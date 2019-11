Resultado de Emelec x Tigres pela Copa Libertadores 2015 (1-0)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Emelec joga pelo empate para ir à próxima fase e enfrentar o vencedor de Internacional x Santa Fé-COL

Com a derrota, o Tigres tem que vencer por dois ou mais gols de diferença na partida de volta para avançar às quartas de final da Libertadores

48' FIM DE JOGO! VITÓRIA DO EMELEC PELO PLACAR MÍNIMO, 1 a 0

45' O JUIZ ASSINALA TRÊS DE ACRÉSCIMO!

44' SUBSTITUIÇÃO NO EMELEC! Sai Mena e entra Escalada

43' Emelec parece satisfeito com o 1 a 0 e administra o resultado

41' Sóbis levanta na área, mas a arbitragem assinala o impedimento

38' Jogo cai novamente de rendimento em seus minutos finais

34' SÓ FALTOU O SABONETE! Sóbis recebe na banheira e juiz assinala impedimento

31' Emelec tenta não correr riscos e é cauteloso em suas idas ao ataque. O Tigres tenta nos últimos minutos um gol fora de casa

28' SUBSTITUIÇÃO NO EMELEC! Sai Herrera e entra Corozo

26' SUBSTITUIÇÃO NO TIGRES! Sai Guerrón e entra Esqueda

25' Gaibor cobra na barreira

24' Falta perigosa para o Emelec

23' AMARELOU! Torres é punido pela arbitragem

20' DREEEEEER! Em cabeçada de Guerrón, goleiro do Emelec faz linda defesa

18' GOOOOOOOOOOL DO EMELEC! BOLAÑOS, O ARTILHEIRO! Em falha do goleiro Guzmán, após cruzamento de Mondaini, Bolaños aproveita e toca de cabeça para o fundo do gol. O Emelec está na frente, 1 a 0

14' Assim como na primeira etapa, segundo tempo não tem muitos lances de emoção

10' Emelec tenta voltar a impôr seu ritmo na partida

06' Bolaños recebe bola em profundidade, mas domina mal e perde a chance de fazer o primeiro gol da partida

03' Tigres volta melhor para a segunda etapa

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Os times já estão de volta para a segunda etapa

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! NADA DE GOL POR ENQUANTO, 0 a 0

45' TEREMOS UM DE ACRÉSCIMO!

43' UUUUUH! Bolaños recebe livre, na cara de Guzmán, mas bate por cima do gol e perde a melhor oportunidade do jogo até aqui

41' Emelec marca a saída de bola do time do Tigres e tenta roubar a bola no campo de ataque

37' Jogo é sonolento e tem pouca criatividade. O Tigres parece satisfeito com o 0 a 0 e não arrisca muito. Emelec é pouco efetivo na frente

34' Narváez cai no gramado e recebe atendimento médico

30' QUASE! Guagua se estica todo em bola alçada na área e tenta tocar por cima do goleiro Guzmán, que mesmo adiantado, faz a defesa

28' CARTÃO AMARELO! Pizarro dá carrinho e recebe o primeiro cartão do jogo

25' Bolaños arrisca chute rasteiro, mas goleiro do Tigres faz a defesa

23' Depois de um início agitado, jogo cai de rendimento. Equipes trocam passes sem objetividade no meio e não conseguem penetrar na área adversária

19' Bola lançada para a área do Tigres, quase trai o goleiro no quique e sobra para Bolaños

15' UUUUUUH! Gaibor cobra no capricho, mas Guzmán vai buscar no ângulo

14' Falta perigosa para o Emelec

10' Jogo é pegado até aqui e as duas equipes marcam com firmeza

06' Em cruzamento pra área, o goleiro Guzmán encaixa sem maiores dificuldades

03' O time do Emelec tenta tomar a iniciativa, mas o Tigres dá amostras de que vai se aproveitar dos contra ataques

00' BOLA ROLANDO EM GUAYAQUIL!

Os times já estão no gramado. A bola vai rolar em instantes!

O Tigres está escalado com: Nahuel; Ayala, Rivas, Briseño, Estrada, Torres Nilo, Dueñas, Arévalo, Pizarro, Rafael Sóbis e Guerrón.

O Emelec vem à campo com: Dreer, Narváez, Guagua, Achilier e Bagüi; Lastra, Corozo, Mena, Gaibor e Miller Bolaños; Herrera.

