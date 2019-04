Juventus adquire meia Pereyra em definitivo junto à Udinese

A Juventus exerceu a sua opção de compra e acabou adquirindo, em definitivo, o meia argentino Roberto Pereyra junto à Udinese, seu antigo clube. O clube de Turim desembolsou € 14 milhões, graças ao seu excelente desempenho na última temporada, quando debutou com a camisa bianconera.

O meia, de 24 anos, agora terá um contrato até junho de 2019 com a Juventus. O valor de € 14 milhões será pago ao logo de três anos, tendo um bônus de € 1,5 milhões caso o argentino alcance determinadas metas desempenhadas em campo.

Na última temporada, o meia argentino fez 52 jogos, marcando seis gols e emplacando quatro assistências. O jogador começou a temporada como reserva, mas se tornou uma importante peça no esquema do técnico Massimiliano Allegri – em determinado momento, quando o técnico italiano resolveu mudar o esquema do time; além de ter meio-campo bianconero quase sempre com um jogador contundido.

Com isso, Allegri jogou com três homens de frente, com Pereyra ao lado do seu compatriota Carlos Tévez e do espanhol Álvaro Morata. Pereyra não só mostrou um bom desempenho, mas também se adequou à linha de trabalho da Juventus, mostrando-se bastante versátil.



Mesmo quando vinha do banco de reservas, o jogador quase sempre desempenhava um excelente papel. Na parte final da temporada, porém, Pereyra foi perdendo espaço, aos poucos, e voltou a ser reserva. Com a provável saída de alguns jogadores importantes do plantel da Juventus, o meia argentino poderá ter a chance de começar a temporada 2015/16 como titular.



Roberto Pereyra começou sua carreira no River Plate, jogando de 2008 a 2011, quando se trasferiu para a Itália, para atuar na Udinese. O bom desempenho de Pereyra na Juventus foi coroado já que, atualmente, o jogador está no elenco argentino da Copa América, disputada no Chile, sendo essa sua primeira competição internacional pela seleção de seu país.