram surpreendidos e perderam o primeiro jogo para a Dinamarca, por 1 a 0. No jogo seguinte, a Holanda caiu para os alemães por 2 a 1. O último jogo foi contra os portugueses, que eliminaram os holandeses por 2 a 1.

Na Copa do Mundo de 2014, Sneijder teve sua centésima participação pela Laranja Mecânica no jogo contra a Espanha, onde a Oranje levou a melhor por 5 a 1. O meio-campista do Galatasaray ajudou seus companheiros na vitória por 3 a 2 contra a Austrália e por 2 a 0 contra o Chile. Criticado por não aparecer muito, Sneijder conseguiu responder as críticas marcando um belo gol de empate contra o México. Alguns minutos depois, Huntelaar, de pênalti, marcou o gol da virada sobre os mexicanos. Nas quartas de final, Sneijder jogou muito bem, mas suas finalizações paravam no Navas ou na trave adversária. Com a decisão nos pênaltis, o atleta de 30 anos fez a parte dele e acertou. O jogador do Galatasaray pode ser altamente decisivo no jogo contra a Argentina e levar a Holanda à final.

Ficha técnica

Nome Wesley Sneijder Data de Nascimento 09 de Junho de 1984 Idade 30 anos Altura 1,70m Peso 65kg Clube Galatasaray (TUR)

Temporada 2013/14

Pela primeira vez iniciando uma temporada pelo Galatasaray, Sneijder foi autor de 10 gols no Campeonato Turco, mas não conseguiu evitar o título de seu maior rival. Mesmo não vencendo, o holandês foi um dos responsáveis pelo título da Copa da Turquia na temporada 2013/14.

Na fase de grupos da Champions League, o jogador de 30 anos ajudou seus companheiros avançarem de fase. Sneijder foi autor de dois gols na fase de grupos. O primeiro, foi na primeira vitória por 3 a 1 sobre o Copenhagen. Já o segundo gol, foi o mais importante, contra a Juventus na última rodada. O craque holandês decidiu o jogo e classificou o Galatasaray após marcar nos minutos finais da partida.

Na temporada 2014/15, Sneijder, mais uma vez, será o principal nome do clube turco. O craque holandês terá a missão de fazer o seu atual clube campeão novamente e terá que liderar o Galatasaray na Champions League. E claro, contará com novos jogadores e com um grande apoio de sua fanática torcida.