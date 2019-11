A temporada de Kévin Gameiro: o amuleto rojiblanco

Nascido em Senlis, pequena comuna francesa na região de Oise, no dia nove de Maio de 1987, Kévin Gameiro começou nas categorias de base do Marly-la-Ville, Chantilly e RC Strasbourg, onde se profissionalizou pela mesma equipe.

Ainda teve passagens por Lorient, momento em que recebeu sua primeira convocação para a seleção de seu país e Paris Saint-Germain, antes de chegar ao Sevilla.

O atacante chegou a equipe espanhola em 2013/14, por dez milhões de euros, porém acabou se machucando logo em seu primeiro treino. Acabou tendo um papel secundário, mas ainda ajudou na conquista da Europa League, com um gol fundamental contra o Porto, na semifinal.

A expectativa para a temporada de Gameiro era grande. Em 13/14, o atacante acabou não se destacando muito apesar de sua titularidade. E em 14/15, Gameiro acabou mais tempo no banco do que em campo. A diferença é que dessa vez, foi o amuleto necessário para os rojiblancos.

No primeiro compromisso do Sevilla na temporada, nem acabou sendo relacionado. O Real Madrid acabou vencendo a Supercopa da Europa por 2 a 0. Na Liga BBVA, ficava a maioria dos jogos no banco de reservas e marcou seu primeiro gol apenas na oitava rodada, vindo do banco, contra o Elche na vitória de 2 a 0.

Ainda marcou mais sete gols, - sendo o vice artilheiro do Sevilla, atrás apenas de Carlos Bacca - deu duas assistências na competição e ajudou a equipe a conseguir o quinto lugar na classificação final. Em 26 jogos que fez pela Liga das Estrelas, veio do banco em 19 oportunidades, começando nos onze iniciais apenas por sete vezes.

Seu protagonismo ficou na Copa do Rey, apesar da precoce eliminação nas quartas de final para o Espanyol. Foi as redes por cinco vezes na competição, com destaque para as oitavas de final contra o Granada, onde marcou no jogo de ida, no jogo de volta fez mais dois gols e sacramentou a classificação dos rojiblancos.

Gameiro era remanescente na equipe que chegou ao título da Europa League em 2013/14 e confirmou a fama de "medalhão" nessa temporada. Quando começou como títular, Gameiro fez apenas um gol, na primeira fase, contra o Standard Liège, duelo que acabou em 3 a 1 a favor da equipe espanhola.

Vindo do banco, Gameiro marcou em todas as fases de mata-mata, com excessão da final. Marcou contra o Villarreal, no minuto 50, no jogo de ida das oitavas, onde o Sevilla vencedor pelo placar de 3 a 1. E foi nas quartas que Gameiro se consagou. Depois de entrar no decorrer do segundo tempo, marcou o segundo e gol da classificação - no minuto 86 - dos nervionenses contra o Zenit. O placar agregado acabou em 4 a 3 pro Sevilla.

O gol de Gameiro contra o Zenit (4m16s)

Na semifinal contra a Fiorentina, fez o terceiro e ultimo gol da partida de ida para o time espanhol, praticamente classificando a equipe para a segunda final seguida da Europa League. Entrou no lugar do iluminado Bacca na final contra o Dnipro e jogou apenas oito minutos. Assim terminando a competição com cinco gols e duas assistências. O amuleto francês terminou a temporada em alta com a torcida e com Unai Emery.

Números de Kévin Gameiro na temporada 2014/2015