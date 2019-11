Especiais La Liga 2014/15 Valencia: Uma nova era que inicia com dever cumprido

A temporada 2014/2015 chegou ao fim. Uma temporada histórica para o Valencia, talvez a mais importante de sua história, muito pela parte política, já que o clube acabou acertando a sua venda para o magnata Peter Lim. Com a venda do clube concretizada, o que se espera são anos de glória para os torcedores.

Logo em sua primeira temporada sob nova direção, o Valencia tinha um objetivo, um único objetivo que o novo treinador, Nuno Espirito Santo, havia dito desde seu primeiro dia no clube: obter uma vaga na Uefa Champions League. E o clube conseguiu o seu objetivo. Conquistado nos últimos 15 minutos do campeonato, com o gol salvador de Paco Alcácer, a quarta colocação no campeonato e a vaga para a competição vieram, com eles, muita festa por parte dos torcedores, jogadores e da comissão técnica pois todos tinham a sensação de dever cumprido.

Começo inseguro com troca de técnico

O final da última temporada não tinha sido dos melhores para o Valencia. Eliminado na semifinal da Europa League, a equipe também não conseguiu se classificar para nenhuma competição européia pelo campeonato nacional e nessa temporada disputaria apenas a La Liga, além da Copa del Rey.

O clube então tinha somente o objetivo de voltar de onde nunca devia ter saído. Porém, para conquistar esse objetivo, o Valencia passou por algumas mudanças nessa temporada, algumas delas muito contestadas por torcedores, como por exemplo, a chegada de Nuno Espirito Santo. Tudo pois, assim que Peter Lim adquiriu os direitos do clube, muitas mudanças já eram esperadas, porém, algo que parecia certo era a permanência de Pizzi, até então técnico da equipe que havia feito boa campanha na temporada passada.

O treinador tinha a confiança do presidente do clube, Amadeo Salvo, e da maioria dos torcedores, porém, não de Lim. A primeira grande ação de Lim no clube foi exatamente a mudança de treinador. Pizzi afirmou assim que os boatos sobre sua saída iniciaram que, se seu trabalho não agradava Lim, o mesmo não veria problemas em ceder espaço a outro treinador.

E foi o que ocorreu. Em 4 de julho de 2014, Nuno assinou contrato de uma temporada com o clube. Até então desconhecido por muitos, Nuno estava no Rio Ave onde fez grande trabalho e sendo vice-campeão da Taça de Portugal e da Taça da Liga de 2013/2014.

O grande problema da chegada de Nuno foi a forma como ocorreu. Pizzi era garantido por Salvo, já que o mesmo teria informado ao técnico que ele estaria nos planos para a nova temporada, porém, Lim teria batido o martelo e acertado com Nuno. Mas o que mais deixou os torcedores preocupados foi o envolvimento do empresário português Jorge Mendes na negociação.

O empresário teria tido grande contribuição na vinda do novo treinador. Mendes sempre foi muito próximo de Lim, e a preocupação da torcida que o clube pudesse virar refém do empresário era inevitável, afinal, um treinador totalmente desconhecido, uma aposta, chegaria para ser o comandante da equipe num ano tão importante para o clube.

Para alguns, Nuno seria um dos primeiros técnicos a caírem no campeonato, porém, o português mostrou que não foi a toa que foi contratado e acabou sendo eleito o treinador revelação da Liga, sem contar o fato de ter conquistado por três vezes o prêmio de treinador do mês (setembro, dezembro e fevereiro) do campeonato, além, é claro, de ter conquistado a vaga para a Champions League.

Nem mesmo a eliminação precoce na Copa del Rey, para o Espanyol, abalou o treinador. Houve dúvidas sobre sua capacidade e críticas sim, porém, Nuno pôde mostrar sua competência ao longo da temporada e inclusive teve seu contrato renovado ainda no primeiro turno do campeonato.

Peças da casa e defesa sólida se destacam na campanha do clube

Quando se fala que um clube foi vendido para um magnata e que logo em sua primeira temporada o mesmo consegue ficar entre os 4 primeiros da sua Liga, logo após uma campanha fraca na temporada passada, se acredita que o investimento foi essencial para a campanha do clube. E bom, de fato teve sua importância.

