Resultado de Racing x Guaraní na Libertadores 2015 (0-0)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Guaraní agora encara o River Plate na semifinal da Libertadores

48' FIM DE JOGO! O GUARANÍ ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS SEMIFINAIS!

47’ O QUE É ISSO SANTANDER? Centroavante perde gol inacreditável e contra ataque armado pelo Guaraní

45’ CARTÃO AMARELO! Videla faz falta dura em Santander e é advertido

44’ O Racing ainda acredita e vai para o tudo ou nada. Jogo é tenso em Avellaneda

41’ O Guaraní tenta prender a bola no campo de ataque e fazer o tempo passar

38’ AMARELOU! Palau é advertido por colocar a mão na bola

38’ SUBSTITUIÇÃO NO RACING! Sai Aued e entra Romero

37’ O time argentino pressiona do jeito que pode, mas dá espaços em sua defesa para os contra golpes da equipe paraguaia

35’ Santander recebe por trás da defesa e toca para mais uma defesa de Ibañez

33’ CARTÃO AMARELO! Bartomeus puxa adversário pela camisa e recebe advertência

31’ Em contra ataque rápido, Guaraní quase marca com Benítez. Ibañez impede o que seria o gol paraguaio

27’ AGUILAR NOVAMENTE! Em chutaço de Fernandéz, goleiro paraguaio faz defesaça

25’ O Racing, mesmo com um a menos a campo, busca uma pressão

21’ IBAÑEZ! Santander bate de longe e goleiro vai no canto esquerdo defender

20' SUBSTITUIÇÃO NO GUARANÍ! Sai Contrera e entra Ocampo

17’ AGUILAR DE NOVO! Bou recebe livre, bate de canhota e goleiro espalma

16’ UUUH! Bou arrisca na cobrança da falta, a bola desvia e quase surpreende Aguilar

13’ De La Cruz arrisca de longe, mas erra o alvo

11’ SUBSTITUIÇÃO NO RACING! Sai Camacho e entra Fernandéz

08’ Milito tem boa chance em bola espirrada dentro da área, mas a bola bate na zaga

04’ A torcida argentina sente o bom momento e não para de cantar!

02’ Mesmo com um a menos, o Racing começa a segunda etapa na pressão

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

47’ TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

46’ IBAÑEEEEZ! Benítez cobra no canto esquerdo e goleiro faz a defesa

45’ EXPULSO! Zaga do Racing falha, Saja é obrigado a fazer o pênalti e é expulso

44’ É PÊNALTI PRO GUARANÍ!

42’ CARTÃO AMARELO! Acuña é punido pela arbitragem

40’ Retraído, o time do Guaraní não assusta e só assiste o Racing jogar

36’ No abafa, a bola sobra para Bou cara a cara e o centroavante perde grande chance

33’ O Racing busca o gol e volta a pressão inicial de partida

31’ AGUILAR SENSACIONAL! Aued bate rasteiro e Aguilar faz bela intervenção

26’ Guaraní tenta chegar na falha da defesa argentina, mas Saja defende

21' NÃO VALE! Bou marca, mas arbitragem anula lance por impedimento

17’ Torcida argentina reclama das faltas não marcadas

13’ Pressão é toda do Racing, que busca o gol para anular a vantagem paraguaia

09' AGUILAR! Goleiro paraguaio salva o que seria o primeiro gol do Racing

07' Gustavo Bou toca de cabeça pro meio e Milito quase marca

04' Racing tenta tomar a iniciativa. Guaraní está acuado

00' BOLA ROLANDO EM AVELLANEDA!

O Guaraní está escalado com: Aguilar, Patiño, Cáceres, Maldonado, De la Cruz, Mendoza, Palau, Bartomeus, Benítez, Santander e Contreras.

