Lyon vence Mladá Boleslav e assegura classificação para próxima fase da Europa League

Na noite dessa quinta-feira (7), no Stade de Gerland, o Olympique Lyonnais recebeu o Mladá Boleslav, da República Checa, no jogo de volta da terceira fase de qualificação da Uefa Europa League. Aproveitando-se da vantagem conquistada na ida, os franceses derrotaram os tchecos por 2 a 1.

Os tentos da peleja foram anotados por Lacazette e N’jie; enquanto que Milla descontou. O resultado, no entanto, não refletiu o que aconteceu realmente no jogo: muitas faltas (35 no total), cartões amarelos e algumas poucas chances claras de gol para as duas equipes.

No agregado, 6 a 2 para os Gones, que aguardam o sorteio desta sexta-feira (09), onde definirá seu adversário nos playoffs – última disputa antes da fase de grupos. Agora o Lyon foca na Ligue 1, onde enfrenta o Rennes no domingo (10), às 12h. No mesmo dia, o Mladá joga fora de casa contra o Hradec Králové, pelo Campeonato Tcheco.

Primeira parte etapa sem gols, com leve superioridade do Lyon

Os Gones começaram ligeiramente melhor, procurando trabalhar mais a posse. O primeiro lance de perigo da partida foi do time da casa. Bedimo foi à linha de fundo, cruzou e Fekir testou para baixo, à direita da meta. O Lyon levava mais perigo no campo ofensivo e o time tcheco marcava forte, algumas vezes com força desnecessária, o que resultaram em advertências verbais e alguns cartões.

Benzia foi lançado, mas antes que ele pudesse ficar na cara do gol, Boril o derrubou, resultando em cartão amarelo para o defensor. Na cobrança da falta, Lacazette mandou próximo à meta. Sentindo-se pressionado, o Mladá foi para cima e chegou com perigo. Skalak cruzou da esquerda, Anthony Lopes saiu errado, socando para a entrada da área. A bola sobrou livre para Stohanzl, que tentou de cobertura e acertou o travessão.

Os visitantes exploravam bastante a bola aérea, mas deixava espaços em sua defesa, espaços estes que os mandantes não aproveitavam. Bedimo tentou arrancar para a linha de fundo, mas acabou sentindo uma lesão na coxa. Sem condições para voltar, Koné entrou em seu lugar.

Na melhor oportunidade do primeiro, Benzia desperdiçou. Após bom cruzamento rasteiro de Lacazette, o atacante apareceu por trás do marcador, tentou o toque para o gol e, mesmo sem goleiro, desperdiçou. Bastante acionado na direita, o recém-contratado Jallet ergueu bola na área e Lacazette testou para fora, perdendo mais uma chance. O ritmo do jogo caiu no fim da etapa inicial, com os mandantes rodando a bola e os visitantes apenas marcando.



Lyon é mais eficiente e assegura vaga na próxima fase

O jogo voltou morno no começo do segundo tempo com algumas poucas jogadas agudas, dando a impressão que o jogo terminaria igualado. Os atacantes dos Gones pecavam no posicionamento, ficando muitas vezes em impedimento. Até que na primeiro bom lance Benzia disputou com Navrátil, o centroavante caiu na área e pediu pênalti, mas o árbitro nada assinalou, gerando reclamação da torcida.

Pressionando, os donos da casa abriram o placar. Fekir ganhou na disputa com o marcador no lado esquerdo do campo, avançou e levou até a grande área, e, quando tentou rolar para trás, Navrátil acabou tocando contra o próprio gol. Antes nesmo da bola entrar, Lacazette foi esperto e deu de carrinho, entrando com bola e tudo. Com a vantagem, os mandantes passaram a administrar o resultado.

Aproveitando-se da vantagem, os franceses continuaram em cima. Fekir cobrou falta da intermediária e o goleiro adversário teve dificuldades ao espalmar para escanteio. Em busca do empate, o Mladá Boleslav tentava exercer uma pressão no campo ofensivo.

E foi em um desses momentos que Koné se atrapalhou na defesa, Skalak roubou a bola e o zagueiro de Burkina Fasso o derrubou na pequena área, com o juiz apontando para a marca da cal. Na cobrança, Florian Milla mandou uma bela cavadinha e empatou o jogo.

A resposta do Lyon para o tento sofrido veio minutos depois. Tolisso recebeu livre e chutou forte de fora da área, com a bola passando muito perto do gol de Hruska. Tentando assegurar logo a vaga, Benzia ganhou na velocidade do lateral e deu belo passe para Ferri, que perdeu o tempo da bola e chutou totalmente errado, mesmo sem marcação.

No final do duelo, as jogadas mais ríspidas continuaram e o Mladá levando perigo em algumas bolas altas, porém, em um contra-ataque, o Lyon sacramentou a vitória. Após lançamento longo, N’jie avançou e tocou de três dedos na saída do arqueiro. Nos acréscimos, Benzia ainda cobrou falta de longe e acertou o poste. Mesmo após o fim do confronto, a pouca torcida visitante fazia a festa, mesmo com a eliminação.