Guia VAVEL da Copa América 2015: Chile

Anfitrião da Copa América 2015, o Chile vem surpreendendo com sua postura no futebol mundial nos últimos anos. Inexpressiva até pouco tempo atrás, a "Roja" teve um crescimento evidente no mundo da bola, principalmente após a chegada de Jorge Sampaoli para comandar o elenco, que agora conta com grandes nomes do futebol internacional, como Alexis Sánchez, Valdivia, Vargas, Bravo, entre outros que fazem o conjunto chileno ser favorito ao título nesta edição do torneio.

De 43 edições realizadas, os chilenos participaram em 36 oportunidades, mas assim como Equador e Venezuela, nunca conquistaram um título do torneio continental. Porém, o favoritismo da "Roja" é evidente. Com o trunfo de poder jogar em casa, o Chile contará com o apoio da torcida, que acredita que enfim chegou a hora de ver sua seleção campeã continental.

A última campanha da "Roja"

A Copa América 2011 foi realizada na Argentina e o selecionado chileno esteve no grupo C, ao lado de Peru, Uruguai e México. Sua estreia foi contra o time mexicano, vencendo a partida por 2 a 1, na cidade de San Juan. Na sequência, empatou em 1 a 1 contra o Uruguai, na cidade de Mendoza e encerrou a fase de grupos na mesma cidade de Mendoza, batendo o Peru pelo placar mínimo. Somando sete pontos, liderou sua chave e se classificou para as quartas de final, onde enfrentou a Venezuela.

Em um dos jogos mais surpreendentes da história da competição, a sede de San Juan viu a Viño Tinto abrir o placar com Vizcarrondo, no primeiro tempo. Suazo empatou a partida, mas na reta final do jogo, Vhichero marcou o segundo e classificou o time venezuelano para as semifinais do torneio. A Copa América acabou de forma prematura e surpreendente para o Chile, que contava com nomes como, Bravo, Vidal, Sanchez, Beausejour e Suazo, ficando no meio do caminho contra a Venezuela.

A equipe marcou cinco gols no torneio e não houve repetição dos autores. Sanchez, Vidal, Carillo, Suazo e Paredes balançaram as redes. Foram quatro gols tomados, sendo dois deles nas quartas de final, eliminando o time. A ver se o time treinado por Jorge Sampaoli consegue ir mais adiante jogando com o apoio de sua torcida.

A expectativa da Seleção Chilena na Copa América 2015

Sem vencer nenhum título da Copa América até hoje, a expectativa dos chilenos para a atual edição da competição não poderia ser melhor. Jogando em casa, torcida, dirigentes e jogadores acreditam que finalmente chegou a hora de La Roja ser campeã continental. A própria associação de futebol profissional do país anunciou que atletas e comissão técnica ganharão 8,5 milhões de dólares se conseguirem atingir o objetivo e levar o tão sonhado título.

Das 43 edições realizadas, os chilenos participaram em 36 oportunidades. Os melhores resultados foram os vice-campeonatos nos anos de 1955, 1956, 1979 e 1987. Em todas as vezes que sediaram o torneio os donos da casa sempre chegaram até as semifinais, embora apenas em 1955, em Santiago, tenham avançado até a grande final.

Embora saiba da grande esperança e mobilizavam da população rumo à conquista, o técnico Jorge Sampaoli mantém os pés no chão e constantemente vem ressaltando nas entrevistas coletivas que não pode prometer aos torcedores que o país conseguirá triunfar.

Em um de seus relatos, Sampaoli afirma que não se pode gerar um parâmetro de expectativas e também não pode prometer que o Chile irá ganhar a Copa América, mas promete competitividade, além de afirmar que possuem variações e espera contar com a ajuda dos jogadores para alcançar esse feito. Claro que a esperança que os jogadores geram é compartilhada com a população, que poderá ver o Chile jogar em casa, já que o país será a sede da Copa América 2015, mas a cautela e responsabilidade é necessária, já que irão enfrentar equipes que venceram muitas vezes esta competição e vão querer ganhar novamente.

A evolução da Seleção Chilena e curiosidades na Copa América

Desde a chegada de Jorge Sampaoli no comando da Seleção Chilena, a equipe teve nova dinâmica, apresentando uma performance muito melhor nas partidas. Os jogadores foram adaptados a um esquema que o treinador entende ser o melhor, e eles se encaixaram rapidamente a isso. Desde então, a equipe demonstrou que está em um patamar acima do que estava há anos atrás.

Antigamente, a “Roja” era uma equipe sem muitas expectativas, com times medianos. Hoje o cenário é diferente. Contando com grandes protagonistas como Alexis Sánchez, Valdivia, Vargas, Bravo, entre outros, a Seleção Chilena mudou sua imagem no futebol mundial, garantindo espaço entre os favoritos e as outras grandes equipes com quem irá duelar.

