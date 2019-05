Pré-jogo: Peru e Paraguai se enfrentam em Concepción para decidir terceiro lugar da Copa América

Peru e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (03) em partida válida pelo terceiro lugar na Copa América 2015. Donos de boas campanhas, os dois times tem motivos importantes para buscarem um bom resultado na partida desta semana, sem contar a coroação de terceiro colocado na competição sulamericana.

Ausentes da última Copa do Mundo, em 2014, os dois times buscam uma reformulação no futebol jogado. Os técnicos argentinos, recém-chegados, tentam elevar o patamar dos times implantando uma nova filosofia de jogo, e tiveram sucesso na edição atual do torneio latino.

Os peruanos foram eliminados pelo anfitirão Chile pelo placar de 2 a 1. Já o Paraguai sofreu sonora goleada frente à Argentina, por 6 a 1.

Peru pode encerrar boa campanha com nova terceira colocação

Ricardo Gareca assumiu a seleção peruana no início do ano de 2015, com a missão de levar um pouco de sua filosofia à equipe, que fez uma campanha nada além de regular nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

Com três jogos à frente do time antes do início do torneio sulamericano, Gareca tinha a missão de tirar os peruanos da posição de coadjuvantes, e tentar disputar a competição.

Unindo experiência à juventude, o treinador argentino apresentou uma proposta de jogo ofensiva, de certa forma. Christian Cueva, revelação de 23 anos, e Paolo Guerrero, que obteve sucesso no Brasil e hoje se transferiu ao Flamengo, foram os destaques peruanos até aqui.

Autor de três gols na edição 2015 e atual artilheiro da última, em 2011, Guerrero comentou sobre seu papel no time peruano:

"Sei da responsabilidade de jogar pela minha seleção. Estreei com 19 anos e sempre confiaram em mim. Agora, é uma Copa América em que todo o meu país está apostando em mim, porque fui o artilheiro da última. Sei da importância que o meu rendimento dentro de campo teAm para o meu país, mas tento ficar tranquilo, concentrado e focado. Não carrego essa responsabilidade sozinho: há mais quatro ou cinco jogadores que também têm, pela idade e pelo que fazem na Europa. Quem joga é o Peru, não só eu. A seleção peruana não pode depender de um só jogador", comentou.

Sem Zambrano, expulso contra o Chile, o time sofrerá uma ligeira alteração no setor defensivo.

Paraguai tenta apagar goleada e irregularidade dos últimos anos

Tradicional no cenário do futebol, a seleção albirroja vive um momento de instabilidade. Fora da Copa do Mundo de 2014 depois de uma campanha fraquíssima (com apenas três vitórias em 16 jogos) o Paraguai tem a missão de retomar aos melhores momentos.

Com boa participação na Copa América, o maior triunfo paraguaio foi a eliminação da Seleçã Brasileira nos pênaltis, nas quartas de final do torneio. Mesmo com maior regularidade, a seleção de despediu da competição de forma negativa, depois de sofrer 6 gols dos argentinos.

Após a entrada nesse novo ciclo, o técnico Ramón Diaz comentou sobre a importância de ter fico entre os primeiros colocados:

"Todos precisam se sentir orgulhosos de estarmos entre os quatro primeiros colocados e por defender as cores do país da melhor maneira. Fizemos um esforço enorme nas duas últimas partidas e conseguimos nos sair bem contra equipe de alto nível", comentou.

Destaque do time na competição com 3 gols , o atacante Lucas Barrios, recentemente contratado pelo Palmeiras, comentou sobre a partida desta sexta, exaltando o carinho da torcida:

"Estou feliz com o desempenho do time. Fizemos uma Copa muito boa, apesar de termos sido eliminados contra um dos melhores times do mundo. Tivemos um ótimo papel, enfrentamos o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Vamos embora com a cabeça erguida, apesar de perder dessa maneira. Mas vamos virar a página, porque ainda temos mais um jogo pela frente", disse.

A partida desta sexta-feira será às 20h30 no estádio Ester Roa, em Concepción e decidirá o terceiro colocado no torneio.