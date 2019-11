Especiais Serie A 2014/15 Juventus: beirou a perfeição

Quando Massimiliano Allegri assumiu o posto de técnico, deixado por Antonio Conte, que foi para Seleção Italiana no começo da temporada, nem o mais otimista torcedor bianconero esperava uma temporada tão especial para a Vecchia Signora. A Juventus foi suprema em território italiano: venceu as duas principais competições do país, a Serie A e a Coppa Italia, com autoridade e soberania.



Na Uefa Champions League, que sempre foi o calcanhar de Aquiles para Conte, o time chegou, nada mais, nada menos, até a final e conseguiu, ainda, fazer frente ao Barcelona, time notoriamente mais superior que a Juventus.



Na Serie A, nunca houve dúvidas de que a Juventus buscaria seu tetra, com um enorme favoritismo em relação aos demais. Até mesmo a Roma, que era a equipe pretendente a ser o maior adversário da Juventus, não conseguiu fazer frente ao time.



Contando com um meio-campo bastante consistente, formado por ora com Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal, noutra com a entrada de Pereyra, a Juventus teve nesse setor o seu ponto mais positivo, contando com muita movimentação, técnica, toque de bola, sem deixar de defender, com todos os jogadores do setor exercendo bem o “box-to-box”.

O grande jogo da Juventus, na temporada, sem sombra de dúvidas foi a vitória do time de Turim contra a sua maior rival pela luta do Scudetto, a Roma. O jogo aconteceu no dia 5 de outubro, mais precisamente na sexta rodada, logo no começo do campeonato. As duas equipes, mostrando que eram as duas maiores postulantes ao título, vinham de 100% de aproveitamento e já fariam, ali, uma espécie de primeira “final” do campeonato.



A partida contou com tudo que se espera de um grande clássico, e, por fim, foi vencido pela Juventus por 3 a 2, com um gol salvador do zagueiro Bonucci no final da partida. Durante a temporada, a zaga foi o grande tormento do time bianconero. A Juventus enfrentou problemas, tanto de ordem técnica, quanto de ordem médica. Barzagli teve vários problemas físicos, Martin Cáceres praticamente não atuou em boa parte da temporada – também por lesão – e os titulares Chiellini e Bonucci, apesar do grande fim de temporada, bateram cabeça entre si em alguns momentos cruciais.

Foi essa irregularidade que fez com que o time não fosse credenciado, desde o início da competição, a chegar tão distante na UCL. A primeira fase da Juventus não foi das melhores, perdendo para Atletico de Madrid e Olympiacos. No fim, o clube italiano passou em segundo lugar, apenas um ponto de vantagem para o time grego, que ficou em terceiro, indo à Uefa Europa League.



O maior destaque do time na temporada, por sua vez, foi Carlos Tévez. O argentino fez chover no certame, sendo o maior protagonista do time, mesmo contando com várias estrelas. Tévez cumpriu muito bem um papel tático, jogando como uma espécie de ponta de lança, mas também fazia bem a recomposição do meio-campo, buscando jogo praticamente na linha de defesa fazendo a transição ao ataque. Sem sombra de dúvidas, o jogador mais importante do time.

Outros jogadores secundários se mostraram como gratas surpresas no campeonato. Houve um momento que Pirlo esteve fora por lesão e Allegri teve que escalar Sturaro. O jogador se mostrou uma excelente alternativa com a saída do “maestro”, dando uma diferenciada no sistema de marcação do meio-campo, sendo mais combativo, mais pegador. Em certos momentos, inclusive, jogou junto com o próprio Pirlo, dando mais liberdade ao experiente jogador.



Outra surpresa foi do outro argentino do elenco, Roberto Pereyra, que viria a ser titular em uma boa parte da temporada, dando uma alternativa tática ao ataque do time de Max Allegri, sendo importante em diversas oportunidades. Quando Pereyra jogava, a Juventus funcionava no sistema de um tridente, com Tévez e Pereyra em cada uma das pontas, e Morata como referência.



O espanhol merece, também, um destaque significativo. Morata veio do Real Madrid sem muita pompa, habitual dos jogadores merengues. Começou a temporada como reserva do seu compatriota Fernando Llorente, mas logo foi tomando o lugar do ex-jogador do Athletic Bilbao e fez com que a descrença de torcedores em ver um companheiro ideal para Tévez fosse resolvida. Não foram poucas as vezes que Morata foi importante para a Juventus, como, por exemplo, no Derby D’Italia, onde mesmo com um time misto, a Juventus venceu a Internazionale, em Milão, com o gol da vitória assinalado por Morata.

O saldo para a Juventus, na temporada 2014/2015, é bastante positivo. Não só pela questão de resultados, mas também pela evolução tática do time. Se antes, com Conte, o time não conseguia ter uma alternativa de jogo, quando o time ficava encurralado pelo adversário ou se sofria com lesões, na atual temporada Allegri conseguiu trazer essa alternativa com consistência.



Por isso, a Juventus colheu seus frutos, sendo o time insuperável na Serie A, deixando os demais adversários sem nenhuma chance de disputa. Uma temporada inesquecível que beirou a perfeição.