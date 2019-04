Filipe Luís minimiza criticas à arbitragem e projeta evolução do Chelsea

Em entrevista ao jornal inglês The Telegraph, o lateral Filipe Luís evitou falar do árbitro no tropeço do Chelsea frente ao Burnley, pela vigésima sexta rodada da Premier League, quando o time londrino empatou em 1 a 1, no sábado (21), dentro de casa. O técnico José Mourinho criticou algumas decisões do juíz, que teria interferido no desenrolar do embate. Contudo, o lateral preferiu comentar sobre as oportunidades desperdiçadas pelos Blues.

"Eu não acredito em sorte e eu não quero falar sobre o árbitro. Tivemos chances para ganhar o jogo, nós jogamos muito melhor do que eles e criamos uma série de chances. Temos que melhorar e jogar melhor em todos os jogos. Temos que saber que cada jogo não é fácil, e para estar no topo da liga cada jogo é mais difícil porque todo mundo está tentando roubar pontos de nós. Agora temos que trabalhar duro e treinar mais, melhorar a cada dia", afirmou.

Com o resultado, a vantagem do Chelsea sobre o Manchester City diminuiu para cinco pontos. Pouco depois do tropeço do líder da Barclays, os comandados de Manuel Pellegrini golearam o Newcastle por 5 a 0 e deixaram a briga pelo título ainda mais acirrada.

A próxima partida dos Blues será contra o West Ham, na próxima terça-feira (3), pela vigésima oitava rodada, pois a partida válida pela vigésima sétima rodada contra o Leiceister foi adiada para 29 de abril, já que os Blues jogarão no próximo domingo (1) a decisão da Copa da Liga Inglesa contra o Tottenham.