Juventus volta a ser campeã da Coppa Italia após 20 anos ao derrotar Lazio na prorrogação

Pela final da Coppa Italia, a Juventus bateu a Lazio por 2 a 1 e, após 20 anos, se sagrou campeã da segunda competição mais importante do país. Foi o 20º título da Coppa Italia para a Vecchia Signora, que agora colocará a estrela prateada em seu escudo. Os gols da Juventus foram marcados por Chiellini e Matri. A Lazio fez seu gol com Radu.

Foi o segundo título da Juventus na temporada, que busca uma tríplice coroa, já que tem mais uma importante decisão, dia 06 do próximo mês, contra o Barcelona, pela final da Uefa Champions League.



A Juventus não contou com os suspensos Marchisio e Morata. Já a Lazio teve sua força máxima para o confronto. Agora, pela Serie A, a Juventus recebe, no próximo sábado (23), o Napoli, no Juventus Stadium.

Já a Lazio tem mais uma decisão, fazendo o derby da cidade contra a Roma. Os dois clubes lutam por uma vaga direta para a Champions League.



Começo de jogo bastante movimentado com gol das duas equipes

O jogo começou bastante movimentado, tanto que, logo aos 4 minutos de jogo, após uma falta de Pogba em Candreva, Radu aproveitou o levantamento pra área de Cataldi, aproveitando a falha de marcação da defesa da Juventus, fez, de cabeça, o primeiro gol da partida, abrindo o placar pra Lazio.



Não demorou para a Juventus responder. Logo aos 10 minutos, Pirlo cobrou falta pra área, contou com um desvio de Evra onde desmembrou a defesa da Lazio e Chiellini aproveitou, marcando de puxeta, empatando a partida.

Após esse início alucinante, o jogo diminuiu um pouco o ritmo, com as defesas trabalhando com mais eficiência e dando menos chances aos ataques adversários. Só aos 27' a partida voltou a ter uma oportunidade de gol.

O brasileiro Felipe Anderson puxou um ótimo contra ataque pelo lado direito do campo, tocou para Cataldi que tentou chutar cruzado, porém Storari não teve grande trabalho devido a pouca potência no chute do jogador da Lazio.



A Lazio continuou atacando aos 32 minutos, quando a Juventus errou, na saída de bola e Parolo aproveitou, chutando fora da área com bastante força, levando muito perigo a meta de Storari.



Aos 40', a Juventus reagiu. Pogba fez um belo lançamento para Evra, que, impedido, cruzou rasteiro para Tévez, livre, chutar para o gol de Berisha, mas o argentino pegou mascado na bola, isolando e não levando muito perigo ao gol da Lazio.



Segundo tempo morno, sem grandes chances de gols



O segundo tempo começou truncado, assim como a metade final do primeiro. As equipes ousaram menos e se estudaram mais, fechando mais a marcação, proporcionando menos chances de gols. Aos 5 minutos, Llorente chegou bem, num contra ataque pela direita, livre, porém ficou sem opção para cruzar a bola, sendo prontamente rechaçado por De Vrij.

O jogo se arrastou no segundo tempo, tendo pouquíssimos lances de relevância. Apenas no final a partida voltou a esquentar. Aos 38', Djordjevic recebeu excelente lançamento, entrou livre na área mas não conseguiu tirar de Storari, naquela que foi a melhor chance de gol no segundo tempo pra Lazio.



Depois dessa chance para a Lazio, a Juve teve mais iniciativa para resolver a partida logo no tempo normal. Aos 42', Matri recebeu excelente lançamento de Pirlo, ficou cara a cara com Berisha e empurrou pro fundo das redes. Porém, a arbitragem apitou impedimento bastante discutível.



Já nos acréscimos, Tévez apareceu no jogo, após boa jogada pela esquerda, chutando com muito perigo por cima d

Matri, o herói improvavél, brilha na prorrogação e leva a Juventus ao título

No começo da prorrogação, a Lazio voltou a atacar e teve o lance mais impressionante do jogo. Djordjevic chutou de fora da área, batendo Storari, porém a bola bateu nas duas traves e, caprichosamente, não entrou.



A Juventus respondeu e chegou a virada aos 8 minutos, depois de uma confusão na área, Matri aproveitou e chutou rasteiro, no canto do gol de Berisha, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu interceptar o chute do italiano.

Logo em seguida, aos 9 minutos, a Lazio tratou de tentar responder com Felipe Anderson, que recebeu na entrada da área, chutou porém por cima do gol de Storari.



Já no segundo tempo da prorrogação, aos 4 minutos, Tevez puxou um contra ataque e recebeu falta da defesa da Lazio. Pirlo cobrou direto pro gol de Berisha, que estava esperto e afastou com um soco a falta. Depois disso, a Lazio teve total posse de bola até o final do jogo, porém não conseguiu converter em chances de gol. Só restou a Juventus se defender e segurar o resultado, consagrando-se campeã da Coppa Italia após 20 anos de jejum.