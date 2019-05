A temporada de Éver Banega: a calma que o Sevilla precisava

Éver Maximiliano David Banega, nasceu em Rosário na Argentina - mesma cidade onde também nasceu Lionel Messi - no dia 29 de Junho de 1988. Passou por clubes semiprofissionais durante a base até chegar ao Boca Juniors, onde subiu ao profissional em 2007.

Jogou na equipe argentina apenas por um ano, se transferindo para o Valência em 2008. Logo quando chegou foi emprestado ao Atlético de Madrid e por lá passou uma temporada. Em sua volta aos morcegos, jogou regulamente até 2014, sendo emprestado ao Newell's Old Boys.

Foi contratado em agosto de 2014 pelo Sevilla, sem revelação de valores, após voltar de seu emprestimo ao Newell's. Sua transferência foi motivada por Unai Emery, seu atual técnico na equipe rojiblanca, com quem Banega havia trabalhado de 2009 à 2012.

Depois de perder espaço no Valência e se transferir para o Sevilla, Banega foi muito eschaçado pela imprensa espanhola. Muitos tabloids diziam que Banega não tinha mais futebol necessário para jogar em um clube de alto nível. E então a boca de todos foram caladas. Banega fez uma das melhores, se não a melhor, temporada de sua carreira como jogador.

Após perder o seu organizador de jogo - Rakitic - e Aleix Vidal se descobrir como lateral-direito, coube a Banega assumir a vaga de "maestro" na equipe rojiblanca. O Sevilla pareceu o lugar certo e Banega a pessoa certa, para ambos se reerguerem.

Fez a sua estréia contra o antigo clube, o Valência, na Liga BBVA vindo do banco de reservas e jogando apenas 20 minutos. O inicio de temporada foi dificil para o meia argentino, que costumava ficar no banco. Porém em Outubro, já era títular.

Fez seu primeiro gol pelo Sevilla apenas na 12ª rodada, na goleada por 5 a 1 em cima do Granada. Marcou também contra Barcelona na 31ª rodada e contra o Malága na 38ª e ultima rodada da Liga das Estrelas, além de outras três assistências na competição.

Apesar dos números baixos de gols e assistências, Banega foi essêncial no esquema de jogo rojiblanco. Era o organizador da equipe e quem tinha mais qualidade com a bola no pé. Teve papel importante na quinta colocação da equipe no Espanhol.

Como todo o resto da equipe, não foi bem na Copa do Rey. Deixou a competição com apenas três jogos, nenhum gol e nenhuma assistência.

Recém-chegado ao atual campeão da Europa League e sem muita pressão ao título, Banega teve bom desempenho na competição continental.

Deu apenas uma assistência na competição européia, porém essa assistência foi na final contra o Dnipro, para Carlos Bacca marcar o primeiro gol nervionenses, no jogo que terminou em 3 a 2 para o Sevilla. De cara, ainda ganhou o prêmio de melhor jogador da final em Varsóvia.

Em suma, Banega não era o jogador que aparecia para os torcedores, muito menos quem fazia os gols ou dava assistência. Era quem cadenciava o jogo rojiblanco, quem mantinha a calma no meio-campo. Uma temporada memorável para o argentino.

Como prêmio, foi convocado por Tata Martino para a disputa da Copa América. No Chile - sede do torneio sul-americano - o meia disse em entrevista coletiva que gostou da temporada que fez, que reencontrou o futebol no Sevilla e agradeçe a confiança de Unai Emery:

"Eu tive alguns momentos ruins, mas com esforço você pode chegar onde quiser. Cheguei com desconfiança no Sevilla, mas cada vez me sinto mais amado no clube. Para receber esse carinho, é importante o que se faz em campo, assim como é importante a confiança do treinador em meu trabalho. Nós fomos capazes de ganhar um titulo e chegamos a Champions (League). Estou muito feliz pelo ano que fiz no Sevilla e agora posso me encher de orgulho para jogar a Copa América".

Números de Éver Banega na temporada 2014/2015