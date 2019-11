Carlos Bacca, de cobrador de ônibus a principal jogador do Sevilla

Carlos Bacca, para alguns, o monstro colombiano do Sevilla. O atacante de 28 anos que chegou a ser cobrador de ônibus no começo da carreira para ajudar a família que tinha dificuldades financeiras enquanto era reserva no Atlético Junior, chegou a ser artilheiro do campeonato colombiano antes de brilhar na europa e então acertar com a equipe do Sevilla na temporada passada, no dia 13 de julho de 2013 foi contratado por 7 milhões de euros vindo do Club Brugge, da Bélgica, onde em 45 jogos alcançou a grande marca de 28 gols marcados – inclusive chegou a ser eleito o melhor do ano na Bélgica. Em 95 jogos com a camisa do clube, o colombiano marcou 41 gols pela equipe.

De cobrador do ônibus a artilheiro da liga colombiana

O começo da carreira de Bacca já demonstrava a intimidade do atacante com as redes. Ele iniciou sua carreira profissional em 2006, no Atlético Júnior da Colômbia. No começo da carreira, Bacca não tinha muitas chances no clube e inclusive, além do futebol, trabalhava como cobrador de ônibus para juntar dinheiro e ajudar a sua família, que tinha sérias dificuldades financeiras.

Em 2007, entretanto, sua vida e carreira no futebol iria começar a tomar novos ares. O atacante foi emprestado ao Barranquilla, da Colombia, e marcou 12 gols em 27 jogos, uma boa marca para um atacante jovem como o colômbiano naquela época. Na temporada seguinte, Bacca iria sair da Colombia e arriscar novos ares na Venezuela, onde, também por empréstimo, foi jogar no Minervén, e conseguiu novamente números expressivos: 12 gols em 29 jogos, gols esses que ajudaram sua equipe a terminar com a vice-liderança do campeonato naquela temporada. Após isso, Bacca retornou a Colombia e ao Barranquilla, novamente por empréstimo, e conseguiu então a grande marca de 14 gols em 19 jogos, acabando, assim a temporada como artilheiro do campeonato naquele ano.

Depois de muitas temporadas sendo emprestado para outras equipes, Bacca finalmente ganhou a atenção dos dirigentes e do treinador do Atlético Júnior e teve então sua chance na equipe da qual começou sua carreira, e não demorou muito para que o jogador se tornasse uma presença quase que marcada na equipe titular, e novamente, em 2009, foi o artilheiro, dessa vez, da Copa Colombia. Um ano depois, foi campeão colombiano além de artilheiro do campeonato. Feito que repetiu da mesma forma em 2011, sendo novamente campeão e novamente artilheiro do campeonato.

As atuações de Bacca chamaram a atenção de clubes da europa, e o jogador esteve muito perto de defender o Lokomotiv Moscow, da Rússia, porém acabou indo para o Club Brugge, da Bélgica, por 1.5 milhão de euros quando o clube russo anunciou a contratação de Felipe Caicedo. Sua vida na europa não foi diferente. Nos primeiros meses teve dificuldades para se encaixar na equipe, mas, com o passar do tempo, virou jogador constante na equipe titular e, consequentemente, foi eleito melhor jogador do campeonato Belga em 2013, seis dias após acertar sua ida para o Sevilla, onde brilha até os dias de hoje.

Artilheiro e atualmente principal jogador do Sevilla

No dia 7 de julho de 2013, Bacca alcançava o que era até então seu maior feito como jogador profissional: contratado por uma grande equipe da primeira divisão da Liga Espanhola, o Sevilla. E o colombiano novamente não decepcionou seu novo clube. Contratado por 7 milhões de euros, Bacca causou uma divergência entre os torcedores do Sevilla, já que alguns acharam que a contratação do jogador do Club Brugge teria tido um valor alto para o que poderia ser uma aposta, visto que seria a primeira grande liga que o jogador atuaria. Porém, Bacca fez questão de acabar com essa dúvida de alguns torcedores o mais cedo possível, e marcou seu primeiro gol pela equipe no mesmo mês que foi contratado, na partida contra o Barcelona do equador, pela Copa EuroAmericana.

No dia 1° de agosto, Bacca marcou seu primeiro gol em uma partida oficial pelo clube contra o Mladost, pela fase qualificatória da Europa League de 2013/14, campeonato do qual o mesmo se tornaria uma das principais peças da equipe na conquista do título contra o Benfica. Bacca foi aos poucos se tornando um dos principais jogadores da equipe, e junto com Rakític foi o principal jogador da equipe na temporada, sendo inclusive votado no jornal Marca como a contratação da Liga na temporada de 2013/14, além de ter sido eleito no final da Liga BBVA como melhor jogador da Sulamericano no LFP Awards, ficando à frente de Angel Di María e Neymar.

Assim como em todos os clubes que jogou, Bacca não demorou para cair nas graças da torcida, inclusive, pode-se dizer que no Sevilla, onde o jogador teve seu maior desafio na carreira, foi onde levou menos tempo para ser adorado por seus adeptos. Talvez a grande fase que o clube viva atualmente tenha ajudado Bacca, mas a certeza maior é que atacante ajudou – e muito – o Sevilla em sua atual fase.

Na temporada em que chegou ao clube, além de se destacar principalmente pelo posicionamento na área, Bacca foi de extrema importância nas partidas decisivas da equipe na Europa League, marcando inclusive o gol que chegou a ser decisivo para a classificação da equipe para a grande final: o segundo tento da vitória por 2 a 0 sobre o Valencia, na primeira partida da semifinal. E na final, converteu o penal que à equipe o título da UEL contra o Benfica, que foi decidido nas cobranças de pênalti após um empate sem gols durante os 120 minutos.

As atuações de Bacca no clube espanhol o levaram à Copa do Mundo de 2014 através da Colômbia, tendo nas costas a responsabilidade de substituir, nada mais, nada menos, que Radamel Falcao, que não conseguiu ir ao Mundial por conta de lesão. Porém, o atacante não teve tanta sorta na seleção: o jogador acabou sentindo uma lesão logo na primeira partida que jogou e, com isso, ficou de fora da fase de grupos. Mesmo com a seleção da Colombia se classificando às quartas de final, Bacca não teve muitas chances de demonstrar seu futebol pela Seleção Colombiana.

Nessa temporada, Bacca tem números melhores que os da última. São 20 gols marcados em 43 partidas, contra 21 que foram marcados em 52 partidas na temporada anterior, quando chegou ao clube. Bacca, inclusive, atualmente é o terceiro artilheiro da Liga, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Messi, e está empatado com Neymar na terceira colocação.

A importância de Bacca na equipe do Sevilla é indiscutível. Mesmo com a saída de Rakític, que era o principal jogador da equipe na temporada passada, o atacante tomou a responsabilidade e até mesmo o título de principal jogador da equipe, e até agora não tem decepcionado. As grandes atuações de Bacca despertaram o interesse de grandes equipes no jogador, e o Sevilla fez questão de agir rápido e anunciou a renovação de contrato do jogador até 2018.

Carlos Bacca, 28 anos, demorou para chegar a uma grande equipe na europa, porém, pode-se dizer que não por culpa do próprio: o jogador sempre se destacou nas equipes da qual atuou, e agora é um dos atacantes mais perigosos que atua na Europa.