Racing vence Rosario Central, e fica próximo do título do Torneo de Transición

Rosário Central e Racing se enfrentaram no fim de tarde desse domingo (30), no Estádio Lisandro de la Torre (Gigante de Arroyito), em Rosário, pela 17ª rodada do Torneo de Transición 2014. O jogo terminou com uma considerável vitória do Racing, pelo placar de 3 a 0, com um gol de Gastón Díaz e dois de Diego Milito.

Depois da derrota para o Huracán na final da Copa Argentina, Miguel Ángel Russo acabou renunciando o cargo de Diretor Técnico do Rosário Central, o qual ocupava desde 2012. Hugo Galloni, técnico da Reserva (similar ao time B), assumiu a equipe nesse final de ano. O interino testou cinco novos jogadores, todos eles jovens, que não atuaram na última partida da equipe: Elías Gómez, Nery Domínguez, Franco Cervi, Walter Montoya e Javier Correa.

Se o clima dos locais era de decepção com a perda do título e da vaga na Libertadores 2015, os visitantes estavam animados. Depois da vitória sobre o River Plate pelo placar mínimo, na rodada anterior, a Acade assumiu a liderança e passou a depender somente de si para ser campeã. Em relação ao jogo diante o River, Diego Cocca promoveu duas substituições: Yonathan Cabral voltou de suspensão e entrou no lugar de Nicolás Sánchez, enquanto Germán Voboril ocupou a vaga do suspenso Leandro Grimi.

Com essa vitória, o Racing depende somente de si para quebrar um jejum de treze anos e se tornar campeão nacional. A Academia chegou aos 38 pontos, enquanto o River, com a vitória sobre o Banfield de virada, chegou aos 36. Na última rodada, os azuis de Avellaneda enfrentam o Godoy Cruz para se tornar campeões em caso de vitória.

Central domina, mas Racing abre o placar

Os primeiros minutos de partida foram de total domínio do Rosário Central, que criava inúmeras chances em sequência, todavia falhava nas conclusões. Aos 15 minutos, Franco Cervi chutou de fora da área para extraordinária defesa de Sebastián Saja. Cinco minutos mais tarde, Javier Correa tabelou com Barrientos e chutou, travado por Lollo, para fora.

Enquanto eram constantes os gritos de Saja cobrando a defesa, o ataque pouco produzia e permanecia com a bola. A pressão Canalla na saída de bola da Academia deu resultado. O Racing assustou em raros lances, em dois chutes de Bou em lançamentos longos. O primeiro na rede pelo lado de fora e o segundo nas mãos de Caranta.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Racing foi fatal. Em um dos poucos vacilos do Rosário Central, Diego Milito fez o pivô e lançou Videla nas costas do jovem lateral Elías Gómez. O volante chutou, Caranta desviou, a bola bateu na trave e sobrou para o impedido Gastón Díaz abrir o placar.

Nos contra-ataques, Racing decide o jogo com dois gols de Milito

O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. O Rosário Central teve que criar algo novo para buscar o resultado. Com isso, ficou desprotegido em sua defesa e deu espaços ao Racing, que aproveitou seu forte contra-ataque e acabou com o jogo.

Aos nove minutos, Gustavo Bou invadiu a área e chutou cruzado para fora após grande lançamento longo da defesa. Aos dezenove minutos, Bou deu belo passe para Diego Milito entre os zagueiros. O atacante, ídolo do torcedor da Academia, driblou Caranta e ampliou.

Em outro erro do Rosário Central, o Racing matou o jogo. Gabriel Hauche roubou uma bola no campo de ataque e tocou para o Principe Milito fechar a conta, tocando na saída do Mauricio Caranta. Mesmo com atuação pragmática e com um futebol pouco vistoso, o Racing venceu um abatido Central em seu melhor estilo.

Veja os gols do confronto: