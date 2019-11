Com gol de Pratto, Vélez vence Lanús e assume a liderança do Torneo de Transición

Vélez Sarsfield e Lanús se enfrentaram no início de noite desta quinta-feira (28) no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pela quarta rodada do Torneo de Transición, que promoverá mudanças no futebol argentino. O jogo terminou em 1 a 0 para o Fortín, com gol de Lucas Pratto, artilheiro do torneio com quatro gols em quatro jogos, juntamente com Teófilo Gutiérrez.

Com um time repleto de jovens oriundos da base, o Vélez é a sensação do Torneo de Transición até o momento e chegou embalado para a partida diante o Lanús. As três vitórias nas três primeiras rodadas, com destaque para a goleada de 4 a 0 sobre o Independiente, fora de casa, na última rodada, provocaram surpresa na torcida. Somando outras competições, o Vélez somava cinco vitórias consecutivas e sete sem ser derrotado, até antes do confronto de hoje.

Mesmo aparecendo na parte intermediária da tabela, o Lanús teve um bom início de temporada. Nas três partidas do Torneo de Transición, duas vitórias (em casa diante Belgrano e Estudiantes e uma derrota para o Atlético de Rafaela, fora de casa). Guillermo Schelotto, técnico do Granate, não contou na partida desta quinta-feira (28) com o volante Jorge Ortíz e o zagueiro Matías Martínez, lesionados.

Com o resultado, o Vélez voltou a assumir a liderança do Torneo de Transición, com cem por cento de aproveitamento. O Lanús segue no meio da tabela, na décima colocação com seis pontos. Na próxima rodada, o Fortín de Liniers visita o Boca Juniors na Bombonera. Já o Lanús pretende manter sua sequência de vitórias em casa, diante o modesto Olimpo.

Imprecisões e neutralização de ataques

O primeiro tempo demonstrou, tanto ofensivamente quanto defensivamente, o equilíbrio do confronto. Conservador, Schelotto viu sua equipe entrar acuada no início do jogo. O Vélez, com a bola no pé, falhou na criação de jogadas e sentiu a falta de um jogador mais experiente, como Héctor Canteros, vendido ao Flamengo na janela de transferências. Os jovens Asad e Rolón demonstraram algumas qualidades individuais, todavia deixaram a desejar no coletivo.

Percebendo isso, o Fortín deixou de pressionar a saída de bola do Lanús e começou a marcar mais forte somente no seu campo defensivo. Dessa maneira, conseguiu explorar a velocidade de seus jovens em contra-ataques, como na goleada diante o Independiente. Aos 25 minutos, em jogada de Asad pela esquerda e erro no corte defensivo grená, Leandro Desábato chutou colocado de fora da área para assustar Marchesín.

O Lanús também assustou no primeiro tempo, exigindo ótima defesa de Sebastián Sosa aos 37 minutos: Sílvio Romero, que jogou centralizado e isolado à frente na partida, chutou cruzado e forte após bate-rebate na área. Para vencer as duas linhas de quatro jogadores do Vélez, o Lanús muito utilizou a bola longa, contudo o porte físico de Romero não o ajudou. Melano e Benítez, abertos pelas pontas, não mostraram algo novo e ficaram no óbvio.

Nos minutos finais, gol do artilheiro Pratto dá a liderança ao Vélez

O segundo tempo pode ser dividido em duas partes. Até os 20 minutos, o Lanús teve as principais chances do jogo. Na principal, Silvio Romero, perto da marca do pênalti, bateu longe do gol após a defesa tirar parcialmente a bola. Maxi Velázquez, experiente lateral-esquerdo, foi alternativa ofensiva surpresa com seus perigosos cruzamentos.

A partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Vélez exerceu forte pressão ao gol do Lanús. Aos 31 minutos, Lucas Pratto, de muito longe, soltou uma bomba que explodiu no travessão de Marchesín. Dessa forma, com Pratto jogando fora da área, saiu o gol da vitória. Aos 38 minutos, o atacante tabelou com Caraglio, invadiu a área e precisou de duas chances para bater o goleiro Marchesín.

Nos minutos finais, com quatro atacantes, foi a vez do Lanús promover sua pressão, dessa vez desgovernada. Aos 44 minutos, Velázquez bateu falta e Diego González desviou, na primeira trave, para ótima defesa de Sebastián Sosa. No escanteio em sequência, Oscar Benítez chutou cruzado, na segunda trave, e nenhum dos seus companheiros desviou para as redes, vendo a chance do empate ir pela linha de fundo.

Veja na íntegra o gol de Lucas Pratto: