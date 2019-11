Villarreal oficializa compra de passe do zagueiro Victor Ruiz junto ao Valencia

O Villarreal anunciou na tarde desta quarta-feira (1º), que oficializou a contratação de Victor Ruiz junto ao Valencia, que tinha os direitos econômicos do jogador. O zagueiro espanhol de 26 anos assinou um vinculo válido por quatro temporadas. O defensor vinha defendendo as cores do submarino amarelo na última temporada por empréstimo.

Canhoto com grande forma física, forte na marcacão, com bom posicionamento tático e grande capacidade de produção, fez com que ele se transforma-se em uma referência na parte defensiva do Villarreal. Na temporada passada, Victor Ruiz jogou um total de 36 jogos defendendo a camisa amarela (25 no campeonato, oito na Uefa Europa League e três na Copa del Rey), onde acumulou 3.164 minutos e consolidou-se como uma das peças fundamentais do time.

Formado nas categorias de base do Barcelona e Cornellà Unió Esportiva, logo o jovem se transferiu ao Espanyol, onde estreou na primeira divisão em 2009. Um ano mais tarde mudou-se para Nápoles, na Itália e em 2011 foi transferido para o Valencia. O zagueiro tem sido convocado pela Espanha em todas as categorias inferiores: sub-17, sub-19, sub-21 e sub-23, vencendo com grande destaque o Campeonato da Europa sub-21 em 2011.

Visando a próxima temporada, Athletic Bilbao fecha contratação do meia Gorka Elustondo, ex-Real Sociedad

Ainda na manhã desta quarta-feira, o Athletic Bilbao fechou a contratação do meia espanhol Gorka Elustondo. O atleta, ex-Real Sociedad, de 28 anos, assinou com o time vermelho e branco até 30 de junho de 2017.

Nascido em Beasain, Elustondo passou toda a sua carreira profissional no Real Sociedad. Ele estreou com a equipe principal na temporada 2005-2006 e jogou 167 jogos: 144 League Cup 2015, 4 e 4 em Liga dos Campeões da Europa. Nesse tempo ele marcou sete gols. Elustondo é um meia-defensivo, mas às vezes também atuou como central e é por isso que se encaixam nos planos de Valverde.