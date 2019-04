Em jogo decisivo para ambos, Valencia e Levante fazem clássico no Mestalla

Valencia e Levante farão o dérbi da cidade de Valencia nesta segunda (13), no Mestalla, na partida que fecha a 31ª rodada da La Liga. O Valencia precisa da vitória para abrir três pontos de vantagem contra o 5° colocado, Sevilla, que empatou nessa rodada com o Barcelona e empatou com a equipe ché em número de pontos, além de colar novamente no Atlético de Madrid que também ficou só no empate contra o Málaga fora de casa.

Já o Levante, precisa da vitória para não encerrar a rodada na zona de rebaixamento, já que atualmente ocupa a 18ª colocação e possui a mesma pontuação de Almeria e Deportivo, que estão a sua frente pelo confronto direto.

Para a partida, o Valencia não poderá contar com Otamendi que foi expulso na última partida contra o Bilbao, além de Enzo Pérez, Gayà e Piatti que estão lesionados. Diego Alves com dores no ombro é dúvida. Já pelo Levante, Juanfran por suspensão não poderá atuar, e Diop que ainda se recupera de lesão, também é desfalque

Valencia precisa voltar a vencer para seguir forte na briga pela Champions League

Atual 4° colocado, o Valencia vem de dois empates consecutivos, sendo ambos frustrantes para a torcida que vê a oportunidade de vencer o dérbi da cidade como grande chance de reabilitação no campeonato, até porque dos últimos cinco jogos, foram duas vitórias e três empates.

Em caso de vitória a equipe abriria novamente três pontos de vantagem para o Sevilla, e considerando que a próxima partida do Valencia é contra o Barcelona no Camp Nou, vencer o dérbi, jogando em sua casa, virou obrigação para os chés.

Para a partida, o Valencia terá alguns desfalques importantes como Otamendi que foi expulso na última rodada, contra o Bilbao, em partida que gerou muita polêmica pelo lado do Valencia quanto a reclamação da arbitragem. Além de Otamendi, Piatti que saiu lesionado da mesma partida deve desfalcar o time, e Enzo Pérez ainda não se recuperou de uma lesão sofrida e fica de fora, além desses desfalques, o goleiro Diego Alves virou dúvida de última hora, isso porque o arqueiro sentiu o ombro em um lance durante o treinamento da equipe e não sabe se poderá participar do jogo.

Para o lugar de Otamendi, o técnico Nuno Espírito Santo deve escalar o português Ruben Vezo, já que Lucas Orbán deve atuar na lateral esquerda no lugar de Gayà que também está contundido. No lugar de Piatti, o grande favorito a começar jogando é Rodrigo De Paul, jogador que marcou seu primeiro gol na Liga pelo Valencia na última rodada. Porém, a boa notícia é a volta de Parejo a equipe titular após cumprir suspensão contra o Bilbao.

Antes da partida, o capitão Parejo falou em entrevista que a equipe deve entrar com intensidade para vencer o clássico: "Temos que ser uma equipe intensa a todo o momento, jogamos em casa, não podemos mais tropeçar, e por ser um dérbi temos que entrar com mais atenção ainda. O jogo é mais uma final, temos que colocar nossa vontade e orgulho em campo e corrermos até o fim para que possamos sair com os 3 pontos no final"

O capitão também relembrou a partida do primeiro turno onde a equipe acabou derrotada, e segundo o jogador, a equipe naquela partida merecia a vitória: "Foi uma grande atuação de nossa parte, merecíamos ganhar pela partida que fizemos e pelas chances que criamos. Logo quando entrei pude fazer um gol porém menos de um minuto depois eles conseguiram a vitória com um gol espetacular, doeu muito. Porém, jogamos em casa, então a história deve ser outra, temos que mostrar nossa força"

Levante quer vitória para fugir da zona de rebaixamento

Já o Levante atualmente ocupa a 18ª colocação com 28 pontos, mesmo número de pontos que Almeria e Deportivo que possuem um jogo a mais, e por isso a vitória no dérbi seria de extrema importância para a equipe para ajudar a se distanciar da zona da degola. A equipe espera poder ter uma atuação como a do primeiro turno, onde acabou vencendo o rival por 2 a 1.

Porém, para isso, o Levante terá que quebrar uma grande sina já que apesar de ser um grande clássico, o clube nunca conseguiu vencer o Valencia no Mestalla pela La Liga, o máximo que a equipe conseguiu jogando no estádio foi o empate, que inclusive, foi o resultado que mais ocorreu no clássico nas desde as últimas cinco temporadas quando o Levante voltou a primeira divisão.

Sem poder contar com Juanfran e Diop, o técnico do Levante surpreendeu na lista de convocados e deixou alguns jogadores de fora da lista, como Nikos, Xumetra e Pedro López. O técnico Lucas Álvarez fez algo parecido no primeiro turno, mudou boa parte da escalação do time para o confronto no clássico e deu certo, conquistando a vitória. Dessa vez, o técnico não deve alterar muito a equipe que vem jogando.

Antes da partida, o técnico Lucas Alvárez concedeu entrevista e afirmou que espera que a arbitragem não se sinta pressionada pelo erro do último jogo do rival.

"É claro que quando o erro da arbitragem ocorre contra equipes como Valencia, Real Madrid, Barcelona e etc pesa muito mais do que contra equipes como Levante, Córdoba ou Almeria, pesa muito mais, e espero que o árbitro do próximo jogo não sinta pressão por toda a polêmica que ocorreu durante essa semana, mas prefiro não pensar nisso, acredito que tudo ocorrerá bem quanto com a arbitragem"

Para finalizar, o técnico também falou sobre o rival e afirmou que está confiante que sua equipe possa sair vitoriosa: "Fizemos duas partidas muito interessantes nas últimas rodadas, em uma delas conseguimos a vitória, na outra, por algumas circunstâncias, não foi possível a vitória, porém, se atuarmos dessa forma, podemos competir de igual para igual contra eles, temos que fazer nossa parte bem. As duas equipes jogam um bom futebol, mas distintos, então, se estivermos no nosso melhor, podemos vencer o melhor deles"