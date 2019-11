Força das torcidas é elemento comum na final da Libertadores

Não só de jogadores espetaculares, comissões técnicas de grife e formações táticas adequadas se forma um clube vitorioso. A empatia com a torcida é algo essencial para os clubes esportivos nos dias de hoje. Os finalistas da Copa Libertadores da América 2014, Nacional (PAR) e San Lorenzo, têm isso em comum. Tanto os paraguaios, quanto os argentinos observam as festas de suas torcidas, buscam inspiração e tiram forças extras. Relacionados com suas torcidas, os dois clubes de pior campanha na fase de grupos chegaram a uma final inédita do maior campeonato da América do Sul.

Mais modesta, a Gloriosa Garra Alba, barra-brava do Nacional Querido, é conhecida por ser a renovação de torcedores do clube paraguaio. Mesmo com os gigantes Olímpia, Cerro Porteño e Libertad, os jovens escolheram o modesto Nacional, conhecido por sua torcida mais experiente, e que não via títulos desde 1946, para torcer. Quedas para a segunda divisão também ocorreram. Desde a criação da torcida, três títulos foram conquistados: um Clausura em 2009 e dois Aperturas em 2011 e 2013.

Em pequeno número, representam o Nacional no humilde Estádio Arsenio Erico em todos os jogos. São respeitados pelos outros torcedores, mais experientes e identificados com o clube há mais tempo. Em jogos fora de casa, também levam a camisa do Nacional e não são famosos por brigas e confusões nas arquibancadas. Por conta dessas atitudes, são muito respeitados pelo clube e outros torcedores.

Já La Gloriosa Butteler, barra-brava do San Lorenzo, é mais tradicional e conhecida de todos. Tanto positivamente, quanto negativamente. Criada, segundo alguns torcedores, em 1959, foi a primeira torcida a se concentrar nas arquibancadas atrás das goleiras, por conta dos preços populares. Com o tempo, alguns ritmos de suas canções populares se espalharam pela Argentina e pelo Mundo. Quanto as brigas, a Gloriosa Butteler não é exemplo para torcida alguma. Constantes são os confrontos contra a barra-brava do Huracán, rival local do San Lorenzo. Nos últimos anos, a rivalidade com a La Pandilla, barra do Vélez Sarsfield, cresceu em grande escala.

Conceituada como uma das melhores barra-bravas da Argentina e América do Sul, a Gloriosa Butteler é uma das mais fiéis do continente. Na campanha do San Lorenzo na segunda divisão, em 1982, teve média de mais de 25 mil pagantes por jogo, mesmo variando os estádios. Outro ponto marcante para a torcida foi na temporada 2011/2012. Mesmo lutando contra o rebaixamento e, posteriormente, disputando o Promédio - confronto direto contra o Instituto, terceiro colocado da B Nacional, para definir a permanência na primeira divisão -, a torcida deu um show nas arquibancadas, dando vida ao lema de apoiar a equipe ainda mais nos momentos ruins.

E essa característica das duas barra-bravas, de mostrar ainda mais força nos momentos difíceis dos clubes, representa bem a campanha de Nacional e San Lorenzo nessa Libertadores. Os dois piores clubes classificados na primeira fase, que estiveram eliminados por muitos momentos, mas não se entregaram, estão na final da Libertadores da América de 2014. Juntos, clubes e torcida já fazem história com essa histórica campanha. E eles querem mais: conquistar o inédito título do maior campeonato da América.

Veja o espetáculo da Gloriosa Butteler no jogo decisivo, diante o Instituto: