City abre dois gols de vantagem, cede o empate ao CSKA e se complica na UCL

Nesta terça-feira (21), o CSKA Moscow recebeu o Manchester City pela Uefa Champions League, em partida marcava o duelo de desesperados no grupo, já que necessitavam da vitória para ainda sonharem com a classificação às oitavas. O duelo, no entanto, terminou no 2 a 2, com gols marcados por Agüero e Milner, com assistência do argentino, para os visitantes; Doumbia e Natkho, em pênalti duvidoso, descontaram para os anfitrões.

Com o empate, os Citizens chegam ao segundo ponto, ficando a três da Roma, que é vice-colocada do grupo. Os russos, por outro lado, conquistaram seu primeiro ponto e seguem na última colocação.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (25) pelos respectivos campeonatos nacionais. Enquanto o CSKA encara o Ufa, em Ufa, às 8h (de Brasília), o City vai até Londres duelar diante do West Ham, às 9h45 (de Brasília).

Agüero brilha e City vai para o vestiário com boa vantagem sobre CSKA

O jogo que reunia duas equipes que precisavam a vitória a todo custo, começou bastante disputado. Nos primeiros dez minutos, quem mais incomodou foi o CSKA, que conseguia neutralizar os principais jogadores de ataque do Manchester City e saía com qualidade nos contra-ataques. Desta forma, por pouco não chegou ao gol em chutes de Musa e Tosic, ainda no inicio.

Os visitantes tinham a bola durante a maior parte do tempo, mas não conseguiam demonstrar objetividade, criando poucas chances de perigo e cedendo inúmeros contra-ataques para o adversário. Agüero, David Silva e Yaya Touré deixavam a desejar até aquele momento, mas somente aos 15 minutos criaram sua primeira chance, quando Zabaleta chutou perto do gol de Akinfeev, após excelente lançamento de Yaya.

A chance animou os jogadores do City, que passaram a dominar o jogo. Com o domínio, não demorou muito para o placar ser aberto. David Silva, com uma visão de jogo apurada, achou Dzeko livre no meio da defesa do CSKA, o atacante bósnio avançou com a bola e rolou para Agüero que, com o gol livre, teve o trabalho de empurrar para a rede.

Os russos pareciam ter sentido o golpe e, pouco tempo depois, ampliaram a vantagem. Yaya Toure fez grande lançamento para Zabaleta, que escorou para Agüero. O atacante argentino chutou cruzado e Milner balançou a rede. À esta altura, os Citizens ditavam o ritmo da partida, aproveitando os espaços deixados pela defesa russa. Antes do fim do primeiro tempo, em mais um contra-ataque puxado por David Silva, Edin Dzeko acertou a trave e por pouco não marcou o terceiro tento.

CSKA consegue empate no fim e complica Manchester City

O segundo tempo começou da mesma forma como terminou o primeiro, com superioridade inglesa. Já no primeiro minuto, Kolarov invadiu a área e acertou a rede pelo lado de fora de Akinfeev. Consciente da falha marcação de sua equipe, o treinador Leonid Slutsky passou a organizar no esquema 4-5-1, priorizando a marcação e diminuindo os espaços.

A mudança fez efeito de imediato e, a partir daí, os mandantes passaram a incomodar. Musa recebeu passe dentro da área e cruzou na medida para Doumbia, que só empurrou a bola para o fundo do barbante. O gol pareceu ter dado uma nova força aos russos, que passaram a ir para cima e buscando o empate. Na reta final, o CSKA por pouco não chegou ao gol com o brasileiro Mário Fernandes, que chutou cruzado e assustou Joe Hart.

A pressão continuou e, nos minutos finais, o autor do primeiro tento foi derrubado dentro da pequena área, com o árbitro marcando pênalti, mesmo contestado. Natkho converteu e deixou tudo igual na Rússia. A equipe azul-grená, aproveitou o psicológico turbulento do Manchester City e chegou perto de virar, mas não obteu sucesso na finalização.