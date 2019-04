Empolgado com a vitória do Milan sobre a Lazio, Inzaghi destaca: "Podemos ser a surpresa do campeonato"

O Milan estreou na Serie A 2014/2015 com uma vitória diante da Lazio, no estádio San Siro, em Milão (ITA), neste domingo (31). No primeiro jogo oficial do técnico Filippo Inzaghi e sem Mario Balotelli no elenco, a vitória por 3 a 1 diante da squadra laziale serviu para dar moral o time e animar a torcida.

Para o lateral Ignazio Abate, que deu uma assistência na partida, a chegada de Inzaghi injetou animo novo na equipe: "Nós trabalhamos 50 dias para este jogo. Não sei onde podemos chegar, mas temos um amplo espaço para melhorias. Inzaghi é um de nós, é do grupo. Com um time assim podemos fazer muitas coisas", disse.

Inzaghi se mostrou empolgado com a vitória, mas manteve a serenidade ao comentar a partida: "O DNA do Milan voltou, eu tenho certeza. Nós crescemos, criamos um bom grupo. Talvez contra alguém iremos perder, mas apenas contra o mais forte. Não devemos nos iludir, a Lazio é muito forte e bem construída. Após o 3 a 0 sofremos um pouco, mas nos sacrificamos na marcação. Nós tentamos trabalhar taticamente. Estou especialmente feliz por Abate, que foi muitas vezes criticado injustamente. Vai ser um campeonato difícil e esse resultado pode fazer a diferença", falou.

Por fim, Pippo ainda comemorou a chegada de Fernando Torres e revelou seus objetivos para o campeonato: "Torres? Era o atacante que eu queria. Nós estamos trabalhando muito pelas alas e ele é rápido e está bem fisicamente. Vai nos ajudar muito. Não há ninguém como ele no nosso grupo. Objetivos? Existem três equipes que têm um algo a mais que as outras, mas podemos, com vontade e o apoio da torcida, ser a surpresa da temporada", finalizou.

Após a parada para a realização de jogos com data Fifa, o Milan volta a jogar pela Serie A no próximo dia 14 contra o Parma, no Ennio Tardini, em Emília-Romagna (ITA).