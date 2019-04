Barcelona bate Granada e volta a se aproximar do Real Madrid

O Barcelona voltou a vencer pela Liga BBVA neste sábado (28) no Estádio Nuevo los Cármenes. A equipe catalã venceu o Granada por 3 a 1 com destaque para as atuações de Luis Suárez e Ivan Rakitic, que participaram dos três gols do time.

O jogo não foi bom, nenhuma das duas equipes jogaram bem, mas a qualidade individual decidiu a partida. O Barcelona chega a 59 pontos e se aproxima do líder Real Madrid, que tem 60. Já o Granada permanece com seus 29 pontos ocupando a penúltima posição.

A equipe catalã volta a campo quarta-feira (4) para enfrentar o Villarreal pela semifinal da Copa do Rei no El Madrigal. Com a vantagem de 3 a 1 no jogo de ida, o Barça pode até perder por um gol de diferença que sairá finalista ao término do confronto. Sem jogar no meio de semana, o granada volta a jogar no Nuevo los Cármenes no próximo sábado (7) contra o Málaga.

Jogo morno e vantagem do Barcelona

Apenas a partir dos 20 minutos que o Barça começou a se encontrar na partida. A primeira chance mais contundente foi de Xavi aos 22 minutos. Suárez, após jogada pela esquerda, rolou para o meia espanhol chegar chutando por cima do gol.

O gol não tardou a chegar. Aos 25 minutos, Jordi Alba colocou Suárez para correr em lançamento longo. O uruguaio chutou para o meio da área, a zaga rebateu e Rakitic apareceu apenas para completar para o gol. A equipe do Granada até tentou responder rápido com uma finalização de Ibáñez, mas sem causar perigo.

Aos 35, Messi teve sua primeira chance de gol, dominando de esquerda e batendo de direita po cima do gol de Oier, ex-Barcelona. Depois disso, o Granada chegou mais algumas vezes. Finalização de Javi Márquez para fora aos 35 e reclamanção de um suposto pênalti de Bartra em Foulquier aos 37. Mas a melhor chance veio aos 41 com um chute fora de Javi Márquez obrigando uma boa defesa de Bravo.

O jogo não foi bom. Nem Granada, nem Barcelona conseguiram agradar. Neymar e Xavi sumidos, sobrecarregando Rakitic. O campo seco e duro dificultou o andamento da partida.

Rakitic e Suárez ainda participaram de mais dois gols

Granada voltou para o segundo tempo tentando assustar. Foi preciso Bravo intervir em cruzamento pela esquerda para evitar o gol. Mas não precisou muito tempo para que os dois melhores jogadores da partida resolvessem o jogo. Tabela entre Suárez e Rakitic e o uruguai sai na cara do gol e toca na saída do goleiro.

A vitória estava praticamente garantida pelo time catalão. Mas uma jogada individual de Lass aos 7 minutos trouxe o Granada de volta a partida. O ponta deixou Daniel Alves sentado e chão e sofreu pênalti de Bartra. Fran Rico bateu no canto direito alto e descontou. Na sequência Neymar teve chance de gol, mas concluiu mal.

O atacante brasileiro também forçou seu quinto cartão amarelo para não correr o risco de perder o clássico contra o Real Madrid e está fora do jogo contra o Rayo Vallecano na próxima rodada. Mathieu também levou seu quinto amarelo.

Aos 25 minutos Suárez, depois de mais um bom passe de Rakitic, passa pelo goleiro e dá de presente um gol para Messi. O argentino estava ligeiramente impedido, mas o gol foi validado. A partir do terceiro gol o jogo praticamente acabou. O resultado se manteve sem alteração até o final do confronto.

Ainda deu tempo para Lass, um dos destasques do Granada, sentir a posterior da coxa direita e presisar ser substituids por Candeias. Outra substituição que merece destaque é a saída de Suárez para a entrada de Pedro. O uruguaio saiu contrariado e ficou de cara fechada no banco até o final da partida.