O Racing vem à campo com: Saja, Pillud, Cabral, Grimi e Voboril; Videla, Aued, Acuña e Camacho; Diego Milito e Gustavo Bou

Racing e Guaraní decidem hoje a última vaga restante para as semifinais. O vencedor do confronto encara o River Plate, que ontem surpreendeu o Cruzeiro e goleou por 3 a 0 em pleno Mineirão

Na noite de ontem, o Internacional bateu o Santa Fé por 2 a 0 e garantiu vaga na próxima fase. Seu adversário, o Tigres-MEX, eliminou o Emelec do Equador e encara o time gaúcho na semifinal da competição

Julián Benítez, autor do gol que deu a vitória ao Guaraní no primeiro jogo, fala sobre o desafio que sua equipe enfrentará jogando na casa do adversário. ''Graças a Deus tive a felicidade de acertar aquele bom chute e dar a vitória ao time na primeira partida. Mas teremos mais 90 minutos hoje e será um jogo muito difícil. Temos que ter tranquilidade e confiar no nosso potencial''

Diego Milito, campeão da Champions League com a Internazionale, retornou da Europa para reforçar o time de Avellaneda e acredita no título da equipe argentina. ''Temos uma equipe muito forte e equilibrada. Temos todas as condições de fazer um bom jogo e sairmos de campo classificados. A torcida pode acreditar que vamos lutar até o fim por essa vaga''

O Estádio Juan Domingo Perón é o palco do duelo de hoje. Com capacidade para cerca de 51 mil espectadores, é a casa do Racing e leva o nome do ex-presidente da Argentina, falecido aos 78 anos no ano de 1974. A torcida argentina, como sempre apaixonada, promete lotar o estádio e empurrar o time da casa para a classificação

Fernando Jubero, treinador da equipe paraguaia, espera que sua equipe possa derrubar mais um favorito e credita atual momento do clube a classificação contra o Corínthians. ''Tivemos uma 1ª fase instável, mas o time ganhou muita confiança ao eliminar um gigante como o Corinthians. Temos total confiança em nosso futebol e na nossa capacidade''

O técnico Diego Cocca sabe da dificuldade, mas acredita que com a força da sua torcida, o Racing pode reverter a vantagem: ''Será uma partida complicada. Eles devem vir fechados e isso dificultará nossa entrada. Mas temos que dar o nosso melhor se quisermos sair de campo classificados. A torcida pode acreditar que garra não vai faltar!''

FIQUE DE OLHO: Artilheiro do time paraguaio com 6 gols na competição, o atacante Federico Santandér vem sido o grande destaque do Guaraní na Taça Libertadores 2015. Em sua campanha surpreendente, a equipe paraguaia depende muito de seu matador para seguir adiante no sonho de levantar seu primeiro caneco.

FIQUE DE OLHO: Gustavo Bou é o artilheiro da Taça Libertadores 2015 com 8 gols marcados. O atacante, sem dúvidas, é a grande esperança do tim de Avellaneda para reverter o resultado do primeiro jogo e chegar a semifinal da competição, prosseguindo com o sonho da torcida de conquistar sua segunda Liberta na história

Assista o gol que deu a vitória ao Guaraní no primeiro jogo as quartas de final contra o Racing

Em sua última partida, o Guaraní venceu o Racing no Defensores Del Chaco por 1 a 0 e largou na frente na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores 2015. Um empate hoje aqui em Presidente Perón, garante o time paraguaio na próxima fase

Considerada a maior surpresa da competição até aqui, o Guaraní se classificou em segundo lugar no mesmo grupo do Racing e enfrentou o Corinthians nas oitavas de final. O que ninguém esperava, aconteceu. A zebra paraguaia eliminou o Timão vencendo os dois jogos, por 2 a 0 e 1 a 0. A vitória no primeiro jogo das quartas mostrou que a antes desacreditada equipe paraguaia, quer continuar surpreendendo

Assista aos gols da goleada do Racing sobre o Guaraní na 1ª fase. Hoje, o time argentino precisa de uma vitória por dois gols de diferença para reverter o 1 a 0 da ida e avançar na Libertadores

Em sua última partida, o Racing não mostrou seu melhor futebol e acabou sendo derrotado no jogo de ida por 1 a 0. Agora tem a dura missão de reverter a vantagem e garantir a vaga. Na primeira fase, o time argentino aplicou 4 a 1 nesse mesmo time jogando em casa e o torcedor espera que a equipe repita a dose

O Racing terminou a 1ª fase na liderança do Grupo 8 com 12 pontos conquistados. Seu adversário de hoje, o Guaraní, estava na mesma chave e se classificou em segundo lugar. Nas oitavas, eliminou o time do Montevideo Wanderers, do Uruguai, com vitória por 2 a 1 em casa, após empate de 1 a 1 na casa do seu adversário. Agora luta por uma vaga na semifinal contra o Guaraní

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Racing x Guaraní , pelas quartas de final da Libertadores 2015, partida a ser disputada às 21h em Presidente Perón, na Argentina