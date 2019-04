Chelsea encara West Ham para encaminhar título da Premier League

Depois de vencer a Capital One Cup no último domingo (1º), o Chelsea volta a campo nesta quarta (4) e vai até o Upton Park, enfrentar o West Ham. Liderando a Premier League desde a primeira rodada, os Blues vão enfrentar uma equipe que vem em uma sequência de resultados complicada. Se o rival desta rodada, vem de um título, os donos da casa vem de uma dura derrota por 3 a 1 diante do Crystal Palace, mesmo com um jogador a mais.

Mesmo após de um bom início de temporada, os comandados de Sam Allardyce vem enfrentando diversos problemas nas últimas semanas e caindo pela tabela. O último triunfo da equipe londrina foi contra o Hull City, ainda em janeiro. De lá pra cá foram cinco partidas pela Premier League duas derrotas e três empates. A equipe que chegou a habitar a zona de competições européias, hoje ocupa 9ª posição, com mesmo número de pontos do Stoke, 10° colocado.

Já os visitantes não poderiam estar em melhor fase. Líder isolado, cinco pontos a mais que o vice-líder Manchester City com um jogo a menos, campeão da Capital One Cup e nas oitavas de final da Champios League, a equipe de José Mourinho é tida como uma das mais fortes do continente e a torcida já sonha com um "triplete", conquistando os dois últimos títulos em disputa na temporada.

Goleiro Adrian quer repetir boas performances

Se o West Ham tem um confronto difícil pela frente, ele pode confiar em seu goleiro. Adrian afirmou em entrevista ao site oficial do clube que se sente confortável em enfrentar o português e está preparado para a partida. Ainda defendendo o Bétis, o jogador teve ótima atuação em uma vitória por 1-0 da equipe de Sevilha diante do Real Madrid de Mou, além do empate por 0 a 0 em Stamford Bridge na temporada passada.

"Eu não sei se Mourinho se lembra de mim mas quando eu jogo contra ele eu tenho bons resultados", disse o espanhol. "Particularmente, eu me sinto bem em enfrentar Mourinho", finalizou.

Depois da última derrota, Allardyce quer que a equipe reaja da melhor forma possível, com um bom desempenho contra o Chelsea.

"Temos que ser responsáveis pela derrota de sábado e usa-la como motivação para a grande partida que temos diante do Chelsea na quarta", afirmou o comandante. "Temos que ter certeza que a performance de sábado não influencie nossa confiança para a partida", finalizou.

A equipe já tem um desfalque confirmado, Marco Amalfitano, expulso na partida da FA Cup contra o Birmingham continua cumprindo a suspensão automática. Já Carlton Cole deve passar por testes no vestiário para ver se estará apto para o duelo.

Chelsea confia em bom retrospecto fora de casa para vencer

A temporada para a equipe de Stamford Bridge tem sido realmente empolgante. Além dos resultados, a equipe tirou aquele estigma de "retranqueira" e apresenta hoje um dos jogos mais vistosos do mundo, com ótimas temporadas de Fabregas, Diego Costa e Hazard. Jogando fora de casa, os Blues estão invictos a seis jogos.

Eleito o melhor jogador da final contra o Tottenham, John Terry está confiante que o título não trará acomodação, mas sim mais motivação para os companheiros de elenco.

"Estou muito feliz com meu gol e muito feliz com a atuação da equipe, trazer o troféu foi importante mas temos que crescer nisso", disse o zagueiro ao site oficial do clube. "Temos que fazer um alicerce com o que conquistamos até aqui, este e o primeiro e temos fé que podemos seguir em frente [e vencer outro troféu]", finalizou.

O único desfalque certo do Chelsea é Matic, que vai cumprir a última partida da sua suspensão de dois jogos. Outro volante também pode ficar de fora, tratasse de Obi Mikel, que ainda não está totalmente recuperado de lesão no joelho.