Gerardo Lugo, meio campista do Tigres, declarou que não escolhe adversário e elogiou o Emelec. ''Time que quer ser campeão tem que jogar contra quem vier, não podemos controlar isso. Temos que nos focar no Emelec, que é uma grande equipe e tentarmos trazer um bom resultado nessa primeira partida fora. Assim podemos decidir ao lado do nosso torcedor''

O meia Ángel Mena, do Emelec, ressaltou a importância de conquistar uma vitória dentro de casa. ''Precisamos vencer o primeiro jogo para levarmos a vantagem para a partida da volta. Assim como nas oitavas, é importante fazer o resultado em casa para termos mais chance de avançar de fase dentro da competição''

O Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, é o palco da partida de hoje entre Emelec x Tigres. Com capacidade para 50 mil espectadores, o estádio é um grande caldeirão e costuma jogar muito a favor da equipe da casa quando lotado. A expectativa é de que a torcida equatoriana faça uma grande festa

O Tigres tenta fazer história, e pela primeira vez desde sua fundação chegar a uma semi-final de Libertadores da América. A melhor participação do time mexicano foi na edição de 2005, quando alcançou as quartas de final e foi eliminado pelo São Paulo. Se avançar de fase, o time comandando pelo técnico brasileiro Ricardo Ferretti estará mais perto de alcançar seu sonho

O time do Emelec monta a base da Seleção Equatoriana convocada para a disputa da Copa América, no Chile. Ao todo, oito jogadores da equipe tiveram seus nomes lembrados. Esteban Dreer, John Narváez, Gabriel Achilier, Óscar Bagui, Osbaldo Lastra, Pedro Quiñónez, Miller Bolaños e Ángel Mena estão na pré lista que conta com 30 nomes, mas somente 23 irão à Copa América

Ricardo Ferretti, técnico do Tigres, espera por uma partida complicada fora de seus domínios, mas acredita que a experiência de sua equipe será determinante. ''Temos um elenco acostumado a esse tipo de decisão. Teremos uma partida dificílima fora de casa e eles são muito fortes jogando em seu estádio, por isso temos que entrar atentos para não sermos surpreendidos e levarmos a decisão para junto do nosso torcedor''

O argentino Omar de Felippe, treinador do Emelec, sabe das dificuldades que seu time irá enfrentar, mas está confiante: ''Sabemos que o Tigres é uma excelente equipe, mas temos que impor nosso jogo. Assim como nas oitavas, temos que tentar vencer o primeiro jogo e de preferência sem levar gols. Será um duelo de igual pra igual''

FIQUE DE OLHO: Miller Bolaños é um dos artilheiros da Copa Libertadores, com 5 gols marcados. Com a camisa do Emelec, o atacante vem sendo decisivo e é um dos principais nomes e responsáveis por trazer a equipe de Guayaquil às quartas de final da competição. Ele é a esperança de gols da torcida equatoriana nesta noite

FIQUE DE OLHO: Rafael Sóbis, atacante ex-Internacional e Fluminense, é uma das armas da equipe mexicana nessa Libertadores. Conhecido por sua raça e disposição dentro das quatro linhas, Sóbis já marcou 3 gols com a camisa do Tigres na competição e quer, pela terceira vez na carreira, o título de Campeão da América. Suas duas taças foram conquistadas vestindo a camisa do Inter, em 2006 e 2010

Assista aos gols do empate que valeu a classificação para a equipe mexicana

Em sua última partida, o Tigres foi derrotado por 1 a 0 para o Santos Laguna pelo Campeonato Mexicano. Antes disso, a equipe de Nuevo León empatou por 1 a 1 com o Universitário Sucre, após ter vencido a primeira partida fora de casa por 2 a 1, conquistando assim a classificação para as quartas para encarar o Emelec, do Equador

O Tigres-MEX eliminou a fraca equipe do Universitário Sucre, da Bolívia nas oitavas de final. Antes disso, havia feito uma das melhores campanhas da primeira fase. Com 14 pontos, terminou como líder do Grupo 6, mesmo grupo do River Plate. Com ataque formado por Guerrón e Rafael Sóbis, o time mexicano é uma das surpresas da competição e é favorito do confronto

Assista ao único gol da derrota do Emelec para o Atlético Nacional, que não interferiu na classificação do time de Guayaquil

Em sua última partida, o Emelec visitou o Atlético Nacional da Colômbia, em Medellín e foi derrotado pelo placar de 1 a 0. No entanto, como havia vencido a primeira partida por 2 a 0, em Guayaquil, o time equatoriano confirmou sua vaga nas quartas de final e agora enfrenta o Tigres, do México

Depois de se classificar na 2ª posição do Grupo 4, mesmo grupo do Internacional. O Emelec encarou o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, nas oitavas de final da competição. Se valendo da força de sua torcida, o time equatoriano fez bom resultado no jogo de ida e administrou na partida de volta, garantindo vaga nas quartas

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Emelec x Tigres-MEX , pelas quartas de final da Libertadores 2015, partida a ser disputada às 22h em Guayaquil