Revista France Football elege melhores brasileiros da Ligue 1 nos últimos quinze anos

A relação futebolística entre França e Brasil é antiga, tanto no encontro entre seleções, quanto na ida de nossos jogadores para atuar no país europeu. Na última semana, a revista France Football publicou uma lista apresentando os dez melhores brasileiros na Ligue 1 desde 2000.

Dominando a lista vem o Lyon, que emplacou quatro jogadores que passaram pelo clube. Seguindo de perto, o Paris Saint-Germain conta com três brasileiros, na escolha da revista. Entre os dez, apenas três ainda atuam em campos franceses: Vitorino Hilton, Brandão e Thiago Silva. O topo ficou com o jogador que é ídolo do Lyon e que participou dos sete títulos consecutivos Ligue 1:

1 – Juninho Pernambucano

Apresentado como o “melhor meio-campista em evolução no Brasil", por Bernard Lacombe, Juninho superou as expectativas e se tornou um dos maiores jogadores da história do Lyon. Contratado em 2001, vindo do Vasco, ficou até 2009. Além dos sete títulos do campeonato francês, ergueu também a Coupe de France em 2008 e em seis oportunidades o Trophée des Champions (entre 2002 e 2007, seguidos). Foram 248 jogos e 75 gols, vários de falta.

2 – Cris

Apelidado de “O Polícia” por seus companheiros de time, o zagueiro Cris se tonou capitão do Lyon. Permaneceu no clube entre 2004 e 2012, sagrando-se campeão da Ligue 1 quatro vezes, duas vezes da Copa da França. Foi uma referência na posição por vários anos. Atuou em 225 jogos e fez 20 gols.

3 – Thiago Silva

Atual capitão do PSG, Thiago Silva foi cobiçado pelo Barcelona antes de deixar o Milan e assinar com o time da capital francesa. Chegou em 2012 e já conseguiu dois títulos seguidos do campeonato. Vindo com status de “melhor zagueiro do mundo”, Thiago hoje tenta voltar ao topo. De acordo com a revista, seus feitos o colocam no pódio. Em seus 70 jogos com a camisa azul e vermelha anotou quatro gols.

4 – Ronaldinho

Em sua época “pré-showman”, o craque vestiu a camisa do PSG por duas temporadas, entre 2001 e 2003, antes da transferência para o Barcelona. Mesmo sem ter conquistado nenhum título por lá, Ronaldinho encantou com dribles, arrancadas e golaços. Coroados com grandes atuações. Em 55 partidas, fez 17 gols.

5 – Sonny Anderson

Sonny teve duas passagens pelo futebol francês, a primeira entre 1993 e 1997 onde jogou pelo Marseille e Monaco. Mas a revista levou em consideração apenas os últimos 15 anos, assim, levando em consideração apenas sua passagem pelo Lyon, entre 1999 e 2003. O jogador vinha de duas temporadas pelo Barcelona. O resultado de 116 milhões de francos gastos no brasileiros? Artilharia das temporadas 1999/2000 e 2000/2001. Nas outras duas temporadas, não foi o maior marcador, mas foi bicampeão.

6 – Michel Bastos

Lille: 2006-2009 / Lyon: 2009-2013

195 jogos e 51 gols.

7 – Hilton

Bastia: 2004 / Lens: 2004-2008 / Marseille: 2008-2011 / Montpellier: 2011- atualmente

316 jogos e 17 gols.

8 – Nenê

Monaco: 2007-2010 / PSG: 2010-2013

142 jogos e 55 gols.

9 – Edmílson

Lyon: 2000-2004

104 jogos e 3 gols.

10 – Brandão

Marseille: 2009-2012 / Saint-Étienne: 2012-2014 / Bastia: 2014 – atualmente

137 jogos e 33 gols.