Valencia e Villarreal fazem clássico decisivo na Liga

Valencia e Villarreal irão entrar em campo neste domingo (5) no Mestalla para o clássico da comunidade Valenciana válido pela 29ª rodada da Liga BBVA. O Valencia atualmente é o 3° colocado com 60 pontos, 11 a mais que o Villarreal que ocupa a 6ª colocação atualmente. A equipe do Valencia busca a vitória no clássico para manter a melhor campanha como mandante da Liga, além de manter a 3ª colocação e até mesmo seguir na cola de Real Madrid e Barcelona.

Já o Villarreal vê o jogo como uma grande final, em caso de derrota, a equipe ficaria praticamente sem chances de classificação para a Champions League da próxima temporada. Porém, em caso de vitória, o clube respiraria novamente a chance de participar da competição européia na próxima temporada. Para a partida, o Valencia não poderá contar com Enzo Pérez, contundido e Gayà é dúvida. Já o Villarreal não poderá contar com Bruno Soriano e Cheryshev machucados além de Victor Ruiz que pertence ao Valencia e está emprestado ao clube e fica impedido de participar do jogo.

Valencia quer manter melhor campanha como mandante na Liga

Dos 13 jogos do Valencia no Mestalla na Liga, foram 11 vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe possui a melhor campanha como mandante na temporada e quer manter o bom rendimento vencendo o clássico neste domingo. A equipe atualmente ocupa a terceira colocação do campeonato e todos afirmam no clube que se quiserem manter a colocação, ou até mesmo sonhar com algo além disso, não podem perder pontos jogando em casa. Mas não é só em casa que o Valencia vem se destacando, nos últimos 6 jogos, foram 5 vitórias e 1 empate, contra o Atlético de Madrid, fora de casa. A equipe vive um de seus melhores momentos na temporada e todos dentro do clube acreditam que a partida contra o Villarreal é de extrema importância para que possam manter a boa campanha.

Além disso, o Valencia não perde um clássico da comunidade valenciana no Mestalla desde 2007 quando foi derrotado pelo mesmo Villarreal por 3-0. A atual fase do clube é tão boa que até parte do discurso mudou. No começo da temporada, sempre afirmavam que o objetivo do clube na temporada era nada além da Champions League e sempre descartavam alguma chance de título ou ao menos a vice-liderança. Atualmente, 4 pontos separam o Valencia do segundo colocado Real Madrid e 8 do líder Barcelona, equipes da qual o Valencia terá confronto direto no segundo turno, e jogará fora de casa em ambos.

Sobre essa possibilidade, o atacante da equipe Paco Alcácer afirmou novamente que o objetivo é a Champions League, porém, afirmou que a equipe pode sonhar com algo a mais.

"Nosso objetivo sempre foi claro, era voltarmos a Champions League depois de um tempo que ficamos fora. Após assegurarmos a vaga, e quando faltarem umas três rodadas para o fim do campeonato, e tivermos chances, por que não poderiamos sonhar com algo a mais? Porém, isso fica pra depois, precisamos vencer todos os jogos possíveis para conseguirmos nossa vaga e a partida com o Villarreal é de suma importância para nosso objetivo", comentou.

Paco também falou sobre o estilo de jogo do adversário e que sabe que é um jogo de vida ou morte para eles.

"Eles precisam dos três pontos mas nós também, tanto quanto eles. Será uma grande partida e um jogo muito bonito de jogar e se ver jogar. Todos sabemos do potencial do Villarreal, sua postura tática é incrível e eles tem muita velocidade de jogo, mas jogamos em casa e precisamos fazer o resultado, não podemos perder pontos em casa. Nosso objetivo atualmente é vencermos o Villarreal", afirmou o atacante.

Villarreal precisa da vitória para manter viva a esperança de jogar a próxima UCL

Com 49 pontos, na 6ª colocação, o Villarreal vê a partida com extrema importância. Primeiramente que em caso de derrota, a equipe praticamente daria adeus as chances de classificação para a Champions League da próxima temporada, pois continuaria com 49 pontos e corre o risco de ver Atlético e Sevilla abrirem mais 3 pontos de vantagem contra a equipe. Além da classificação, a partida pode ter um gosto de vingança para o submarino amarelo que, no primeiro turno, acabou derrotado pelo Valencia em pleno El Madrigal pelo placar de 3-1. O jogo também pode dar novo ânimo a equipe que foi recém eliminada da Uefa Europa League sendo derrotada pelo Sevilla nas duas partidas das oitavas de final.

Mas se o Valencia é um adversário forte em casa, o Villarreal, para muitos, é um dos adversários mais perigosos atuando como visitante, e os últimos resultados provam isso. A equipe faz grande campanha no segundo turno e conseguiu feitos como a vitória sobre o Atlético de Madrid em pleno Vicente Calderón, além de segurar um empate contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Contra o Barcelona no Camp Nou, a equipe acabou derrotada por 3-2 porém teve grande atuação. E esses resultados animam os jogadores do Villarreal que concederam entrevista essa semana, todos com um discurso parecido, afirmando que jogarão contra um adversário perigoso, porém, que a equipe tem totais condições de vencer.

Um dos grandes destaques, se não o grande destaque da atual equipe do Villarreal, Luciano Vietto falou sobre a vontade de marcar um gol no dérbi e ajudar seus companheiros a conseguirem a vitória.

"O importante é conseguirmos a vitória, precisamos e muito dela. Jogaremos contra uma equipe fortíssima que tem jogadores muito poderosos, mas acredito que como time podemos superar o Valencia e sair com a vitória. Seria algo espetacular marcar o gol da vitória mas pouco importa quem o fará, o que realmente vale são os três pontos pois se trata de um clássico de muito peso e importância", ressaltou Vietto..

Quem também falou foi o meia Trigueros, que afirmou que em caso de vitória no Mestalla, a equipe ganharia um novo ânimo para a temporada e poderia sim voltar a briga para Uefa Champions League

"Em caso de vitória no Mestalla estaríamos mostrando nossa força. Agora só estamos jogando uma competição e é nossa obrigação no mínimo mantermos a atual colocação e porque não, dependente dos resultados, sonharmos novamente com algo a mais. Quando nos venceram no primeiro turno também tinham boa vantagem na tabela, mas nós crescemos como equipe, temos totais chances. Se jogarmos com muita intensidade poderemos surpreende-los e sairmos com a vitória", disse o meia.