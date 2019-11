Andriy Yarmolenko, a esperança do Dínamo de Kiev em busca de um título internacional

Figura certa na Seleção Ucraniana, Andriy Yarmolenko vive grande momento em sua carreira. Vencedor do prêmio de melhor jogador do campeonato ucraniano e eleito o futebolista ucraniano do ano de 2014, o meia-atacante é o destaque do Dínamo de Kiev na Uefa Europa League, onde a equipe tem compromisso marcado para essa quinta-feira (16), quando seu time receberá o bom time da Fiorentina, pelo jogo de ida das quartas de final da competição européia, às 16h05.



O confronto é de extrema importância para os ucranianos, que não ganham um título continental há 29 anos. A última conquista desse nível do Dínamo foi no ano de 1986, quando se consagrou, pela segunda vez em sua história, campeão da Recopa Européia – torneio disputado entre as temporadas 1960/61 e 1998/99, envolvendo os vencedores das Copas Nacionais de cada país europeu. De lá pra cá o clube já venceu 31 títulos, mas nenhum de nível continental. Dos 31, foram 28 ucranianos e três soviéticos.

'Yarmola' é o artilheiro do Dínamo na competição europeia com quatro gols e lidera o ranking de assistências no torneio, com sete passes para gol, mostrando que ganha mais liberdade se posicionando nos lados do campo, principalmente no lado direito, onde tem espaço para se centralizar e colocar seus companheiros em condições de marcar, ou até mesmo tentar o arremate de longa distância, como fez com sucesso no último jogo contra o Everton.

A ascensão do "novo Sheva"

Canhoto, habilidoso e ágil – apesar de seus 1,89 metros de altura –, Yarmolenko é um jogador extremamente versátil, podendo atuar como meia, pelas alas, ou mais avançado, de centroavante, aproveitando sua estatura. O ucraniano assinou seu primeiro contrato com o Dínamo de Kiev em 2006, quando começou atuando pelo Dínamo-2, que disputa ligas menores. Nessa altura, os jornalistas locais já destacavam o promissor atleta como sendo o ''novo Sheva''. No dia 11 de maio de 2008, finalmente a joia ucraniana fez sua estreia pelo time principal, contra o Vorskla Poltava, e já correspondeu às expectativas: marcou o gol da vitória por 2 a 1, fora de casa. Em sua primeira temporada, marcou sete gols em 21 jogos. Na segunda, mais adaptado, os números melhoraram consideravelmente: 11 gols em 19 aparições.

No Dínamo há pouco mais de oito temporadas, Yarmolenko coleciona grandes feitos individuais pelo clube. Na temporada de 2008/09, sagrou-se artilheiro da Copa da Ucrânia; já foi eleito o melhor jogador da liga em duas oportunidades (2011 e 2014) e marcou 65 gols, somando todas as competições, em 165 aparições. Com esses números, não demorou muito para que o talentoso meia fosse convocado para a seleção principal da Ucrânia.

Andriy estreou pela Seleção Ucraniana em setembro de 2009 contra a seleção de Andorra, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, e foi às redes na vitória por 5 a 0. Ainda pela seleção nacional, ganhou destaque em um amistoso contra o Uruguai, em Setembro de 2011, por fazer um gol com 14 segundos de jogo – o gol mais rápido da história da Seleção Ucraniana.

Em novembro de 2014, voltou a ganhar destaque vestindo a camisa dos Azuis-Amarelos, anotando um hat-trick (ver o vídeo) na vitória por 3 a 0 contra a seleção de Luxemburgo, fora de casa, pelas eliminatórias da Eurocopa 2016. Ao todo, são 45 jogos pela seleção, com 18 gols anotados.

Ficha do jogador:

Nome: Andriy Mykolaiovich Yarmolenko

Data de Nascimento: 23 de outubro de 1989 (25 anos)

Altura: 1,89m

Clubes Profissionais: Desna Chernihiv, Dínamo-2 e Dínamo de Kiev

Títulos pelo Dínamo de Kiev: Campeonato Ucraniano: 2008/09, Copa da Ucrânia 2013/14, Super Copa da Ucrânia 2007, 2009 e 2011