Apesar disso, a Seleção Chilena ainda não conseguiu sagrar-se campeã da Copa América. De todos os membros das equipes da Conmebol, apenas Chile, Equador e Venezuela não conquistaram o título uma vez sequer. Porém, os chilenos vêm como favoritos nessa disputa que está prestes a se iniciar.

Além da evolução futebolística, o Chile também conta com outros fatos em destaque para essa Copa América. Falando em espaço físico, o estádio Nacional, de Santiago, no Chile é recordista em número de partidas em que foi sede no torneio, recebendo 68 jogos na história da Copa América.

A chance da estrela de Alexis Sánchez brilhar está na Copa América

Com a grande evolução do futebol chileno nos últimos anos, a seleção anfitriã vem disposta a bricar pelo título. Como em todas as outras, a Seleção Chilena tem sua grande estrela onde a confiança é depositava. A “Roja” chilena tem Alexis Sánchez como destaque, este que fez uma excelente temporada no Arsenal, sendo candidato ao prêmio de craque do torneio.

Sánchez foi convocado pela Seleção Chilena pela primeira vez aos seus 17 anos e estreou oficialmente em um amistoso diante da Nova Zelândia, em abril de 2006. Como o Chile ficou de fora da Copa do Mundo de 2006, realizou amistosos pela Europa e Alexis Sánchez teve destaque nas três partidas.

Agora com 26 anos, Sánchez desenvolveu um excelente histórico de evolução na Seleção Chilena. Já no futebol europeu, o atacante deixou de ser apenas coadjuvante no Barcelona para ser o principal nome do Arsenal, conduzir a equipe inglesa a realizar uma excelente campanha na Premier League. O camisa 7 conta com o total apoio e confiança da torcida chilena, já que seu retrospecto vem sendo totalmente favorável e o Chile vem com força para esta edição da Copa América.

Alexis Sánchez: a estrela que pode conduzir o Chile ao título em casa

A soberania de Jorge Sampaoli na “Roja”

Jorge Sampaoli não teve vida fácil em sua carreira como treinador. Porém, o ex-lateral argentino sempre mostrou compromisso com seus objetivos sob o comando dos times em que treinou. O comandante teve passagens pelo Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi e Sporting Cristal, do Peru, O’Higgins e Universidad de Chile, do Chile e Emelec, do Equador.

Sampaoli é um sedento fã do estilo de jogo ofensivo no futebol, assim como geralmente são apresentados os times de Marcelo Bielsa, especialmente utilizando o esquema 3-3-1-3, usando três defensores, dois laterais, um meia-defensivo, um homem de criação, dois pontas e um atacante. O técnico da Seleção Chilena considera o argentino como um modelo em que se inspira.

O técnico do Chile conseguiu maior visibilidade no cenário internacional após a conquista da Copa Sul-Americana de 2011 sob o comando da Universidad de Chile, com base na pressão ofensiva e buscando constantemente pelo gol, geralmente deixando o setor defensivo exposto.

Essas características similares à Bielsa fizeram com que Sampaoli chegasse ao comando da “Roja” em 2012, além de ajudar o Chile a se classificar para a Copa do Mundo no Brasil em 2014, onde fez boa campanha, derrotando a Espanha com soberania na fase de grupos. Nas oitavas de final, os chilenos foram eliminados pelo Brasil, nos pênaltis.

Ficha técnica da Seleção Chilena na Copa América

1916 - 4º lugar

1917 - 4º lugar

1919 - 4º lugar

1920 - 4º lugar

1921 - Não Participou

1922 - 5º lugar

1923 - Não Participou

1924 - 4º lugar

1925 - Não Participou

1926 - 3º lugar

1927 - Não Participou

1929 - Não Participou

1935 - 4º lugar

1937 - 5º lugar

1939 - 4º lugar

1941 - 3º lugar

1942 - 6º lugar

1945 - 3º lugar

1946 - 5º lugar

1947 - 4º lugar

1949 - 5º lugar

1953 - 4º lugar

1955 - Finalista - 2º lugar

1956 - Finalista - 2º lugar

1957 - 6º lugar

1959 - 5º lugar

1959 - Não Participou

1963 - Não Participou

1967 - Semifinalista - 3º lugar

1975 - Primeira fase

1979 - Finalista - 2º lugar

1983 - Primeira fase

1987 - Finalista - 2º lugar

1989 - Primeira fase

1991 - Semifinalista - 3º lugar

1993 - Primeira fase

1995 - Primeira fase

1997 - Primeira fase

1999 - Semifinalista - 4º lugar

2001 - Quartas de Final

2004 - Primeira fase

2007 - Quartas de Final

2011 - Quartas de Final