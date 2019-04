Milan e Parma fazem duelo de opostos na Serie A

Após a vitória diante da Lazio por 3 a 1 na abertura da Serie A, o Milan visita o Parma, no Ennio Tardini, em Emilia-Romagna (ITA), neste domingo (14), às 15h45 (horário de Brasília) buscando a segunda vitória no campeonato logo na segunda rodada.

Cheio de novidades no elenco, o rossonero espera o triunfo para ir embalado para o dérbi contra Juventus, no próximo dia 20, no San Siro, em Milão. Já o Parma foi derrotado fora de casa por 1 a 0 pelo Cesena e busca a reabilitação logo no início da competição.

Na estreia de Fernando Torres, Milan busca segunda vitória para embalar antes do dérbi

A excelente vitória diante da Lazio, no último dia 31, melhorou os ânimos pros lados de Milanello. Reforçado no último dia de janela com as chegadas dos meios-campistas Marco Van Ginkel e Giacomo Bonaventura, o Milan começa a aspirar dias melhores na Serie A.

Além disso, Fernando Torres deve fazer a sua estreia pela equipe formando o trio de ataque ao lado de Jérémy Ménez e Keisuke Honda. O italiano Stephan El Shaarawy, que sofreu um problema na clavícula no treinamento da Seleção Italiana, está fora da partida.

Muito se espera do espanhol Torres, que não conseguiu repetir as belas atuações que teve com a camisa do Liverpool em sua passagem pelo Chelsea. No entanto, o técnico Filippo Inzaghi acredita no potencial do 'bomber' e revelou ter convidado pessoalmente o camisa 9 para juntar ao Milan.

"Liguei para ele e disse: 'Venha para o Milan, eu farei você voltar a ser o jogador que já foi, um dos melhores do mundo, e na seleção também'", disse o treinador. 'Pippo' ainda observou que Torres tem características bem distintas de Mario Balotelli, que foi vendido ao Liverpool antes de o atacante espanhol chegar.

"Eles [Torres e Balotelli] têm características completamente diferentes. Mario é aquele tipo de atacante que espera a bola no pé, enquanto Torres vai atrás dela, buscando o jogo", analisou.

Como já é tradição, o presidente Silvio Berlusconi visitou o time em Milanello e almoçou com Inzaghi e seu staff técnico dois dias antes da partida.

Parma tem desfalque de Biabiany, mas conta com retorno de Cassano

Envolvido numa negociação que não deu certo com o próprio Milan, o atacante francês Jonathan Biabiany desfalca o Parma. Por outro lado, Antonio Cassano – que ficou de fora da primeira partida – retorna ao time. Quem também retorna é Gabriel Paletta. Com problemas físicos o defensor era dúvida, mas, no último coletivo realizado no centro de treinamento de Collecchio, o zagueiro treinou junto com os titulares.

Quem também pode estrear pelo time Parmensi é o lateral-esquerdo Paolo De Ceglie, contratado junto à Juventus na última janela de trasferências. Lucas de Silva, que chegou do Olhanense (POR), também ficará à disposição do técnico Roberto Donadoni.

E Donadoni espera se recuperar da derrota para o Cesena fazendo uma partida melhor contra o Milan.

"Precisamos avaliar melhor a partida de uma forma completamente diferente do jogo contra o Cesena. Vamos buscar a recuperação contra o Milan. Nós não começamos da maneira que queríamos", disse.