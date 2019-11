Diego Costa e Fàbregas brilham em vitória do Chelsea sobre o Burnley

Na última partida da primeira rodada da Premier League, Chelsea e Burnley se enfrentaram no Turf Moor. Com direito a um primeiro tempo alucinante, os Blues venceram fora de casa por 3 a 1. Os gols foram marcados pelo estreante Diego Costa, pelo alemão Schürrle e pelo sérvio Ivanovic; Arfield descontou para os mandantes.

Também estreante na noite, Cesc Fàbregas teve bela atuação, com direito a duas assistências. O duelo marcou a presença de Courtois na titularidade, deixando o experiente Petr Cech no banco de reservas.

Na próxima rodada, os londrinos enfrentam o Leicester City no Stamford Bridge, enquanto os Clarets irão até Gales enfrentar o Swansea, no Liberty Stadium. Os dois jogos acontecerão às 11h do próximo sábado (23).

Chelsea sofre susto no ínicio, mas vira o jogo sem dificuldades

O jogo em Turf Moor começou movimentado. O Burnley, ao contrário do que muitos esperavam, foi para cima e abriu o placar. Em cruzamento, a bola sobrou para o atacante Arfield, que acertou um belo chute no ângulo de Courtois. No entanto, a alegria dos mandandes durou pouco. Três minutos depois, Ivanovic cruzou na área e a bola bateu na trave, sobrando limpa para o estreante Diego Costa empatar.

O Chelsea não parou por aí. Dois minutos após empatar, virou o jogo em uma bela jogada, novamente com Ivanovic. O lateral-direito dos Blues deu passe a Cesc Fàbregas que, com apenas um toque na bola, deixou Schürrle na cara do gol para passar à frente do placar. A partir daí, a equipe visitante passou a dominar o duelo, chegando a alcançar 78% de posse de bola. Com o domínio, os comandados de José Mourinho trocavam muitos passes, impedindo o Burnley de jogar e fechando os espaços.

Ainda no primeiro tempo, o Chelsea aumentou o marcador e fechou o caixão com nova assistência de Cesc Fàbregas. O espanhol cobrou escanteio e Ivanovic apareceu livre na área para concluir ao gol defendido por Heaton. Nos minutos finais da primeira etapa, o padrão de jogo foi mantido, com os visitantes tocando a bola em busca de espaços, mas sem criar chances claras e manifestas de gol.

Chelsea administra resultado e estreia com vitória na Premier League

Logo no ínicio do segundo tempo, os anfitriões mostraram que não estavam entregues e partiram para cima do Chelsea, em busca de uma reação. Arfield, o autor do primeiro gol do encontro, deu um belo chute de fora da área, obrigando Courtois a fazer excelente defesa.

Aos poucos, os londrinos foram anulando o ímpeto ofensivo dos mandantes, trocando passes exaustivamente e voltando a ter o domínio total da partida. Ao lado de Fàbregas e Matic, Oscar era o principal jogador em campo por trocar muitos passes pelo time da capital inglesa. O brasileiro, como um coringa, trocava muitas vezes de posição com Cesc, e executava a saída de bola. Quando a equipe não tinha a posse de bola, Fàbregas se juntava a linha de 3 meias, formando um 4-1-4-1.

Nos minutos finais, com a vitória já garantida, Mourinho presenteou a torcida que foi até o estádio com a entrada de Didier Drogba, que voltava a participar de uma partida oficial pelo clube após dois anos atuando no Galatasaray, da Turquia. Com a entrada do marfinense, Diego Costa foi deslocado para a ponta esquerda, onde estava atuando Eden Hazard, até ser substituído. O camisa 11 participou pouco do jogo e finalizou apenas uma vez, mas sem assustar a meta adversária.