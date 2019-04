Sevilla enfrenta Villarreal em busca da liderança ao lado do Barcelona

Sevilla e Villarreal irão se enfrentar neste domingo (26), às 16h, no estádio Sanchez Pizjuan, em Sevilha, pela 9ª rodada da Liga BBVA buscando alcançar o topo da tabela da competição.

As duas equipes estão em situações parecidas na tabela. Enquanto o Sevilla ocupa no momento a quarta colocação, e em caso de vitória, assumiria a liderança ao lado do Barcelona, o Villarreal se encontra na sétima posição, e em caso de vitória ficaria mais próximo da zona de classificação para a UCL.

Emery acredita que seja a partida mais importante da temporada até agora

O Sevilla agora volta as atenções ao campeonato espanhol após o tropeço pela Europa League onde não saiu de um empate sem gols com o Standard Liège. O clube procura sua terceira vitória seguida na competição e manter a boa sequência de resultados que o time vem tendo na temporada, já que só foi derrotado apenas em uma partida, no jogo contra o Atletico de Madrid. Para a partida, o técnico Unai Emery não deve ter problemas com a escalação e deve usar a mesma base que vem sendo usada na boa campanha da equipe no campeonato.

O treinador inclusive concedeu entrevista falando sobre o jogo afirmando que o adversário é um rival direto na briga pela vaga na competição européia

"A partida de amanhã é a mais importante da temporada até agora. É um momento único e uma grande oportunidade de mostrarmos a força da nossa equipe contra um adversário direto. Eles estão fazendo uma bela temporada e a partida vai servir para mostrar a capacidade de cada uma. Eles virão motivados pois sabem que estamos numa zona da tabela que eles gostariam de estar. Mas estamos preparados e concentrados mentalmente"

Sobre a atual colocação do time na tabela, Unai Emery acredita que é apenas momentânea

"A classificação atual nos mostra uma coisa, se chegarmos aos 22 pontos mostrará que estamos fortes nesse começo de campeonato, mas ela é ilusória, serve para fazer o torcedor acreditar no potencial da equipe também mas nós só pensamos em seguir em frente, jogarmos jogo a jogo, jogos como o de amanhã que é de grande importância para nós"

Para completar, ele ainda comentou sobre a possibilidade de jogar com dois atacantes centralizados, Bacca e Gameiro já que ambos vivem grande fase

"Existe sim a chance de jogar com os dois de titulares amanhã sim, é uma possibilidade, mas temos que trabalha-la com mais cuidado. Mas é uma possibilidade até pela qualidade dos dois" - completou o treinador

Para Marcelino, Villarreal terá que fazer melhor partida do ano se quiser vencer o rival

Já o Villarreal tenta manter a boa fase que vem vivendo. A equipe vem de quatro vitórias seguidas somadas as competições européias, a última derrota da equipe foi na sexta rodada quando foi derrotado em casa pelo Real Madrid. O Villarreal também procura manter o retrospecto bom da temporada fora de casa, já que a equipe está invicta jogando fora de sua casa.

O treinador Marcelino falou sobre a partida e destacou que a equipe, para manter a invencibilidade fora de casa, terá que ser muito forte defensivamente

"Vamos todos com o pensamento de que poderemos sair de lá com uma vitória, mas sabemos que será muito complicado pois enfrentaremos uma equipe muito forte, ainda mais quando joga em seus domínios, e a classificação atual deles demonstra isso. Eles estão jogando num nível muito alto, e se nós quisermos conquistar os três pontos, teremos que fazer nossa melhor partida na temporada em muitos aspectos, como intensidade e ritmo de jogo"

O comandante também comentou que acredita que o Sevilla não é uma surpresa, pois vem tendo atuações do atual nível desde a temporada passada

"Vejo o Sevilla muito parecido com o da temporada passada, a partir de dezembro mais ou menos, quando modificaram seu estilo de jogo e apostaram mais numa defesa mais sólida e com grande condição física nas jogadas individuais e tem um grande contra ataque"

Para concluir o treinador deu uma ideia de como quer que a sua equipe atue diante do adversário

"Tentaremos cometer o menor número de faltas possível, e devemos estar muito concentrados defensivamente. Temos que jogar nossa partida e aproveitarmos nossos pontos fortes" - completou o treinador