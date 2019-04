Atrás de sua primeira vitória na competição, Arsenal recebe o Galatasaray

Jogo válido pela segunda rodada no Grupo D da Uefa Champions League, no Emirates Stadium em Londres.

Nesta quarta-feira (1) a segunda rodada do Grupo D da Uefa Champions League traz a campo mais um adversário turco para a vida do Arsenal, o Galatasaray. Na fase de classificação, os Gunners já enfrentaram uma equipe de Istambul, o Besiktas. Com ambas as equipes buscando a primeira vitória, a promessa é de um bom jogo no Emirates Stadium, a bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Na primeira rodada, os donos da casa foram até a Alemanha e foram totalmente dominados pelo Borussia Dortmund, que venceu por 2 a 0. Enquanto os visitantes da vez receberam o Anderlecht e acabaram empatando por 1 a 1, deixando os Gunners na lanterna do Grupo D.

Sofrendo com lesões, Arsenal não vai contar com seis jogadores

A equipe londrina sempre foi famosa por sempre ter seus principais jogadores no departamento médico, e após duas temporadas "calmas" quanto a lesões, a maldição parece ter voltado.

Além de Walcott, que está fora desde fevereiro, o Arsenal tem perdido vários nomes importantes nesse ínicio de temporada, como Giroud e Debuchy. E no clássico contra o Tottenham no sábado (27), o treinador perdeu mais três jogadores. Os meias, Ramsey, Arteta e Wilshere tiveram problemas, enquanto os dois primeiros tiveram complicações musculares, o volante da seleção inglesa sofre apenas com uma dor no tornozelo e é dúvida para a partida.

"De repente, sem aviso algum, nós perdemos três jogadores no mesmo jogo. E não vamos esquecer de que já havíamos perdido dois antes disso, além do Walcott, que está fora há bastante tempo. Estamos desfalcados de seis atletas importantes", afirmou Arsène Wenger.

Com começo pouco empolgador, Prandelli quer equipe agressiva

Apenas duas vitórias em seis jogos, este é o retrospecto do italiano Cesare Prandelli a frente do Galatasaray. Com pouco tempo de trabalho, o treinador tem encontrado dificuldades para dar um padrão de jogo a equipe nesse ínicio de temporada, e espera que o fator Champions League ajuda a aumentar o desempenho dos atletas.

"Temos que estar mentalmente preparados para o desafio, temos de ser agressivos no gramado", disse o ex-comandante da Itália a mídia turca. "Estamos representando o Galatasaray e a Turquia na Champions League", afirmou Prandelli, ressaltando a importância da participação da equipe numa competição desse porte.

"Sabemos de que aonde jogamos nossos torcedores nos apoiam. Precisamo jogar nosso próprio jogo, sempre cientes de onde estamos jogando e com a cabeça erguida", finalizou.

A equipe turca vem sofrendo muito na defesa, e na competição nacional, cedeu quatro gols em quatro jogos. Por outro lado, a pontaria não tem sido tão eficiente, Yilmaz é até aqui o principal nome da equipe, com dois gols, enquanto jogadores importantes como Sneijder e Pandev ainda não encontraram seu melhor futebol na temporada.