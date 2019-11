Trio MSN: talento sul-americano no ataque do Barcelona

Três sul-americanos comandam o ataque do Barcelona. O famoso trio MSN formado por Messi, Suarez e Neymar vem encantando os admiradores do futebol com suas jogadas brilhantes, passes sensacionais e gols espetaculares. E não é pra menos, o talento individual dos três jogadores fazem com que esse seja considerado um dos melhores trios de ataque da atualidade.

Devido a suspensão de Luis Suarez na Copa do Mundo, a estreia do trio foi no primeiro 'El Clasico' da temporada, no dia 25 de outubro, com a derrota do Barcelona no Santiago Bernabeu, por 3 a 1, mas com direito a gol de Neymar com assistencia do uruguaio em sua primeira partida oficial vestindo as cores do clube catalão.

Sem contar com Suarez em nove compromissos da liga, o trio teve um começo discreto, com uma adaptação complicada e a desvantagem do camisa 9 precisar se reencontrar após quatro meses sem jogar oficialmente. Mas partida por partida o trio foi se entrosando e encainxando os talentos para o melhor aproveitamento da equipe.

Atualmente, o trio esta numa fase espetacular, que conta como vantagem em cima do Real Madrid, proximo adversario do Barça na liga espanhola. É esperado que o trio venha com força total para além de vencer o maior rival, se manter na ponta do campeonato. De fato as esperanças estão depositadas na otima fase vivida por eles. Messi voando, Suarez se encaixando e Neymar mais adaptado pretendem deixar BBC (Bale, Benzema e Cristiano) no chinelo no Camp Nou.

Os três vivem seus melhores momentos juntos. Em 5486 minutos jogados na temporada 2014/15, o argentino, o uruguaio e o brasileiro contabilizam 56 dos 78 gols da equipe catalã, 35 assistencias, 240 finalizações e 120 chutes ao gol. É preciso destacar que a partir do momento que Messi decolou, o trio foi junto. Um verdadeiro furacão, fazendo estrago por onde passa.