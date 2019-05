Com gol de Matic, Chelsea vence Sporting pelo placar mínimo em Portugal

Após empatar o primeiro jogo, o Chelsea foi a Portugal e venceu o Sporting por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória na Uefa Champions League. O gol foi marcado por Matic, ex-jogador do Benfica, rival dos alviverdes.

Com a vitória, os Blues chegaram aos quatro pontos e assumindo a liderança isolada, enquanto os portugueses continuam com um, na lanterna. A partida foi marcada pelo equilibrio entre as duas equipes, que são favoritas na classificação às oitavas do torneio continental.

Na próxima partida na temporada, os ingleses, atuais líderes absolutos na Premier League, recebem o Arsenal no domingo (5) às 10h05, já os lusos irão enfrentar o Penafiel pela Liga Zon Sagres no mesmo dia, mas às 16h15. Os horários são de Brasília.

Chelsea domina primeiro tempo e vai para o vestiário em vantagem

A partida, que prometia ser equilibrada e movimentada, deu seu cartão de visitas logo no primeiro minuto de jogo. Oscar deixou Diego Costa na cara do gol e o atacante avançou com a bola, mas Rui Patricio impediu o gol do artilheiro da Premier League, fazendo excelente defesa. Pouco tempo depois, o Sporting respondeu em um contra-ataque que levou perigo ao time de José Mourinho.

Aos poucos, o Chelsea esfriou o ritmo frenético do adversário e, com muito toque de bola, passou a ditar a controlar a partida. Criando as melhores oportunidades, novamente chegou perto do primeiro gol.

O meia Oscar deu mais uma bela assistência e achou Schürrle livre dentro da área. O alemão driblou o arqueiro e finalizou, no entanto, não contou com uma brilhante recuperação do camisa 1, que impediu o gol londrino. Dez minutos depois, o campeão mundial teve nova chance de marcar, mas finalizou para fora após ficar livre de marcação dentro da área.

No decorrer do jogo, o domínio dos Blues foi se consolidando. Com meia hora de bola rolando, eram oito finalizações contra apenas uma dos mandantes, o que evidenciava a superioridade dos visitantes. Após pressionar, saiu o gol já desenhado. Fàbregas cobrou falta na área e Matic, com uma bela cabeçada, abriu o placar em Lisboa.

Nos minutos finais do primeiro tempo, os anfitriões esboçaram uma reação, mas sem sucesso. Os portugueses, que tinham Nani - sua principal arma para buscar algo - apagado em campo, sofriam pela falta de criatividade e por uma defesa bem armada pelos ingleses.

Sporting cresce, mas não evita vitória do Chelsea

O segundo tempo começou com uma leve pressão do Sporting, o que gerava contra-ataques para o Chelsea. Os ingleses encontravam muitos espaços na defesa dos mandantes, levando perigo. Oscar, sempre muito perigoso, era o jogador que mais incomodava no segundo tempo. Antes mesmo dos dez minutos, o camisa 8 dos Blues desperdiçou chance clara, salva pelo goleiro.

Mesmo sofrendo com os contra golpes, os donos da casa não abdicaram da postura ofensiva e por pouco não chegaram ao empate com Nani. O meio-campista recebeu bom passe de William Carvalho e chutou pela rede do lado de fora. Nessas circunstâncias, o jogo ficou movimentado e equilibrado, no entanto, os visitantes eram mais cirúrgicos em suas chances.

Fazendo-se valer do fator casa, os lusos equilibraram o duelo, anulando os adversários. Isso forçou Mourinho a sacar o destaque, que vinha em uma segunda etapa apagada após boa atuação na primeira, para a entrada de Mikel, visando focar na parte defensiva. Com a alteração, Fàbregas passou a atuar na linha de 3 meias, ao lado de Hazard e Willian.

Nos últimos minutos, o Chelsea ainda levou perigo ao Sporting, que rondou o campo de defesa do adversário, mas não conseguiu levar perigo à consistente defesa armada pelo time de José Mourinho.