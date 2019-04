Ramon Diaz destaca caráter e personalidade da seleção paraguaia na vitória sobre a Jamaica

Após a vitória do Paraguai por 1-0 sobre a Jamaica com um gol de Edgar Benítez após falha incrível do goleiro Kerr, alguns não aprovaram a vitória magra, mas o técnico da seleção do Paraguai, Ramon Diaz, se mostrou satisfeito com o resultado e a exibição da equipe. Com a vitória, a equipe agora soma 4 pontos em dois jogos, a vitória foi de extrema importância para a classificação, e Diaz fez questão de destacar a personalidade de sua equipe na primeira vitória da equipe na competição

"A equipe vem crescendo, hoje foi mais um exemplo, demonstramos que temos condições de jogar muito bem e para mim fizemos uma grande partida, contra um rival muito forte e que dificultou muito nosso trabalho hoje, fora isso, tem toda a pressão de que precisávamos da vitória para seguirmos vivos"

Ramon Diaz também afirmou que a pressão para a vitória pesa muito, ainda mais em uma competição curta como essa em que qualquer tropeço pode ser fatal, o treinador também falou que a pressão sempre existiu e vai existir para as equipes com maior nome

"A pressão existe sim e influência muito. Ela existe para todas as equipes que disputam títulos, que são competitivas, equipes que são exigidas, não há como negar que isso influência quando estão em campo. Mas estamos muito contentes com o resultado e com a forma que atuamos, me parece incrível convencer a esses jogadores e mostra-los que temos sim a capacidade de jogarmos dessa forma"

Diaz fez questão de dar mais ênfase a vitória da equipe lembrando que o Paraguai não vencia uma partida na Copa américa desde 2007

"Desde 2007 o Paraguai não vencia uma partida na Copa américa, então é um motivo a mais para podermos festejar, para os jogadores poderem festejar pelos seus feitos no dia de hoje, demonstraram personalidade e caráter. Tinhamos uma grande pressão para a partida, viemos de uma partida a 48 horas, e isso só demonstrou ainda mais o espirito de luta dessa equipe"

Para finalizar, o treinador valorizou o torneio, novamente falando da pressão que é disputa-lo, além de elogiar o adversário e lembrar de suas principais armas

"A pressão existe quando se sabe que tem de vencer para poder avançar na competição, ainda mais uma competição como a Copa América. Sabíamos que tinham uma bola parada muito perigosa, são jogadores altos e que normalmente vão levar vantagem no jogo físico. Mas tivemos personalidade para jogarmos. Gostei de muitas coisas que vi, pois vi uma equipe evoluindo na competição, quando se quer a vitória, tem que ter determinação, e mostramos isso hoje"