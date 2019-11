A temporada de Carlos Bacca: oportunismo e heróismo

Há seis anos atrás, Carlos Bacca morava em Barranquila, sua cidade natal. Mas não era jogador de futebol e sim, pescador. Descoberto por um olheiro do Junior Barranquila, equipe da cidade, virou jogador profissional em 2009, quando já tinha 22 anos. Em 2012, se transferiu para o Club Brugge e já no ano seguinte, chamou a atenção do Sevilla e foi contratado por sete milhões de euros pela equipe espanhola.

Em sua primeira temporada, além do título da Europa League, também foi eleito a melhor contratação da La Liga e o melhor jogador sul-americano da competição, desbancando nomes como Neymar e Di Maria (na época jogador do Real Madrid).

Após uma ótima primeira temporada do atacante colombiano, esperava-se muito mais para a temporada que estava por vir. Apesar das saídas de Alberto Moreno e Rakitic, transferidos para Liverpool e Barcelona respetivamente, nomes importantes no ano que havia passado e grandes assistentes para Bacca, o colombiano manteve o nível e foi ainda melhor, apesar de um início turbulento.

Sofreu seu primeiro revés no primeiro jogo da temporada contra o Real Madrid pela Supercopa da Europa, onde Bacca e toda a equipe não fizeram uma boa partida e acabaram por perder o titulo, pelo placar de 2 a 0. Marcou seu primeiro gol na temporada apenas na segunda rodada da Liga BBVA, na vitória fora de casa sobre o Espanyol.

A partir desse momento, Bacca parecia imparável e realmente foi crucial para a boa temporada do Sevilla no Campeonato Espanhol. Foi o artilheiro da equipe na competição, com 20 gols e quarto colocado na artilharia, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Messi e Griezmann. A equipe rojiblanca acabou em quinto lugar.

Já na Copa do Rey, Bacca na maioria das vezes ficava como opção no banco de reservas, já que era titular absoluto nas outras duas competições que o Sevilla jogava (Campeonato Espanhol e Uefa Europa League). Jogou apenas três vezes e marcou apenas no jogo de ida das quartas de final contra o Espanyol, que acabou em derrota por 3 a 1. O Sevilla acabou eliminado pelo time catalão com o placar agregado de 3 a 2.

Mas o auge veio na secundaria competição europeia. Após o título na temporada passada, o Sevilla de Bacca estava longe de ser considerada favorita ao bi campeonato da Europa League. Ficou em segundo lugar do grupo G, composto por Standard Liège, contra quem fez seu primeiro e único gol na fase de grupo da competição na vitória por 3 a 1; Feyenoord que acabou em primeiro lugar do grupo e HNK Rijeka.

Na segunda fase enfrentou o Borussia M’gladbach, não fazendo gols, porém dando duas assistências no jogo de volta, fora de casa, onde a equipe espanhola avançou pelo placar de 4 a 2 no agregado. Nas oitavas de final, clássico do país contra o Villarreal. Bacca acabou não se destacando, porém sua equipe passou com o placar somado de 5 a 2.

Nas quartas, pelo caminho o Zenit. No jogo de ida, aos 43 minutos do segundo tempo, Bacca marcou o gol da vitória por 2 a 1. Na volta, marcou o primeiro no empate em 2 a 2. Classificação garantida para a semi. Na fase seguinte, um passeio em cima da Fiorentina, com vitória de 3 a 0 na ida e 2 ao 0 na volta, com direito a um gol e uma assistencia.

No dia 27 de Maio, a grande final da competição. Pela frente, o surpreendente Dnipro, que havia eliminado o favorito Napoli na semi final. Porém, o dia era do "pescador". Com dois gols de oportunismo e lágrimas ao final do jogo, Bacca se consagrava bicampeão da Europa League. Além de figurar entre a seleção do campeonato e ser o artilheiro da equipe na competição.

Números de Carlos Bacca na temporada 2014/2015