Pelo placar mínimo, Estudiantes vence Gimnasia e se classifica para as oitavas da Copa Sul-Americana

Estudiantes e Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentaram nessa noite de terça-feira (16) no Estádio Ciudad de La Plata, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana 2014. A primeira partida, sob o mando do Gimnasia, terminou sem gols. A partida de volta terminou em 1 a 0 para o Estudiantes, permanecendo com o tabu do Lobo de não vencer o Estudiantes desde 2010, e classificando o Pincha para as oitavas de final do torneio.

Se o Estudiantes segue sem vencer fora de casa nessa temporada, o Pincha somou sua quarta vitória consecutiva sob seus mandos nessa noite. Vindo de derrota para o modesto Atlético Rafaela fora de casa pelo Torneo de Transición 2014 com o time praticamente reserva, Maurício Pellegrino promoveu a volta de titulares. Daquele escrete, somente o zagueiro Schunke e o volante Israel Damonte, substituindo o lesionado Gil Romero, permaneceram para o clássico válido por uma competição internacional.

O Gimnasia, em péssima fase, buscava a classificação para mudar, definitivamente, os ares no clube. Há três jogos sem vencer, somando derrotas para os humildes Godoy Cruz e Defensa y Justicia, Pedro Troglio começou a ser questionado internamente no clube, já que conta com grande respaldo da torcida. Na última rodada do Torneo de Transición, uma dura derrota de 3 a 0 para o Defensa y Jusitica, estreante na primeira divisão, com o time reserva. Do time que entrou em campo na última sexta-feira (12) e sofreu a goleada, somente o goleiro Fernando Monetti, idolatrado pelo torcida, jogou. A derrota aumentou a crise e Pedro Troglio, no comando do Lobo desde 2011, deverá prestar explicações à diretoria.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Estudiantes se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Isso por conta do 0 a 0 na primeira partida, sob o mando do Gimnasia. Na próxima fase, enfrentará Peñarol-URU ou Deportivo Cali-COL.

Domínio do Estudiantes é barrado por Monetti

Com o estádio lotado, um bom retrospecto em casa e nos seus últimos clássicos a seu favor, o Estudiantes começou a partida com força máxima. Logo aos quatro minutos, um lance polêmico que repercutiu durante toda a partida. Joaquín Correa cruzou, Vegetti desviou de cabeça contra a sua meta, Monetti defendeu e logo depois deixou a bola escapar. Como o goleiro praticamente sentou sobre a bola, a visão ficou prejudicada mas, ao que parece, a bola ultrapassou a linha do gol.

O arqueiro Fernando Monetti, que atuou somente pelo Gimnasia profissionalmente em seus 25 anos, voltou a aparecer, agora com ótima defesa no reflexo, em chute forte de Correa na pequena área após cruzamento rasante de Vera.

O jovem meia Joaquín Correa, de dezenove anos, seguiu sendo o jogador mais perigoso do Estudiantes. No final do primeiro tempo, tabelou com Román Martínez e, perto da linha de fundo, chutou cruzado. A bola passou na frente do gol e Monetti e ninguém completou para as redes.

Gol do Vera e pressão do Gimnasia

Logo aos quatro minutos no segundo tempo, o Estudiantes abriu o placar. Maurício Rosales fez jogada individual pelo flanco esquerdo, cruzou e o uruguaio Diego Vera, de ombro, completou par as redes. A partir da vantagem pincharrata, o Gimnasia dominou o jogo em busca do empate, que o classificaria.

As principais chances do Lobo foram criadas pelo flanco esquerdo de ataque, principalmente com o experiente Lucas Licht. Por ali, o lateral respondeu ao gol com um chute cruzado que causou trabalho ao Agustín Silva. Na mais clara delas, aos 27 minutos do segundo tempo, Javier Mendoza fez jogada individual, cruzou e Walter Bou desviou, de cabeça, para fora. Nos minutos finais, o capitão Licht fintou dois jogadores e chutou forte de fora da área, a direita do gol defendido por Agustín Silva.

O Estudiantes teve suas chances aumentando conforme o tempo passava e o Gimnasia se desesperando a atacar, deixava espaços na defesa. Jogadas individuais de Correa e Carrillo pararam nas mãos de Monetti em defesas em dois tempos. Já aos 47 minutos, quando o goleiro Monetti tentava o empate em escanteio, Cerutti puxou contra-ataque e arriscou chute perto do meio-campo. A bola passou ao lado da desocupada goleira e foi para fora. Mesmo com a grande chance perdida, o Estudiantes conquistou a classificação.

Veja o gol de Diego Vera: