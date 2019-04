Van Gaal acredita na permanência de De Gea no Manchester United

Nessa sexta-feira (22), o técnico do Manchester United, Louis van Gaal, mostrou que acredita na permanência do goleiro David de Gea no clube. Segundo especulações, o espanhol teria recebido uma grande oferta do Real Madrid e iria jogar a próxima temporada no clube merengue.

De Gea tem 24 anos, chegou no clube inglês em 2011 e evoluiu em cada temporada, sendo coroado como melhor jogador do Manchester United e fazendo parte da equipe do ano na atual temporada da Premier League. Recentemente os rumores de que ele voltaria à sua cidade natal para substituir Iker Cassillas tem aumentado exponencialmente. O contrato do goleiro ainda tem validade de um ano, mas apesar dos red devils terem oferecido uma grande proposta de renovação, o espanhol parece ainda não ter definido seu futuro.

Perguntado sobre a situação do futuro de seu goleiro, Louis van Gaal demonstrou bastante confiança em contar com ele na próxima temporada. O técnico ainda lembrou que De Gea ainda tem problemas físicos originados na última partida contra o Arsenal, no último domingo.

''Eu ainda acredito que David De Gea deve ficar ", disse van Gaal. "Ele tem treinado, mas apenas com o nosso treinador de goleiros. Ele ainda tem um pequeno problema, então eu quero esperar mais um dia, porque eu quero que ele jogue contra o Hull City. Após a partida, eu tenho a segunda pra falar, eu falei com alguns jogadores nesta semana. Você tem que esperar e ver como estas conversas vão se desenvolver em termos de jogadores que ficam ou vão embora'', concluiu o treinador.

Van Gaal ainda demonstrou confiança em Victor Valdéz, caso a saída de De Gea se confirme. O treinador afirmou que o ex-barcelona é capaz de substituir o atual dono da camisa 1 dos red devils e que confia muito em seu potencial.