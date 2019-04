Juventus é surpreendida pelo Parma e perde invencibilidade na Serie A

Neste sábado (11), o rebaixado Parma recebeu a Juventus, no Ennio Tardini. O time da casa fez bom jogo, surpreendeu a líder do campeonato e venceu por 1 a 0, com gol de Mauri. Apesar do rebaixamento e do sentimento de tristeza do torcedor do Parma pela atual condição do clube, o estádio estava praticamente lotado, mostrando como o torcedor gialoblu não abandonou o time.



A Juve defendia uma invencibilidade de 20 jogos na Serie A. Sua última derrota havia sido pro Genoa, no dia 29 de outubro. A equipe de Turim jogou com vários suplentes, visando o confronto da próxima terça (14), contra o Monaco, pela Champions League.

Primeiro tempo é morno e sem grandes chances de gol

O início de jogo foi extremamente morno. A Juventus sofreu com a mescla de reservas e titulares no seu time inicial. O Parma se preocupou em se defender, tentando avançar em contra-ataques, mas sem muito sucesso, já que a dupla de ataque argelina, Belfodil e Ghezzal, pouco puderam fazer. Com isso, foram poucas as chances nos primeiros instantes do confronto.

Aos 31 minutos, duas oportunidades claras de gol para a Juventus: primeiro, Vidal quase abriu o placar após cabeçada, mas Mirante conseguiu defender com a ponta do pé. Logo depois, Llorente recebeu de frente pro gol, mas a defesa gialoblu conseguiu chegar a tempo, impedindo o atacante espanhol de finalizar.



Depois, a Juve só foi ter mais uma chance aos 43 minutos, com boa participação de Coman. O atacante francês tirou da zaga e chutou rasteiro, exigindo outra defesa de Mirante.

Parma acorda e consegue gol na etapa final

No segundo tempo, os dois times entraram em campo mais organizados e dispostos a mudar o rumo da partida. O Parma começou atacando com Ghezzal, aos oito minutos, com uma clara chance de gol, mas que foi evitada pelo zagueiro Ogbonna. Aos 10 minutos, a Juventus respondeu com Marchisio, que chutou de fora da área, após bela troca de passe do ataque bianconero, levando bastante perigo à meta do Parma.



A Juve continuou com seu bom momento no segundo tempo, com uma boa jogada de Coman, mas sua finalização passou por cima do gol de Mirante. Mas aos 15 minutos, o Parma jogou um verdadeiro balde de água fria nas pretensões da Juventus. Num contra-ataque fulminante, Mauri fez um belo gol, chutando de primeira na entrada da área, sem chance para Storari, fazendo 1 a 0 para o time da Emília-Romanha.



Allegri então promoveu as entradas de Pepe e Morata, deixando a Juve ainda mais ofensiva. Porém, as alterações não surtiram qualquer efeito, já que a Juventus pouco criou no restante do jogo. Coube ao Parma apenas administrar até o final.



Quando o juiz apitou o fim de jogo, a comemoração foi gigantesca, digna de conquista de título. Uma alegria ao torcedor do Parma que sofreu várias decepções no decorrer da temporada.



Na próxima rodada, no domingo (19), a Velha Senhora recebe a Lazio no Juventus Stadion . Já o Parma viaja até a Toscana para enfrentar o Empoli.