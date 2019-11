Dortmund anuncia contratação de Ginter, zagueiro campeão mundial com a Alemanha

O Borussia Dortmund anunciou nesta quinta (17) a contratação do zagueiro Matthias Ginter, vindo do SC Freiburg. O jogador esteve no grupo da seleção alemã campeão do mundo no último domingo (13), apesar de não entrar em campo durante a Copa. A transferência custou aos cofres aurinegros 10 milhões de euros e o reforço assinou contrato de cinco anos, com duração até 2019.

O interesse do clube no jogador existia desde o início do ano, entretanto, a diretoria do Freiburg tentou dificultar a contratação, aumentando consideravelmente a pedida financeira. Durante as negociações, foi estabelecido o preço de venda em 13 milhões de euros, porém, o Borussia Dortmund fechou sua proposta final em 10 milhões de euros, afirmando que não pagaria mais nada, além disso. No final das contas, a decisão final ficou por conta do jogador, que decidiu se transferir já nessa temporada, então o Freiburg aceitou a proposta de 10 milhões de euros.

Matthias Ginter disputou pelo Freiburg 74 jogos em 3 temporadas. Em 2013/2014, disputou todas as partidas do time, ficando de fora de apenas 21 minutos em todas as 34 rodadas da Bundesliga. Marcou ao todo três gols pelo clube, sendo o último pela Uefa Europa League. O zagueiro de 20 anos agora chega a Dortmund para permitir uma rotação de melhor qualidade técnica ao sistema defensivo do Borussia Dortmund, que sofeu muito na última temporada com jogadas de bola parada e com lesões de seus principais jogadores.

Segundo Michael Zorc, Ginter receberá três semanas de férias até se juntar ao grupo, isso é necessário para que todos do time estejam bem fisicamente para o início da próxima temporada. “Isso acontece por que temos em mente que Neven Subotic precisa dar continuidade a seu tratamento após sofrer ruptura de ligamento do joelho, Hummels foi sobrecarregado durante a Copa do Mundo, tal qual Sokratis. Nos anos anteriores, após a lesão de Lukasz Piszczek, fomos criticados por não termos contratado laterais, mas resolvemos isso com Erik Durm e Kevin Grosskreutz. Agora os dois estiveram na Copa do Mundo, creio ter sido uma boa ideia.”, disse Zorc à revista Kicker.

Matthias Ginter tem identificação de infância com o time aurinegro do Vale do Ruhr, segundo o próprio jogador, ele assistiu a uma partida no Westfalenstadion na temporada 2002/2003. “Meu sonho de infância torna-se realidade hoje. Eu sempre fui torcedor do Dortmund e agora eu posso usar a camisa do meu clube favorito. Eu quero dar o próximo passo no meu desenvolvimento como jogador aqui em Dortmund e eu estou preparado para encarar a incrível atmosfera no Signal Iduna Park, e depois das minhas férias, farei parte de um time incrível ao qual eu só via coisas positivas a respeito”, disse o zagueiro ao site oficial do BVB.

Além disso, Michael Zorc aproveitou para elogiar um fator relevante no futebol de Ginter: sua versatilidade. O jogador chegou a atuar em algumas partidas do Freiburg e na seleção alemã sub-21 como volante, sendo elogiado por suas atuações nessa posição. “Matthias é ótimo tecnicamente, versátil e um dos melhores talentos da Alemanha que sempre despertou um alto interesse em nós. Estamos gratos e um pouco orgulhosos em ele ter expresso o desejo de se juntar ao Borussia Dortmund imediatamente. Estamos competindo em três torneios na próxima temporada, e agora temos objetivos ambiciosos e decidimos começar a temporada com quatro excelentes zagueiros.”, disse Zorc ao site oficial do Borussia Dortmund.

Ginter se juntará aos companheiros de Copa do Mundo, Mats Hummels, Roman Weidenfeller, Erik Durm e Kevin Grosskreutz. Todos esses jogadores se juntam ao time no meio do mês de agosto, antes do primeiro jogo pela DFB-Pokal no dia 16/08 contra o Stuttgarter Kickers.