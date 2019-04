Joan Laporta revela que Sandro Rosell pretendia vender Messi

Joan Laporta que recentemente lançou sua pré-canditatura à presidência do Barcelona nas próximas eleições, revelou na tarde desta sexta-feira (3), que Sandro Rosell pretendia vender o argentino Lionel Messi para financiar o enorme investimento previsto para revitalizar o Camp Nou.

Em entrevista à agência de notícias EFE, Laporta também comentou sobre a contratação do atacante brasileiro Neymar, que transformou o Barcelona, Rosell e o atual presidente Josep Maria Bartomeu em réus de processo da Justiça Espanhola.

"Eles queriam aparecer como grandes negociadores. Esconderam de Messi a realidade do acordo (com Neymar), porque eles sabiam que Messi poderia perturbar já que há um pacto de que ele seria o mais valorizado do elenco, como melhor jogador do mundo que é", afirmou.

O cartola completou, revelando a estragégia que Rosell faria para vender o craque argentino. De acordo com Laporta, uma enquete seria realizada entre os sócios do clube catalão, porém, com a volta do bom futebol de Messi, o plano acabou falhando.

"Com isto, foi perguntado aos sócios se eles venderiam Messi. A maneira de procedor nós já sabemos: coloca-se uma enquete sobre a situação, diz que tem que vender Messi, porque a cláusula contratual é de 250 milhões de euros, e que o estádio custa 600 milhões e este dinheiro tem que sair de algum lugar." disse o cartola

"Esta foi a sua estratégia. Mas eles foram desmantelados pelo Messi, que voltou a jogar bem e levar o time nas costas. Neymar aceitou a hierarquia e fez um conjunto fantástico. Messi é um gênio", concluiu.

Na sua primeira passagem pela presidência do Barcelona nos anos 2003 a 2010, Laporta conquistou diversos títulos. Entre eles estão á; La Liga (4), Copa do Rei (1), Supercopa da Espanha (3) UEFA Champions League (2), UEFA Super Cup (1) e Mundial de Clubes da Fifa (1).