San Lorenzo goleia o Bolívar, e encaminha sua classificação à final da Libertadores

San Lorenzo e Bolívar se enfrentaram na noite desta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América 2014, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. O placar de 5 a 0 foi construído com dois gols no primeiro tempo, de Mauro Matos e Emmanuel Más, e três no segundo, do capitão Juan Mercier, do meia, que joga na lateral-direita, Julio Buffarini e, novamente, de Emmanuel Más.

Para chegar até essa fase da competição, o San Lorenzo teve muito trabalho. Conquistou a classificação às oitavas somente na última rodada, após uma goleada sobre o Botafogo e uma combinação de resultado entre Independiente Del Valle e Unión Española. Nas oitavas, eliminou o Grêmio na decisão por pênaltis. Nas quartas, uma vitória e um empate diante o Cruzeiro. No período da Copa do Mundo, vendeu Ángel Correa, sua principal joia da categoria de base, para o Atlético de Madrid; além de estabelecer pré contratos de venda de Romagnoli (indo ao Bahia-BRA) e Ignacio Piatti (Montreal Impact-EUA) que acertarão sua saídas após o fim da participação do Ciclón nesta Libertadores. Em compensação, repatriou o meia Pablo Barrientos, que estava no Catania-ITA.

A trajetória do Bolívar, até a classificação às semifinais, foi menos penosa. Após a chegada de Xabier Azkargorta, conquistou 10 pontos dos 12 restantes disputados na primeira fase. Nas oitavas, dois empates diante o León classificaram o Bolívar por conta do gol qualificado. Já nas quartas, um empate na Argentina, diante o Lanús, e uma vitória em La Paz levaram o time do Bolívar à uma semifinal inédita na história do Bolívar. Durante o período de transição de temporada, juntamente com a Copa do Mundo ocorrida no Brasil, perdeu o atacante uruguaio William Ferreira, principal destaque da equipe, que foi para o futebol mexicano. Em contraponto, contratou Carlos Tenório, ex-Vasco da Gama, para prencher seu papel no ataque.

Com o placar elástico, o San Lorenzo encaminhou sua classificação para a sua primeira final de Copa Libertadores. Na Bolívia, poderá até perder por quatro gols de diferença que estará na final. Se marcar gols, pode perder por cinco gols de diferença (como 6 a 1 ou 7 a 2), que se classificará da mesma forma. O sonho azulgrana de conquistar uma Libertadores da América, nunca esteve tão perto.

Dois gols em duas bolas paradas marcam o primeiro tempo

O San Lorenzo começou o jogo em uma verdadeira blitz. Pressionando a saída do Bolívar com muitos homens, o Ciclón abriu o placar logo aos cinco minutos. Romagnoli cobrou falta no flanco esquerdo de ataque a Mauro Matos desviou de cabeça. Nos minutos seguintes, se resguardou e esperou o Bolívar, muito afobado e impreciso durante a maior parte do jogo.

Com maior posse de bola e chegadas ofensivas, o Bolívar foi, aos poucos, cedendo espaços em sua defesa. Dessa forma, o San Lorenzo chegou ao seu segundo gol. Aos 27 minutos, Romagnoli cruzou uma falta no flanco direito de ataque e Emmanuel Más desviou de cabeça para ampliar.

O time boliviano sentiu o segundo gol, apelando para faltas (13) e recebendo três cartões amarelos no primeiro tempo. Enquanto isso, o San Lorenzo ficou ainda mais à vontade e teve chances de ampliar com Piatti e Mauro Matos. Com o gol, Más ganhou confiança e fez boas tramas ofensivas pelo lado esquerdo juntamente com Piatti. Além disso, o Ciclón conseguiu conter mais a posse de bola e trocar passes com paciência.

Três gols em erros do Bolívar fecham a conta

O segundo tempo começou com muitas imprecisões, luta por espaço no meio-campo e passes errados. O Bolívar assustava mais com chegadas em bolas paradas. Todavia um erro mudou o destino do jogo. Aos 24 minutos, Mercier previu um passe na saída de bola do Bolívar, roubou a bola e chutou forte de fora da área para ampliar.

A Academia da Bolívia sentiu o terceiro gol e simplesmente parou de jogar. Quatro minutos depois, uma bola afastada da defesa foi dominada por Buffarini, no meio-campo. O meia teve espaço, avançou e chutou forte, da intermediária, para vencer o goleiro Quiñonéz.

A superioridade do clube argentino seguiu aparente, com várias chances de ampliar sobre um Bolívar abatido. Aos 42 minutos, Emmanuel Más voltou a marcar de cabeça. Desta vez para fechar a conta, após cruzamento de Pablo Barrientos no flanco esquerdo de ataque do Ciclón.