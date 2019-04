A temporada de Diego Alves: entrando para a história do Valencia e da La Liga

Diego Alves provavelmente vive a melhor fase de sua carreira no momento. O goleiro revelado no Botafogo de Ribeirão Preto, atuou ainda no Atlético MG antes de sair para brilhar na espanha, no Almeria, para ser mais exato, onde atuou por 4 anos e foi destaque da equipe, hoje, no Valencia não é diferente, é considerado por muitos, inclusive pela lenda italiana, Gianluigi Buffon, como o melhor goleiro brasileiro da atualidade. E não é apenas o italiano que pensa desta forma. E se for analisar os números e feitos de Diego Alves nos últimos anos, na verdade, essa afirmação parece ainda mais concreta.

Já na época do Almeria, o goleiro já fez história na espanha quando conseguiu superar o feito de Casillas e ficou mais de 618 minutos sem sofrer gols, ultrapassando o recorde do espanhol e se tornando o quarto goleiro com mais tempo sem sofrer gols. Um fato histórico ainda mais considerando a força da Liga espanhola e que o Almeria não é uma equipe com muita tradição na mesma.

Quando se transferiu para o Valencia, em 2011, muitos achavam que o goleiro já seria titular, porém, durante duas temporadas dividiu a meta da equipe com Vicente Guaita, goleiro formado na base do clube e que tinha carinho especial por todos que lá passavam muito por esse fato. Mas nas duas últimas temporadas, o goleiro tem ganhado mais destaque no clube.

Na última, ainda com Guaita no clube, o goleiro acabou tomando a posição de titular absoluto do clube, e já nessa temporada, com a saída de Guaita, Diego se tornou titular sem contestações e provou, em campo, porque muitos o consideram o melhor goleiro brasileiro da atualidade.

No começo da temporada, muito se foi perguntado aos jogadores sobre o fato do novo dono do clube, Peter Lim, ter adquirido o clube, afetou de alguma forma na equipe, ou se iria afetar de forma positiva ou negativa. Diego Alves concedeu entrevista afirmando que na temporada passada, um dos principais fatores para a equipe não ter rendido o que era esperado foi exatamente o fato da indecisão quanto a venda ou não do clube, Diego afirmou que ele mesmo, em algumas partidas, não conseguia se concentrar totalmente no jogo sabendo que o clube passava por essa fase e que caso não ocorresse tudo certo, muitos jogadores poderiam abandonar a equipe.

Diego afirmou que a venda do clube foi um alívio, até pela forma que foi, pois todos agora sabiam que iriam ficar e que o clube já não passaria pelos problemas financeiros que haviam o atormentado durante as últimas temporadas. Com a cabeça já no lugar, Diego Alves iniciou a temporada com o Valencia e, para muitos, foi o principal jogador da equipe na temporada. Quebrando recordes e salvando a equipe por diversas vezes, recebendo muitos elogios do treinador Nuno Espirito Santo que afirmou em entrevistas que Diego Alves já havia garantido muitos pontos a equipe por sua qualidade

A qualidade e respeito de seus companheiros por Diego é tanta que o goleiro se tornou um dos capitães da equipe, normalmente quando Parejo não atuava, o brasileiro era quem usava a tarja no braço. O início de temporada do Valencia no campeonato foi, para muitos, surpreendente, e um dos jogos mais importantes dessa saga do clube ocorreu na 7ª rodada do campeonato, no Mestalla, onde a equipe recebeu o Atlético de Madrid, atual campeão, e após um começo avassalador, o clube ché abriu 3-0 logo nos primeiros 15 minutos de jogo.

Porém, após o terceiro gol, a equipe acabou recuando e foi a vez de Diego brilhar. O Atlético até conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo e no último lance do mesmo, a equipe teve um pênalti a seu favor que o brasileiro Siqueira cobrou e parou em Diego Alves. Defesa que foi essencial para a vitória, assim como foi destacado por todos os jogadores no final da partida. Diego sempre se destacou por defender pênaltis, mas em muitas partidas, principalmente fora de casa, como por exemplo no jogo contra a Real Sociedad, a equipe conseguiu um empate em 1-1 graças a belíssima atuação do brasileiro.

Mas é impossível falar de Diego Alves e não citar suas defesas de pênalti. O goleiro, ao defender pênalti de Nolito nessa temporada, se tornou o goleiro que mais defendeu penaltis nos últimos 25 anos no campeonato espanhol, e não parou por aí.

Além de entrar para a história, as defesas de Diego Alves sempre foram decisivas. Assim como na partida contra o Sevilla, no Mestalla, pela primeira rodada do 2° turno onde a equipe sofreu dois pênaltis, um o colombiano Bacca converteu, porém o outro, que seria do empate, o goleiro brasileiro novamente apareceu e salvou a equipe ché.

As grandes atuações de Diego Alves chamaram a atenção de Dunga que convocou o goleiro para os amistosos da seleção brasileira. Já de volta ao Valencia, Diego Alves novamente roubou as atenções defendendo novo pênalti decisivo, além de ter feito outra partida histórica, desta vez de Cristiano Ronaldo, no empate em 2-2 no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid.

Penalti que tornou Diego Alves, junto com Zubizarreta, como goleiro que mais defendeu pênaltis na história do campeonato (16). Além do mais, a partida praticamente selou o título do Barcelona e foi de extrema importância para a classificação final da equipe no campeonato.

A temporada de Diego foi, sem dúvidas, uma das melhores da carreira do jogador, porém, com um final triste para o goleiro, já que teve bom aproveitamento na seleção e no seu clube e ganhou a confiança de Dunga que convocou o jogador para a disputa da Copa América, porém, com a contusão que sofreu na última partida da Liga BBVA, Diego Alves acabou cortado e não pôde viajar com sua seleção para a disputa da competição no Chile.

A lesão de Diego comoveu a muitos jogadores, inclusive o novo dono do clube, Peter Lim, fez questão de carregar o jogador no aeroporto, após a classificação da equipe para a Champions League mostrando a gratidão pelo trabalho do brasileiro.

Para a próxima temporada, não se sabe exatamente quando Diego Alves poderá voltar aos gramados graças a sua lesão, muito se especulava no clube que iriam atrás de um novo goleiro para a próxima temporada, porém, o técnico português Nuno já afirmou que o seu goleiro, independente de que venha alguém, será Diego Alves, assim que o mesmo tiver condições de jogo.