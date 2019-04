Kaká lamenta desorganização do futebol brasileiro e comenta ida à MLS

Jogando pelo São Paulo no segundo semestre da temporada passada, Kaká lamentou o momento do esporte mais popular do Brasil e criticou o atual calendário de competições. De acordo com o jogador, o futebol merecia outro tratamento, já que os clubes e a Seleção são paixões no país e de boa parte do povo nacional.

”No Brasil, neste momento, o futebol está muito desorganizado. Então, é difícil, para mim, como brasileiro entender o que estão fazendo com o futebol por lá. Já que é uma parte do nosso futuro no Brasil. Nós amamos futebol, amamos a Seleção. Ver o calendário e os clubes nesta situação é difícil.” Disse o meia, agora jogador Orlando City.

Ainda em fase de adaptação aos Estados Unidos, o jogador viu qualidades na MLS (Major League Soccer) e garante que ele pode servir como um espelho para o Brasileirão. O meia fez questão de exaltar a organização dos americanos.

“Penso que o Brasil pode aprender muito com os outros países e Ligas de futebol. Também pela MLS (Major League Soccer), que possui um crescimento sustentável. Eles são muito organizados. Os clubes têm saúde financeira e penso que o Brasil pode aprender muito com esta liga também” - disse o jogador, que acompanha a liga americana há algum tempo e a vontade de jogar na MLS (Major League Soccer). "Eu sempre disse que um dia eu gostaria de jogar aqui na MLS", disse aos repórteres. "Eu tive algum contato nos últimos anos com o Los Angeles Galaxy e New York Red Bulls e comecei a trabalhar com o Flavio, que tem uma escola de Inglês no Brasil, wiseup. Nós começamos a fazer algumas coisas juntos, e começamos esta relação, e ele me disse que ia comprar uma franquia na liga.”

"E, assim, comecei a pensar e chegou o momento, de vir para Orlando City, por todas estas coisas e porque gostaria de jogar aqui, um dia, e também porque um brasileiro é meu amigo, tem um clube e isso foi muito importante e "Se eu não tivesse um acordo com Flavio, com certeza eu teria vindo para outra equipe", disse Kaká. "

Kaká desembarcou na América do Norte e parece estar ansioso para explorar a sua nova casa, além dos limites da Disney World.

"Viver em Orlando vai ser ótimo, com certeza", disse Kaká. "Antes, eu só sabia que Orlando era a cidade da Disney e agora eu estou mudando. Já estive em Orlando duas vezes fora a Disney com os amigos para conhecer a cidade.” Comenta Kaká. "E eu sei que Orlando é muito mais do que apenas uma cidade da Disney. É uma cidade muito agradável, de pessoas muito agradáveis. Estou feliz de morar lá e viver na Flórida. Um monte de brasileiros vão para a Flórida, para Orlando, por isso vai ser um grande momento viver lá. "

Kaká tem 32 anos, jogou três copas (2002, 2006 e 2010) pela Seleção Brasileira, conquistou o titulo na primeira participação. Também jogou pelo Milan e foi campeão da Champins League e do Mundial de Clubes em 2007.