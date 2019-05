A temporada de Gayà: Mais uma realidade da lateral esquerda do Valencia

José Luis Gayà, mais um da grande geração de laterais esquerdos que vem produzindo o Valencia nos últimos anos. Impossível citar Gayà e não lembrar de nomes como Jordi Alba e Juan Bernat, também revelados pelo clube ché e que hoje atuam em gigantes da europa. No final da última temporada, Bernat ainda era o titular da equipe e muitos viam o jogador com grande possibilidade de crescer no clube e se tornar um futuro ídolo do clube.

Já Gayà, era mais uma promessa, e que atuou apenas em um jogo na temporada 2013/2014, na derrota para o Atlético de Madrid, em pleno Mestalla. Naquela partida, o Valencia já não brigava por nada na competição e a atuação do jovem lateral passou abatido. No final da temporada, Berñat surpreendeu a muitos e foi vendido para o Bayern por 10 milhões de euros, um valor muito abaixo do que se esperava por se tratar de um jogador que tinha crescido tanto durante a temporada. Valor abaixo inclusive da transferência de Jordi Alba, na temporada 2012/2013 para o Barcelona, quando foi vendido por 14 milhões.

Após as vendas de seus laterais, muito se imaginava como seria o futuro da posição no clube já que perdera, para os gigantes da europa, dois jogadores que eram identificados com o clube nas duas últimas temporadas. Gayà era visto com bons olhos, mas o jogador de apenas 19 anos seria uma aposta muito arriscada para ocupar a posição do time, já que só havia atuado em uma partida oficialmente pelo clube, ainda mais um time que tinha uma ambição diferente na temporada.

A ambição de voltar a poder jogar a Champions League, que com um novo dono, o magnata singapurense, Peter Lim, poderia sair da fase de dívidas que o clube tanto tinha sofrido nas últimas temporadas e voltar aos anos de glória do clube. Além do mais, com um novo dono, seria muito mais fácil contratar um jogador para a posição.

Mas Gayà sempre havia demonstrado potencial, claramente haveria chances para poder atuar, mas a grande dúvida era se não iria sentir a pressão que o clube vivia com todo o processo de venda e objetivo de voltar à elite do futebol europeu. Porém, a chegada do técnico português Nuno Espirito Santo, mudou completamente o destino do lateral.

Nuno, logo nos primeiros dias de treinamento, afirmou que o clube havia um titular para a posição e que não era necessário investir na contratação de alguém para seu lugar. O português apostou no jovem lateral, e assim como foi pedido, o Valencia não foi atrás de alguém para a posição, e Gayà teve sua chance. E não decepcinou.

Bastaram algumas rodadas para que o jogador caísse nas graças da torcida. Claro que o grande começo de temporada da equipe no campeonato ajudou e muito no crescimento de Gayà, mas aos poucos os torcedores começavam a compreender o motivo do qual Nuno não quis um outro lateral.

Gayà teve grande destaque nas primeiras partidas sendo eleito em algumas como melhor jogador. Gayà se destacou principalmente pelo equilíbrio, já que diferente de Alba e Berñat, o jogador não teve problemas defensivos, já que Gayà sempre foi lateral, desde as categorias de base, enquanto Berñat e Alba sempre jogaram com mais liberdade e acabaram adaptados a posição de lateral.

Além do poder defensivo, Gayà teve grande destaque também quanto aos cruzamentos e assistências. O jogador não parecia estar na sua primeira temporada da carreira. E obviamente, com tamanho destaque de mais um grande jogador, iria novamente chamar a atenção de um gigante europeu. E chamou, e dessa vez foi o Real Madrid.

Durante o primeiro turno do campeonato, Gayà foi um dos grandes destaques da equipe, não só ofensivamente como defensivamente. Marcou seu primeiro gol com a camisa do clube contra o Córdoba na vitória por 3-0 no Mestalla. A regularidade de Gayà era espantosa, o clube sabia que logo chegariam propostas ao jogador e tentou adiantar conversas para a renovação de contrato. Porém, como o acerto não veio logo, o Real Madrid entrou na jogada oferecendo uma grande proposta ao jogador. Então, iniciou-se uma novela.

Durante meses, não podia se dizer com certeza qual seria o desfecho e por qual equipe Gayà iria atuar na próxima temporada. O jogador optava pelo silêncio quanto ao assunto. Jornais de Madrid afirmavam que havia um pré-acordo com o jogador, enquanto os de Valencia diziam que o clube não iria liberar o jogador e renovariam com o mesmo.

Após um longo período de conversas, o Valencia havia retirado a oferta que havia feito de renovação com Gayà por conta de seu empresário que pedia uma multa rescisória num valor muito baixo tendo em vista a qualidade do jogador. Parecia então que o destino de Gayà era certo, alguns torcedores do clube, teriam não gostado da ideia do jogador ir para o rival e alguns, em redes sociais, já chamavam o jogador de mercenário.

Porém, Gayà fez questão de deixar claro sua vontade logo em seguida. E o próprio jogador entrou em contato com seu agente e com o clube pedindo para que fossem reiniciadas as negociações já que seu interesse era de permanecer no clube

Logo após voltarem a conversar, não demorou muito para que fosse oficializado a renovação de contrato de Gayà até 2020 e com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, valor que agradou o clube, já que havia sido o principal fator do fim das últimas negociações com o empresário do jogador. O anúncio da renovação, irônicamente, foi feito exatamente um dia antes da partida contra o Real Madrid, clube que tentava a contratação do jogador, no Santiago Bernabéu, válido pela 36ª rodada da Liga BBVA.

Mesmo passando praticamente o segundo turno inteiro em dúvida sobre seu futuro, Gayà em momento algum perdeu a regularidade com a qual vinha atuando. O jogador foi um dos grandes destaques da equipe na temporada, tanto ofensivamente, como defensivamente. E ter rejeitado a proposta do rival e insistido na renovação de contrato, com certeza fez com que o jogador caísse ainda mais nas graças da torcida. No final da temporada, Gayà ficou na lista dos 11 melhores jogadores da Liga BBVA, em votação feita pela UEFA, sendo o titular da lateral esquerda. Assim como eleito dentre as maiores revelações da temporada européia.

Agora, com um novo dono, o Valencia já não precisa se preocupar tanto quanto a vender suas promessas. A manutenção de Gayà no elenco não foi somente importante para a equipe mas também para o clube provar que tem ambições maiores para o futuro. Gayà já não é promessa, precisou de poucos jogos para provar que já é uma realidade do clube, e com certeza deve evoluir ainda mais, para o bem do futebol.