O goleiro Diego Alves por diversas vezes afirmou que na última temporada, a indecisão sobre a venda ou não do clube afetava os jogadores em campo, porém, nessa temporada histórica do clube, os grandes destaques da equipe já estavam em casa na última temporada. Na última partida do clube no campeonato, contra o Almeria, em jogo que garantiu o quarto lugar, apenas Enzo Pérez, contratado na metade da temporada, começou entre os titulares.

O clube começou a temporada ainda sem certeza se teria, de fato, Lim como seu novo dono. Porém, as negociações já estavam tão adiantadas que o magnata havia emprestado jogadores ao clube do qual ele possuia o passe, são os casos de Rodrigo Moreno, André Gomes e João Cancelo, todos do Benfica, e que tiveram também grande influência de Jorge Mendes. Porém, os destaques da equipe na temporada não vieram dos milhões de Lim. Diego Alves, Otamendi, Gayà e Parejo, foram, sem dúvidas, os jogadores mais importantes dessa campanha da equipe.

Diego Alves sempre teve a confiança dos torcedores, porém, sempre revezava posição com Guaita, goleiro formado na base do clube. Porém, com a saída de Guaita, Diego Alves teve a oportunidade de fazer uma temporada completa como arqueiro do clube e foi, para muitos, o grande destaque da equipe, não apenas por defesas milagrosas, mas também por se destacar nos pênaltis.

Alves teve participação importante pegando pênaltis em confrontos diretos e decisivos, como na vitória sobre o Atlético de Madrid por 3 a 1, onde defendeu penalti de Siqueira. Diego também defendeu pênalti de Bacca na vitória sobre o Sevilla, no Mestalla, equipe que brigou até a última rodada com o clube pela quarta colocação, além de ter defendido pênalti de Cristiano Ronaldo no empate em 2 a 2 contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. As defesas de Alves foram tão importantes que Nuno por diversas vezes afirmou que Diego assegurou muitos pontos para a equipe.

Há muito tempo o Valencia não tinha uma defesa segura, porém, a chegada de Nicolás Otamendi foi essencial para a campanha do clube. Contratado no meio da temporada passada junto ao Porto por 12 milhões de euros, Otamendi não pôde atuar pelo clube, pois já havia se fechado a janela de transferências, e o clube foi obrigado a emprestar o jogador para o Atlético-MG, para que não ficasse sem atuar durante na temporada.

Quando chegou ao Valencia, logo se projetava uma dupla com o campeão do mundo, Shkodran Mustafi, que veio junto a Sampdoria por 9 milhões de euros. Ambos os jogadores vieram com dinheiro do próprio clube, já que ainda não tinham certeza da vinda de Lim, e com a venda de Jeremy Mathieu para o Barcelona por 30 milhões de euros, foi possível que o clube ché montasse uma das melhores duplas de zagueiros que o Valencia teve em seus últimos anos.

A defesa do Valencia nos últimos anos sempre fora alvo de críticas, a equipe sempre era considerado uma equipe com grande força ofensiva, porém que não passava segurança atrás. A nova dupla deu jeito no problema, e não somente atrás, mas ambos fizeram gols extremamente importantes durante a temporada.

Claro que o setor defensivo não passa somente pela dupla de zaga. Outro destaque da equipe na temporada foi mais um defensor, uma jóia do clube, mais uma na posição, José Luis Gayà. Gayà sempre foi tido como grande promessa da base do clube, que vem revelando grandes jogadores na posição, casos de Jordi Alba, hoje no Barcelona, e de Bernat, hoje no Bayern.

No inicio da temporada, o técnico Nuno chegou a afirmar que Gayà era superior aos dois laterais que tinham sido da casa. Ninguém duvidava da capacidade do jovem lateral, mas talvez não acreditassem que o jogador teria tanto potencial. Nuno não tinha dúvidas e logo em sua chegada já havia afirmado que o lateral seria titular da equipe, e Gayà não decepcionou.

