River Plate vence Tigre e permanece na liderança isolada do Torneo de Transición

River Plate e Tigre se enfrentaram no início da noite deste domingo (7) no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela sexta rodada do Torneo de Transición 2014, que promoverá mudanças no futebol argentino. O jogo terminou com o placar de 2 a 0 para o River Plate, com dois gols do atacante uruguaio Rodrigo Mora.

Em relação à vitória fora de casa sobre o San Lorenzo pela última rodada, Marcelo Gallardo apresentou duas mudanças: os jovens Pezzella e Boyé substituíram os experientes Maidana (lesionado) e Teo Gutiérrez (convocado pela Seleção Colombiana). A equipe chegou para o embate invicta no campeonato e com uma sequência de quatro vitórias.

Com estreia de técnico interino, devido ao péssimo início de campeonato que rendeu a demissão de Fabián Alegre, o Tigre chegou no Monumental de Núñez com o objetivo de pontuar. Não conseguiu e Gustavo Alfaro terá muito trabalho pela frente. Em relação ao empate contra o Quilmes, em casa, na última rodada, Fabián Castro promovu duas mudanças: Canuto reforçou a defesa no lugar do meia Facundo Sánchez e Arzura substituiu Menossi na frente da defesa, como volante.

Com a segura vitória em casa, o River se isola ainda mais na liderança do Torneo de Transición 2014. Dos 18 pontos disputados no torneio, conquistou 16. O Vélez, hoje vice-líder, tem 13. O Tigre ficou na 17ª colocação, com quatro pontos, um a frente do lanterna Quilmes. Na próxima rodada, O River visita o Arsenal, em Sarandí. Já o Tigre receberá o Rosário Central em Víctoria.

Domínio millonario e primeiro gol

Desde os primeiros minutos, o River impôs seu ritmo de jogo, com pressão na saída de bola do aversário e comandou a partida. Uma dificuldade no último passe, principalmente com Pisculichi, ficou evidente com as poucas finalizações apresentadas na primeira metade do primeiro tempo.

A primeira finalização exigiu ótima defesa de Javier García, aos 20 minutos. A aposta Lucas Boyé subiu alto, testou forte e quase abriu o placar. O primeiro gol, aos 33 minutos do primeiro tempo, parece ter aberto a porteira na defesa do Tigre. Vangioni cruzou pela ponta direita, Carlos Sánchez matou no peito e seu compatriota uruguaio, Rodrigo Mora, bateu forte de primeira para abrir o placar.

Um minuto depois, Pisculichi apareceu enfiando bola para Mora, que driblou dois defensores do Tigre e chutou forte de fora da área. Javier García, adiantado, socou a bola para a lateral. A desorganização tática do Tigre deixava espaços, muito bem aproveitados por sinal, em sua defesa. Por ali, o Millonario poderia ainda ter ampliado o placar.

River amplia e desperdiça chance de goleada

No segundo minuto do segundo tempo, o River ampliou com extrema facilidade. Leonardo Pisculichi fez bela jogada e abriu para Rojas cruzar para Rodrigo Mora dominar e chutar forte na saída de García. O Tigre voltou a atacar desgovernadamente em busca do empate e deixou ainda mais espaços.

O atacante Rodrigo Mora, por exemplo, teve duas chances claras de marcar o seu terceiro gol. Aos 12 minutos, completou, de cabeça, cruzamento de Vangioni para ótima defesa do goleiro Javier García. Já aos 37 minutos, o uruguaio recebeu completamente livre dentro da área lançamento de Augusto Solari e tocou, de cavadinha, na saída de García. O zagueiro Ignacio Canuto se recuperou e, acrobaticamente, salvou acima da linha praticamente.

Nos últimos minutos, o River claramente se poupou e tocou a bola sem grandes pretensões de marcar. A torcida entrou na onda, gritou "olé" e alguns jogadores do Tigre se irritaram. O experiente – e capitão do Tigre no jogo de ontem – Martín Galmarini foi expulso após carrinho violento em Vangioni. Tudo isso com a vitória já decretada.

Veja, na íntegra, os gols do confronto:

Resultados da rodada:

Atlético Rafaela 2 x 0 Gimnasia La Plata

Vélez 0 x 0 Newell's

Estudiantes 3 x 1 Belgrano

Banfield 0 x 1 Independiente

Rosário Central 1 x 1 San Lorenzo

Godoy Cruz 1 x 1 Defensa y Justicia

Racing 1 x 3 Lanús

River Plate 2 x 0 Tigre

Olimpo 0 x 1 Boca Juniors

Quilmes x Arsenal, segunda às 20h30