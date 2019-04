Em ritmo de treino, Chelsea goleia Wycombe em primeiro amistoso de pré-temporada

Nesta quarta-feira (16), em primeiro amistoso da pré-temporada, o Chelsea, ainda sem seus principais jogadores, goleou o modesto Wycombe Wanderes por 5 a 0. A equipe de Londres começou o jogo com um time de jovens jogadores. Lucas Piazon, Oriol Romeu e Patrick Bamford de volta após algumas temporadas em empréstimo, van Ginkel recém recuperado de lesão, o estreante Zouma e atletas da base como Lewis Baker e Nathan Ake foram as principais novidades.

Os gols foram marcados pelos jovens Bamford e Izzy Brown (2) e pelos já experientes John Terry e Branislav Ivanovic, que, ao lado de Matic, Salah e Schwarzer, são os únicos 'medalhões' atualmente presentes no elenco. Os maiores destaques do Chelsea foram Matic, que participou ativamente de gols da equipe, Bamford, que chamou atenção pela movimentação intensa e pelo gol marcado no primeiro tempo, e Marco van Ginkel, o responsável pela articulação no meio-campo blue, além do jovem Izzy Brown, autor de dois gols.

Lucas Piazon, único brasileiro do elenco presente em campo, foi substituído no intervalo após baixo rendimento. O meia-atacante recém chegado do Vitesse passou a maior parte do primeiro tempo isolado na faixa esquerda do ataque e deu lugar a Boga.

O próximo amistoso do Chelsea será dia 19 de julho, contra o AFC Wimbledon.