Ele foi dos grandes destaques da equipe no campeonato, tendo grandes atuações e despertando interesse de grandes equipes, como foi o caso da polêmica com o Real Madrid. Durante a temporada, muitas equipes demonstraram interesse em Gayà, e já no final da mesma, o Real Madrid entrou forte na jogada pelo lateral. Alguns jornalistas davam como certa a transação, até porque o Valencia teria encerrado negociações com o agente de Gayà após o mesmo ter afirmado que não gostaria de uma multa contratual muito alta no seu próximo contrato.

Porém, dias depois, o próprio Gayà teria conversado com a diretoria do Valencia e pedido para que pudessem negociar novamente, já que seu desejo era de permanecer no clube. E então, um dia antes da partida contra o Real Madrid no Bernabeu, o Valencia anunciou a renovação de contrato do lateral até 2020.

Como dito, o Valencia sempre teve grande força ofensiva, mas tinha sérios problemas defensivos, talvez por isso, três dos quatro grandes destaques da equipe na temporada atuem na defesa, porém, uma equipe para chegar onde chegou, precisa de força ofensiva, precisa de um líder em campo, um capitão e é o caso de Dani Parejo.

Com a saída de Ricardo Costa, a equipe tinha perdido seu capitão, já que o português tinha sido o dono da braçadeira nas últimas temporadas. E novamente Nuno acertou em cheio. Logo ao chegar, decidiu que Parejo seria o líder da equipe, não somente capitão, mas também o jogador das bolas paradas, o dono do meio de campo e o dono da camisa 10.

Parejo sempre foi importante para o clube, porém, o jogador pouco marcava gols, e foi nisso que Nuno teve um dedo mágico. Mexeu no esquema da equipe e montou um onde o volante teria mais liberdade para chegar na área. Parejo, por diversas vezes, afirmou que Nuno lhe da mais liberdade para atuar e chegar a frente, e que isso foi de grande importância para seu rendimento crescer na temporada. Parejo foi o grande destaque ofensivo da equipe na temporada, além de um grande líder em campo. O meia de 25 anos ficou igualado com James Rodríguez como meio-campista com mais gols na Liga

O Valencia obviamente teve outros grandes destaques. Mustafi, como citado anteriormente, surpreendeu a muitos em sua segurança. Enzo Pérez chegou no meio da temporada após uma novela de meses em negociação com o Benfica e também foi de extrema importância. Javi Fuego, nos jogos finais do campeonato, foi essencial, assim como Paco Alcácer, André Gomes, Feghouli e até mesmo Rodrigo Moreno.

Negredo, contratado para ser a grande estrela do time, pode-se dizer que teve boa temporada, porém, esperava-se muito mais do atacante espanhol, que deve ser contratado junto ao City em definitivo nessa temporada, já que segundo o mesmo, no seu contrato, dizia que caso o Valencia se classificasse à Uefa Champions League, o clube seria obrigado a pagar o Manchester City o valor de 24 milhões de euros para ter o jogador em definitivo.

Lucas Orbán também teve muita importância para o clube na temporada, considerado por muitos como um leão na defesa, assim como De Paul, grande destaque do Racing, que veio a pedido do antigo treinador, Pizzi, e que mesmo assim ganhou a confiança da torcida e do treinador para se tornar outra peça importante na equipe. Mas não da para negar que os jogadores citados acima foram os grandes destaques da temporada, juntos, claro, do técnico Nuno.

O Valencia se via pressionado para conquistar seu objetivo, já que não disputava outros campeonatos, e mesmo assim sofreu para alcançá-lo. Uma equipe muito jovem, que tem uma base de jogadores que já estavam no clube antes da chegada de Lim, e talvez esse seja a grande diferença dessa equipe, já que a maioria dos jogadores já estavam no clube e continuaram a mostrar seu potêncial e não se sentiram ameaçados pela chegada do novo dono.

Os jogadores e treinador sempre afirmavam que a equipe era muito unida, e talvez essa tenha sido a grande força do clube na temporada. Uma equipe montada pelo clube, e com peças de muita importância, não essenciais, que chegaram junto com Lim.