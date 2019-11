Com gol de Tévez no San Siro, Juventus vence clássico contra o Milan

O estádio San Siro foi o palco, logo na terceira rodada, do clássico entre os líderes da Serie A. Milan e Juventus se enfrentaram neste sábado (20) e os visitantes levaram a melhor ao vencer por 1 a 0 com gol do argentino Tévez. Com a vitória, a Juventus assumiu a liderança isolada da Serie A com nove pontos, e pode ser alcançada apenas pela Roma, enquanto o Milan segue na terceira com seis pontos, mas tem chances de cair mais posições com o decorrer da rodada no domingo (21).

Na primeira partida do técnico Massimiliano Allegri contra o Milan, clube que dirigiu por quatro anos, a Velha Senhora só conquistou a vitória no segundo tempo, com um belo gol do atacante argentino, após passe do francês Paul Pogba. Antes, ainda no primeiro tempo, os visitantes haviam colocado uma bola na trave, com Marchisio. No fim, os bianconeri só precisaram segurar o resultado.

Na quarta rodada, a Juventus retorna a Turim para receber o Cesena enquanto o Milan vai até o estádio Carlo Castellani visitar o Empoli.

Juventus domina primeiro tempo, mas não consegue marcar

No retorno do técnico Allegri a Milão, a Juventus começou a partida impondo seu estilo de jogo, pressionando o Milan, que apostava nos contra-ataques do trio de ataque formado por Honda, Ménez e El Shaarawy. Na primeira boa chance da partida, Pereyra tabelou com Tévez, avançou e tentou colocar por cobertura, mas a bola sumiu muito e passou por cima do gol de Abbiati.

O Milan respondeu com uma cabeçada à queima-roupa do japonês ronda que exigiu uma grande defesa de Buffon para salvar a Juventus. O trio da Juventus seguia perigoso e aos 30 minutos, Tévez lançou para Pereyra que ajeitou para Llorente invadir a área, passar pelo zagueiro, mas acabou parando em Abbiati. No lance seguinte foi a vez do espanhol servir Pereyra, que finalizou colocado à esquerda do gol do Milan.

Melhor em campo por todo o primeiro tempo, a Juventus quase abre o placar aos 38 minutos com Marchisio. O meio-campo do Milan deu espaço e o italiano avançou livre e chutou de esquerda e a bola explodiu na trave de Abbiati. As esperanças milanistas eram depositadas na boa fase de Ménez em contra-ataques. Aos 40, o francês ganhou de Chiellini e finalizou para outra defesa segura de Buffon.

Tévez recebe belo passe de Pogba e dá vitória aos bianconeri

Na volta do intervalo, a tônica do jogo se repetiu com a Juventus pressionando e o Milan se defendendo muito bem. A partida também passou a ter mais faltas, perdendo muito em qualidade. A primeira chance de gol aconteceu apenas aos 13 minutos quando Muntari deu um passe errado aos pés de Pogba, que avançou, bateu e a bola desviou na defesa e passou raspando a trave do Milan.

Buscando melhorar o meio-campo da equipe, Filippo Inzaghi tirou o El Shaarawy e colocou Bonaventura, mas quem abriu o placar foi a Juventus. Aos 25 minutos, Tévez tabelou com Pogba e recebeu um grande passe dentro da pequena área apenas para descolocar Abbiati e fazer o primeiro gol do clássico no Giuseppe Meazza.

Depois do gol, tanto Allegri quanto Inzaghi resolveram colocar seus melhores jogadores do banco de reservas em campo. Na Juventus, o chileno Vidal, que retorna de lesão, entrou na vaga de Pereyra já no Milan foi a vez de Fernando Torres entrar na vaga de Poli para dar mais ofensividade ao time da casa. Com o contra-ataque a sua disposição, a Juventus começou a criar várias oportunidades, principalmente com Pogba, mas os atacantes dos visitantes desperdiçaram as chances que chegaram aos seus pés, quando o francês resolveu tocar a bola.

No desespero, Inzaghi colocou o centroavante Pazzini no lugar de Honda enquanto Allegri respondeu com a entrada do brasileiro Rômulo na vaga de Lichtsteiner. O time do Milan tentou o empate no desespero, mas o sistema defensivo da Juventus esteve atento e seguro e rechaçou todas as chances milanistas. Por fim, o time da Juventus apenas tocou a bola para manter 100% de aproveitamento na Serie A enquanto o Milan sofre a sua primeira derrota na competição.